Още снимки: test Спортът по телевизията днес 06:05 Film Plus: Тенис: Вера Лапко - Елизе Мертенс (Samsung Open Lugano, Лугано; WTA International - I полуфинал, повторение)

07:15 BNT HD: Среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол

08:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Бърнли, мач от английската Висша лига, повторение

08:15 Film Plus: Тенис: Щефани Фьогеле - Арина Сабаленка (Samsung Open Lugano, Лугано; WTA International - II полуфинал, повторение)

09:30 BNT HD: Обзор на световното първенство по футбол Русия 2018

09:30 Film Plus: Тенис: Арина Сабаленка - Елизе Мертенс (Samsung Open Lugano, Лугано; WTA International - финал и награждаване, повторение)

10:00 BNT HD: Световно първенство по футбол: повторение на най-интересните срещи от груповата фаза

10:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение

10:45 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2018, пети ден

12:00 BNT HD: Обзор на световното първенство по футбол Русия 2018

12:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 26-и епизод, повторение

12:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Тенерифе - Валенсия, мач от испанската баскетболна лига, повторение

12:30 Film Plus: Футбол: Барселона - Реал Мадрид (Суперкупа на Испания 2017 - повторение)

13:00 BNT HD: Среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол

13:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Славия, мач за Суперкупата на България, повторение

13:15 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2018, шести ден, директно

14:00 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

14:00 Nova Sport: Футбол: Каен - Марсилия, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:30 Mtel Sport 1: Студио "Волейбол"

15:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите

15:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

15:30 Film Plus: Тенис: Барбора Стрицова - Магдалена Рибарикова (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - I полуфинал, повторение)

16:00 Nova Sport: Футбол: Нант - Бордо, мач от френската Лига 1, повторение

17:00 Mtel Sport 1: Студио "Волейбол"

17:00 BNT: Четвъртфинална среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Самара

17:00 BNT HD: Среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол пряко предаване от Самара

17:30 Film Plus: Тенис: Петра Квитова - Михаела Бузарнеску (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - II полуфинал, повторение)

17:30 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите

18:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение

18:05 Nova Sport: Футбол: Ница - Сент Етиен, мач от френската Лига 1, повторение

19:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - АФК Борнемут, мач от английската Висша лига, повторение

19:00 Film Plus: Тенис: Магдалена Рибарикова - Петра Квитова (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - финал и награждаване, повторение)

19:30 Mtel Sport 1: Студио "Волейбол"

21:00 BNT: Четвъртфинална среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Сочи

21:00 BNT HD: Среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол пряко предаване от Сочи

21:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Уотфорд, мач от английската Висша лига, повторение

21:30 Film Plus: Тенис: Мадисън Кийс - Анастасия Павлюченкова (Porsche Tennis Grand Prix, Щутгарт; WTA Premier - повторение)

23:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 27-и епизод, директно

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфийлд Таун - Уест Бромич Албиън, мач от английската Висша лига, повторение

23:20 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2018, шести ден

23:45 BNT HD: Среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол

23:45 Eurosport: Футбол: MLS, Лос Анджелис Галакси - Орландо, директно



06:05 Film Plus: Тенис: Вера Лапко - Елизе Мертенс (Samsung Open Lugano, Лугано; WTA International - I полуфинал, повторение)07:15 BNT HD: Среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол08:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение08:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Бърнли, мач от английската Висша лига, повторение08:15 Film Plus: Тенис: Щефани Фьогеле - Арина Сабаленка (Samsung Open Lugano, Лугано; WTA International - II полуфинал, повторение)09:30 BNT HD: Обзор на световното първенство по футбол Русия 201809:30 Film Plus: Тенис: Арина Сабаленка - Елизе Мертенс (Samsung Open Lugano, Лугано; WTA International - финал и награждаване, повторение)10:00 BNT HD: Световно първенство по футбол: повторение на най-интересните срещи от груповата фаза10:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение10:45 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2018, пети ден12:00 BNT HD: Обзор на световното първенство по футбол Русия 201812:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 26-и епизод, повторение12:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите12:05 Nova Sport: Баскетбол: Тенерифе - Валенсия, мач от испанската баскетболна лига, повторение12:30 Film Plus: Футбол: Барселона - Реал Мадрид (Суперкупа на Испания 2017 - повторение)13:00 BNT HD: Среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол13:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Славия, мач за Суперкупата на България, повторение13:15 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2018, шести ден, директно14:00 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"14:00 Nova Sport: Футбол: Каен - Марсилия, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:30 Mtel Sport 1: Студио "Волейбол"15:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите15:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение15:30 Film Plus: Тенис: Барбора Стрицова - Магдалена Рибарикова (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - I полуфинал, повторение)16:00 Nova Sport: Футбол: Нант - Бордо, мач от френската Лига 1, повторение17:00 Mtel Sport 1: Студио "Волейбол"17:00 BNT: Четвъртфинална среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Самара17:00 BNT HD: Среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол пряко предаване от Самара17:30 Film Plus: Тенис: Петра Квитова - Михаела Бузарнеску (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - II полуфинал, повторение)17:30 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите18:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение18:05 Nova Sport: Футбол: Ница - Сент Етиен, мач от френската Лига 1, повторение19:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - АФК Борнемут, мач от английската Висша лига, повторение19:00 Film Plus: Тенис: Магдалена Рибарикова - Петра Квитова (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - финал и награждаване, повторение)19:30 Mtel Sport 1: Студио "Волейбол"21:00 BNT: Четвъртфинална среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Сочи21:00 BNT HD: Среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол пряко предаване от Сочи21:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Уотфорд, мач от английската Висша лига, повторение21:30 Film Plus: Тенис: Мадисън Кийс - Анастасия Павлюченкова (Porsche Tennis Grand Prix, Щутгарт; WTA Premier - повторение)23:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 27-и епизод, директно23:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфийлд Таун - Уест Бромич Албиън, мач от английската Висша лига, повторение23:20 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2018, шести ден23:45 BNT HD: Среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол23:45 Eurosport: Футбол: MLS, Лос Анджелис Галакси - Орландо, директно Днес+ Запази и Сподели