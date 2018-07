Още снимки: test Роджър Федерер с нов договор за 300 млн. долара за 10 г. Един от най-великите тенисисти на всички време Роджър Федерер, който отдавна е отъждествяван с Nike Inc., се е разделил с щатската компания, за да се присъедини към японската марка Uniqlo.



Осемкратният победител на Уимбълдън изненада мнозина фенове, когато вчера излезе за мача си от първия кръг на централния корт с екип на притежаваната от Fast Retailing Co. - Uniqlo. Договорът на щвейцарската звезда с базираната в щата Орегон Nike изтече на 1 март.



“Нашето партньорство ще бъде насочено към иновациите, както на корта, така и извън него,” заяви главният изпълнителен директор на Fast Retailing Тадаши Янай.



Популярността на Федерер ще подпомогне усилията за глобална експанзия на Uniqlo, най-вече в Европа, където марката отваря нови магазини. Uniqlo отчита сериозен растеж на пазари, като Китай, вследствие на което международните й приходи нахдвърлят продажбите в Япония в две поредни тримесечия.



Японската марка обаче може да се сблъска с предизвикателства на пазари, където конкуренти, като притежаваната от Inditex SA Zara и H&M, която е собственост на Hennes & Mauritz AB, са по-добре позиционирани.



От Uniqlo обявиха, че Федерер, който е спечелил 20 турнира от Големия шлем през кариерата си, ще представлява марката във всички тенис турнири през годината. Според ESPN договорът гарантира на Федерер 300 млн. долара за 10 години, което ще обхване и период доста след неговото оттегляне от тениса.



Акциите на Fast Retailing поскъпнаха с близо 1.9% в ранната търговия в Токио днес. В същото време акциите на Nike поевтиняха с 1.7% в Ню Йорк вчера.



Новият договор предоставя възможност на Uniqlo да използва рекламната сила на един най-великите тенисисти на всички времена. Марката преди време имаше 5-годишен договор с Новак Джокович, но той подписа с притежаваната от Maus Freres SA Lacoste през миналата година.



Uniqlo продължава да облича Кей Нишикори, който пък е най-успелият японски тенисист в историята.



Федерер, който ще навърши 37 г. през август, подписва първия си рекламен договор с Nike през 1994 г. Той продължава да носи маратонки на марката, тъй като Uniqlo не произвежда спортни обувки.



Нишикори също ползва маратонки Nike, след като прекрати партньорството си с Adidas AG през миналата година.



