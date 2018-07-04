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До октомври може да бъде сключено споразумение за свободна търговия между ЕС и Виетнам

04.07.2018 16.39

До октомври може да бъде сключено споразумение за свободна търговия между ЕС и Виетнам. Най-важните точки от него са договорени в последните дни от Българското европредседателство, съобщи външният министър Екатерина Захариева.

Виетнам има интерес от това да засилим сътрудничеството си в областта на селското стопанство, бубарство, животновъдство, зеленчукопроизводство, биопроизводство и да споделим ние нашия опит в производството на биохрани.

За първи път от демократичните промени у нас гостува вицепремиерът и министър на външните работи на Социалистическа република Виетнам Фам Бин Мин.

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