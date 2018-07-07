Спортът по телевизията днес
07.07.2018 08.03
06:05 Film Plus: Тенис: Вера Лапко - Елизе Мертенс (Samsung Open Lugano, Лугано; WTA International - I полуфинал, повторение)
07:15 BNT HD: Среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол
08:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Бърнли, мач от английската Висша лига, повторение
08:15 Film Plus: Тенис: Щефани Фьогеле - Арина Сабаленка (Samsung Open Lugano, Лугано; WTA International - II полуфинал, повторение)
09:30 BNT HD: Обзор на световното първенство по футбол Русия 2018
09:30 Film Plus: Тенис: Арина Сабаленка - Елизе Мертенс (Samsung Open Lugano, Лугано; WTA International - финал и награждаване, повторение)
10:00 BNT HD: Световно първенство по футбол: повторение на най-интересните срещи от груповата фаза
10:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение
10:45 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2018, пети ден
12:00 BNT HD: Обзор на световното първенство по футбол Русия 2018
12:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 26-и епизод, повторение
12:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Тенерифе - Валенсия, мач от испанската баскетболна лига, повторение
12:30 Film Plus: Футбол: Барселона - Реал Мадрид (Суперкупа на Испания 2017 - повторение)
13:00 BNT HD: Среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол
13:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Славия, мач за Суперкупата на България, повторение
13:15 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2018, шести ден, директно
14:00 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"
14:00 Nova Sport: Футбол: Каен - Марсилия, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:30 Mtel Sport 1: Студио "Волейбол"
15:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите
15:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение
15:30 Film Plus: Тенис: Барбора Стрицова - Магдалена Рибарикова (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - I полуфинал, повторение)
16:00 Nova Sport: Футбол: Нант - Бордо, мач от френската Лига 1, повторение
17:00 Mtel Sport 1: Студио "Волейбол"
17:00 BNT: Четвъртфинална среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Самара
17:00 BNT HD: Среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол пряко предаване от Самара
17:30 Film Plus: Тенис: Петра Квитова - Михаела Бузарнеску (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - II полуфинал, повторение)
17:30 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите
18:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение
18:05 Nova Sport: Футбол: Ница - Сент Етиен, мач от френската Лига 1, повторение
19:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - АФК Борнемут, мач от английската Висша лига, повторение
19:00 Film Plus: Тенис: Магдалена Рибарикова - Петра Квитова (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - финал и награждаване, повторение)
19:30 Mtel Sport 1: Студио "Волейбол"
21:00 BNT: Четвъртфинална среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Сочи
21:00 BNT HD: Среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол пряко предаване от Сочи
21:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Уотфорд, мач от английската Висша лига, повторение
21:30 Film Plus: Тенис: Мадисън Кийс - Анастасия Павлюченкова (Porsche Tennis Grand Prix, Щутгарт; WTA Premier - повторение)
23:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 27-и епизод, директно
23:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфийлд Таун - Уест Бромич Албиън, мач от английската Висша лига, повторение
23:20 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2018, шести ден
23:45 BNT HD: Среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол
23:45 Eurosport: Футбол: MLS, Лос Анджелис Галакси - Орландо, директно
Днес+