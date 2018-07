Още снимки: test Министър Нанков подписа рамкови споразумения за сътрудничество с пет китайски компании Рамкови споразумения за сътрудничество при реализацията на тунел под връх Шипка, автомагистрала „Черно море“, автомагистрала „Русе - Велико Търново“, автомагистрала „Хемус“, скоростния път „Видин - Ботевград“ и др. приоритетни обекти подписа днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков с пет големи китайски компании.



Фирмите, които проявяват интерес към инвестиция в пътни инфраструктурни проекти в България, са China Communications Construction Co, China Road and Bridge Corporation, CITIC Construction, MIZRAHI REAL ESTATE GROUP inc. съвместно с China Machinery Engineering Corporation, и Quantum Global Solutions съвместно с PowerChina INTERNATIONAL GROUP LIMITED.



Свързаността е основен приоритет за нас, каза министър Николай Нанков по време на церемонията и напомни, че през страната ни преминават пет трансевропейски транспортни коридора. Като предимства за България той определи не само стратегическото географско положение с директен достъп от Европа до Близкия Изток и Азия, но и добрите условия за бизнес, стабилността, членството ни в ЕС и др.



Уверени сме, че следва да имаме важна роля в процеса на свързване на Европа с Азия, тъй като през България преминава връзката със Западна Европа по река Дунав и най-пряката връзка през Черно море и Персийския залив по Пътя на коприната, заяви още регионалният министър.



Николай Нанков напомни, че през последните години интензивният политически диалог между България и Китай създаде рамка за ползотворно сътрудничество във всички сфери, както и че страната ни подкрепя и участва в различните формати на Инициативата за сътрудничество между азиатската страна и държавите от Централна и Източна Европа.



Той обърна внимание на поддържания от Министерството на регионалното развитие и благоустройството диалог с китайската страна и припомни за подписаното през 2016 г.



Споразумение за сътрудничество с Министерството на жилищата и развитието на градските и селските райони. Министърът обясни, че така са създадени условия за укрепване и разширяване на двустранните отношения в областта на строителството и архитектурата и е създадена предпоставка за установяване на трайно партньорство и засилване на икономическите връзки.



В продължение на установения диалог, и в рамките на инициативата 16+1, която България разглежда като допълнителна възможност за разширяване на връзките с Китай, са проведени редица срещи между представители на МРРБ и потенциални китайски инвеститори, резултат от които са подписаните днес споразумения.



Целта им е продължаване на диалога и намиране на оптималните модели за реализиране на инфраструктурни проекти у нас – без държавни гаранции, при отчитане интересите на двете страни и задълженията на България като държава-член на ЕС и в съответствие с действащата нормативна рамка.



За изпълнение на всяко от Рамковите споразумения двете страни ще подготвят План за действие с конкретни следващи стъпки. След подписването им предстои да се разработи механизъм за реализация на проектите, който ще бъде в съответствие с националното законодателство и добрите европейски практики.



Приветстваме китайските инвестиции в България, тъй като към момента обемът им не отговаря на потенциала на икономическите ни отношения. Радваме се, че интересът Ви към България е сериозен. Това е ясен знак, че виждате възможности за растеж и развитие у нас. Инвестициите на китайските компании биха били плюс за икономиката ни, тъй като те са на светло, иновативни, осигуряват работни места и са социално отговорни, каза още министър Николай Нанков.







