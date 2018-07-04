Още снимки: test До октомври може да бъде сключено споразумение за свободна търговия между ЕС и Виетнам До октомври може да бъде сключено споразумение за свободна търговия между ЕС и Виетнам. Най-важните точки от него са договорени в последните дни от Българското европредседателство, съобщи външният министър Екатерина Захариева.



Виетнам има интерес от това да засилим сътрудничеството си в областта на селското стопанство, бубарство, животновъдство, зеленчукопроизводство, биопроизводство и да споделим ние нашия опит в производството на биохрани.



За първи път от демократичните промени у нас гостува вицепремиерът и министър на външните работи на Социалистическа република Виетнам Фам Бин Мин.



До октомври може да бъде сключено споразумение за свободна търговия между ЕС и Виетнам. Най-важните точки от него са договорени в последните дни от Българското европредседателство, съобщи външният министър Екатерина Захариева.Виетнам има интерес от това да засилим сътрудничеството си в областта на селското стопанство, бубарство, животновъдство, зеленчукопроизводство, биопроизводство и да споделим ние нашия опит в производството на биохрани.За първи път от демократичните промени у нас гостува вицепремиерът и министър на външните работи на Социалистическа република Виетнам Фам Бин Мин. Днес+ Запази и Сподели



