Спортът по телевизията днес
06.07.2018 07.58
06:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
07:00 Eurosport: Футбол: MLS, Лос Анджелис Галкси - ДС Юнайтед
07:50 Film Plus: Тенис: Магдалена Рибарикова - Далила Якупович (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - I четвъртфинал, повторение)
08:00 BNT HD: Среща от осминафиналите на световното първенство по футбол
08:00 Diema Sport: Футбол: Монтана - Царско село, мач от Втора професионална лига, повторение
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Саутхямптън, мач от английската Висша лига, повторение
09:15 Film Plus: Тенис: Барбора Стрицова - Леся Цуренко (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - II четвъртфинал, повторение)
09:30 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите
10:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение
10:30 BNT HD: Среща от осминафиналите на световното първенство по футбол
10:40 Film Plus: Тенис: Юлия Гьоргес - Петра Квитова (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - III четвъртфинал, повторение)
11:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"
11:30 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2018, четвърти ден
12:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 25-и епизод, повторение
12:05 Film Plus: Тенис: Михаела Бузарнеску - Елина Свитолина (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - IV четвъртфинал, повторение)
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Фуенлабрада - Уникаха, мач от испанската баскетболна лига, повторение
13:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
13:00 BNT HD: Среща от осминафиналите на световното първенство по футбол
13:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение
13:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2017-18), 54-и епизод, повторение
13:30 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2018, пети ден, директно
14:00 Film Plus: Тенис: Саша Викери - Магдалена Рибарикова (Abierto GNP Seguros, Монтерей; WTA International - I четвъртфинал, повторение)
14:00 Nova Sport: Футбол: Гингам - Лион, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Евертън, мач от английската Висша лига, повторение
15:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите
15:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение
15:25 Film Plus: Тенис: Моника Пуиг - Тимеа Бабош (Abierto GNP Seguros, Монтерей; WTA International - II четвъртфинал, повторение)
16:00 Nova Sport: Футбол: Метц - Сент Етиен, мач от френската Лига 1, повторение
16:40 Film Plus: Тенис: Даниел Колинс - Ана Богдан (Abierto GNP Seguros, Монтерей; WTA International - III четвъртфинал, повторение)
17:00 BNT: Четвъртфинална среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Нижни Новгород
17:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ
17:00 BNT HD: Среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол пряко предаване от Нижни Новгород
17:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Славия, мач за Суперкупата на България, повторение
18:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение
18:05 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Дижон, мач от френската Лига 1, повторение
18:10 Film Plus: Тенис: Гарбинье Мугуруса - Айла Томлянович (Abierto GNP Seguros, Монтерей; WTA International - IV четвъртфинал, повторение)
19:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите
20:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение
20:30 Film Plus: Тенис: Тимеа Бабош - Саша Викери (Abierto GNP Seguros, Монтерей; WTA International - I полуфинал, повторение)
21:00 BNT: Четвъртфинална среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Казан
21:00 BNT HD: Среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол пряко предаване от Казан
21:45 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите
22:15 Film Plus: Тенис: Гарбинье Мугуруса - Ана Богдан (Abierto GNP Seguros, Монтерей; WTA International - II полуфинал, повторение)
23:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 26-и епизод, директно
23:00 Diema Sport 2: Футбол: Стоук Сити - Лестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение
23:20 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2018, пети ден
23:45 BNT HD: Среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол
23:50 Film Plus: Тенис: Гарбинье Мугуруса - Тимеа Бабош (Abierto GNP Seguros, Монтерей; WTA International - финал, повторение)
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