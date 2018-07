Още снимки: test Cardi B с нови успехи След като съвместната й песен с Bad Bunny и J Balvin достигна номер едно в Billboard Hot 100, Cardi B стана първата рапърка, която до момента е успявала с две свои песни да достигне върха на престижната класация.



Дебютният й хит "Bodak Yellow (Money Moves)" остава на първо място за три седмици през октомври 2017 г., припомня Billboard.



Този рекорд прави Cardi B и първата жена солов изпълнител, чиито две песни от дебютен албум попадат на върха на класацията това десетилетие.



Друга изпълнителка с подобни успехи е Лейди Гага с албумът ? The Fame от 2008 г., чиито парчета "Just Dance" и "Poker Face" се нареждат на първо място. /lifestyle.bg



След като съвместната й песен с Bad Bunny и J Balvin достигна номер едно в Billboard Hot 100, Cardi B стана първата рапърка, която до момента е успявала с две свои песни да достигне върха на престижната класация.Дебютният й хит "Bodak Yellow (Money Moves)" остава на първо място за три седмици през октомври 2017 г., припомня Billboard.Този рекорд прави Cardi B и първата жена солов изпълнител, чиито две песни от дебютен албум попадат на върха на класацията това десетилетие.Друга изпълнителка с подобни успехи е Лейди Гага с албумът ? The Fame от 2008 г., чиито парчета "Just Dance" и "Poker Face" се нареждат на първо място. /lifestyle.bg Днес+ Запази и Сподели