Дрейк чупи нови рекорди Точно когато си мислим, че Дрейк няма вече с какво да ни изненада, той пуска поредната бомба.



Този път с току-що излезлия си албум Scoprion, който разби всички досегашни рекорди в платформата Apple Music. 24 часа след като беше пуснат, албумът се радва на 170 милиона стрийма по цял свят. С това става застава и начело на класацията на Apple Music в 92 страни.



Spotify също имат шокиращи цифри за споделяне. Scoprion е стриймван в музикалната платформа по 10 милиона пъти на час.



Amazon Music се включиха в статистиката, като съобщиха, че албумът на Дрейк е бил рекорда на Man of the Woods на Джъстин Тимбърлейк за най-много слушания в рамките на първия ден от пускането си на пазара. /lifestyle.bg



