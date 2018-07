Още снимки: test Boeing и бразилската Embraer правят общ самолет Бразилският самолетостроителен концерн Embraer SA и американската компания Boeing обявиха в четвъртък стратегическо партньорство. Неговата цел е да заздрави позициите на двете компании и да развие бизнеса им на аерокосмическия пазар, се посочва в съвместното съобщение.



Boeing и Embraer имат намерение да създадат съвместно предприятие за производството на пътнически самолет и за оказване на съответните съпътстващи услуги.



Инвестицията в това предприятие предварително се оценява на $4,75 милиарда, като американската компания ще притежава дял от 80% или $3,8 млрд.



От Boeing очакват партньорството да започне да носи печалба през 2020 година, а на третата година от неговото съществуване синергичния ефект да бъде съкращаване на разходите с около 150 млн. долара на година.



Смесеното предприятие ще поеме бизнеса на Embraer в сферата на гражданското самолетостроене. Подразделението на бразилската компания за военни и частни самолети ще остане независимо.



Благодарение на това предприятие, Boeing ще стане лидер на световния пазара на неголеми пътнически самолети с 70-130 места, каквито най-често използват регионалните авиопревозвачи.



Това може да се окаже, подчертават наблюдатели, поредният етап от глобалната конкурентна война между двата гиганта в отрасъла - американския Boeing и европейския Airbus.



През октомври м.г. европейският концерн сключи споразумение за партньорство с канадската компания Bombardier Inc. за съвместно производство на самолети Bombardier C Series. Канадската компания заема второ място в света в сферата на регионалните самолети.



Правителство на Бразилия трябва да одобри плановете на компанията, тъй като притежава "златна" акция" от Embraer, даваща му право да наложи вето върху подобна сделка.



Към момента на своята приватизация през 1994 г. компанията бе губеща и имаше дългове за $200 милиона. В настоящия момент Embraer заема трето място в света по обема на приходи сред производителите на пътнически самолети. В компанията работят 18 хиляди души.



Най-известните и търсени лайнери на Embraer са със 70 до 100 пътнически места. Новият модел на компанията E2 може да превозва до 140 пасажери.



За сравнение най-малкият въздушен лайнер на Boeing е с около 130 пътнически седалки.



След излизането на новината акциите на Boeing се покачиха с 0,4% на предварителните търгове в четвъртък в Ню Йорк, а книжата на ADR Embraer поскъпнаха с 4%. /money.bg Бразилският самолетостроителен концерн Embraer SA и американската компания Boeing обявиха в четвъртък стратегическо партньорство. Неговата цел е да заздрави позициите на двете компании и да развие бизнеса им на аерокосмическия пазар, се посочва в съвместното съобщение.Boeing и Embraer имат намерение да създадат съвместно предприятие за производството на пътнически самолет и за оказване на съответните съпътстващи услуги.Инвестицията в това предприятие предварително се оценява на $4,75 милиарда, като американската компания ще притежава дял от 80% или $3,8 млрд.От Boeing очакват партньорството да започне да носи печалба през 2020 година, а на третата година от неговото съществуване синергичния ефект да бъде съкращаване на разходите с около 150 млн. долара на година.Смесеното предприятие ще поеме бизнеса на Embraer в сферата на гражданското самолетостроене. Подразделението на бразилската компания за военни и частни самолети ще остане независимо.Благодарение на това предприятие, Boeing ще стане лидер на световния пазара на неголеми пътнически самолети с 70-130 места, каквито най-често използват регионалните авиопревозвачи.Това може да се окаже, подчертават наблюдатели, поредният етап от глобалната конкурентна война между двата гиганта в отрасъла - американския Boeing и европейския Airbus.През октомври м.г. европейският концерн сключи споразумение за партньорство с канадската компания Bombardier Inc. за съвместно производство на самолети Bombardier C Series. Канадската компания заема второ място в света в сферата на регионалните самолети.Правителство на Бразилия трябва да одобри плановете на компанията, тъй като притежава "златна" акция" от Embraer, даваща му право да наложи вето върху подобна сделка.Към момента на своята приватизация през 1994 г. компанията бе губеща и имаше дългове за $200 милиона. В настоящия момент Embraer заема трето място в света по обема на приходи сред производителите на пътнически самолети. В компанията работят 18 хиляди души.Най-известните и търсени лайнери на Embraer са със 70 до 100 пътнически места. Новият модел на компанията E2 може да превозва до 140 пасажери.За сравнение най-малкият въздушен лайнер на Boeing е с около 130 пътнически седалки.След излизането на новината акциите на Boeing се покачиха с 0,4% на предварителните търгове в четвъртък в Ню Йорк, а книжата на ADR Embraer поскъпнаха с 4%. /money.bg Днес+ Запази и Сподели