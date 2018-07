Още снимки: test Вероятността за IPO на Saudi Aramco става все по-съмнителна Подготовката за провеждането на първичното публично предлагане на акции на саудитската петролна корпорация Sauidi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) е спряла. Сега и чиновниците в кралството и всички други близки до процеса хора се съмняват, че това когато и да е ще се случи, пише деловото издание The Wall Street Journal.



IPO-то на най-голямата държавна корпорация на Саудитска Арабия трябваше да стане крайъгълен камък на новата стратегия за развитието на страната Vision 2030, призвана да съкрати нейната зависимост от петролните доходи.



"Всички на практика са уверени, че това няма да се случи, заявява пред WSJ един от шефовете на Saudi Aramco, пожелал анонимност.



Пресслужбата на компанията отказва да коментира тези думи, а представители на енергийното министерство и правителството не отговарят на зададените им въпроси по темата, посочва изданието.



Подготовка на IPO-то върви вече две годни, но източници на WSJ, запознати с процеса, твърдят, че нито самата компания, нито Саудитска Арабия като цяло са готови за повишеното внимание инвеститорите към работата на Saudi Aramco и изискванията за осигуряване на прозрачност към нейните показатели и управленски решения.



Сделката, както се очакваше, би могла да стане най-голямата в човешката история, а Saudi Aramco след IPO би била най-голямата публично дружество в света. Прогнозираше се пазарната капитализация на да достигне 2 трилиона долара.



По-рано се съобщаваше, че Saudi Aramco разглежда борсите в Ню Йорк и Хонконг, заедно с Лондон, като площадки за първичното предлагане на акции. В рекордното IPO, в рамките на което Aramco може да бъде оценена на $2 трилиона е заинтересована всяка борса, доколкото става дума за огромни комисиони и привличане на многобройни чуждестранни инвеститори.



