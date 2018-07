Още снимки: test Роналдо се съгласи да премине в Ювентус Нападателят на Португалия и Реал Мадрид Кристиано Роналдо даде съгласието си да премине в Ювентус, където ще заработва по 30 млн. евро на сезон, съобщи испанският ежедневник AS.



Италианските медии по-рано разпространиха информация за това, че Ювентус планира да направи летен трансферен удар с привличането на 33-годишния португалец, а испанският Marca твърдеше, че има постигнато предварително споразумение между "Старата госпожа" и Роналдо.



Според AS, след като петкратният носител на "Златната топка" официално е приел да стане футболист на Юве, ръководството на Реал се е срещнало с агента на футболиста Жорже Мендеш. Сега остава единствено двата клуба да се споразумеят за трансферната сума, като се очаква тя да е между 100 и 120 млн. евро. Ювентус планира да продаде Гонсало Игуаин на Челси за 60 млн. евро, за да си осигури средства за закупуването на Роналдо. Асът на Реал премина на "Бернабеу" през лятото на 2009 г. от Манчестър Юнайтед за 93,4 млн. евро.



Миналият сезон той вкара 44 гола в 44 мача от всички турнири и стана победител в Шампионската лига. Трансферът на Роналдо в Ювентус е почти сигурен и ако не се случи нещо неочаквано, португалецът ще подпише споразумение с италианския гранд до лятото на 2022 г. /БГНЕС



