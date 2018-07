Още снимки: test Ангелкова се занимава с глупотевини според Симеонов Промените в наредбите за курортите и деленето им на места за почивка и забавление са глупотевини. Тази позиция заяви вицепремиерът Валери Симеонов в ефира на БНТ.



На въпрос как би коментирал предложението на министъра на туризма за разделение на курортите за почивка и шум, Симеонов бе категоричен: "Това са глупотевините на министъра на туризма мин. Ангелкова".



Симеонов подал сигнал до прокуратурата за незаконни действия на министерство на туризма. Този, които е издал категоризациите на нощен бар на плажа, на ресторант на плажа, те са в нарушение, акцентира вицепремиерът. "Аз ще изчакам резултатите от проверката. Там има нарушения на закона за устройство на територията", обясни той.



На въпрос дали след проверките по "акция шум" българските курорти са по-тихи, Симеонов гордо посочи, че това е неговата борба.



"Няма аз да давам оценка. Това е моя борба, която съм хванал от миналата година", изтъкна той и добави, че в "Слънчев бряг" вече може да се спи. Нещо, което по думите му било невъзможно до скоро.



Симеонов не пропуска седмица да иде на проверка по курортите. Той смята, че заведенията продължават да нарушават закона. "Аз още твърдя, че те трябва да бъдат съборени", посочи Симеонов. По думите му ще има опити за спасяване на тези заведения, защото са собственост на знакови фигури в ъндъграунда.



Вицепремиерът обясни, че действията му не са самоцелни за шума. "Фиксирал съм се в това българският туризъм да стане по-печеливш", изтъкна Валери Симеонов.



По подов решението на ЮНЕСКО относно Национален парк Пирин, Симеонов каза, че най-важното е концесионерът да не се откаже. Той няма преки ползи, посочи вицепремиерът и добави, че с тази инвестиция концесионера ще си увеличи разходите.



Симеонов няма нищо против Зелените, във времето водили битки рамо до рамо. Вицепремиерът посочи, че протестите не са аргументирани. Всеки щял да застане зад каузата "Да спасим Пирин", но Пирин по никакъв начин не е заплашен, категоричен е Валери Симеонов.



По думите му е важно е да се изгради този лифт, за да не създава имидж за неорганизирана държава.



Няма какво повече да се спекулира с наивността на младите хора. Тръгват зад едни каузи не аргументирани. Няма никакъв риск за Пирин. Международните институции са си казали думата.



Още миналата година Николина Ангелкова не беше съгласна с начина, по който Валери Симеонов извърши внезапните си проверки за спазване на нивото на шума в курорта.



По-рано тази година Симеонов обяви, че министърът на туризма Николина Ангелкова подготвя за продан 20 декара плаж в "Слънчев бряг", а тя от воя страна отвърна, че "панаирите" на Симеонов пречат на туризма. От министерството на туризма заявиха, че ведомството няма право да продава плажовете, а само да ги управлява, като ги отдава под наем или на концесия съгласно закона. Министерството актуализирало кадастралната карта в най-известния ни курорт с налични специализирани карти, които са по-актуални от кадастралните.



Наложи се министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков да коментира въпроса, Той заяви, че продажбата на държавни имоти не стои на дневен ред.



Проверка на ДНСК показа, че 32 обекта в "Слънчев бряг" са незаконни, но при 5-те преместваеми обекта - THE ONE, La Cubanita, Cacao beach, Del Mar и BEDROOM (които вицепремиерът нарича демонстративно с името в превод на български език) не са открити нарушения - констатирано е, че те отговарят на предвидените в схемата конфигурация в план и местонахождение.



Припомняме, вицепремиерът Валери Симеонов заяви, че въпросните заведения на плажа "Слънчев бряг - юг" са незаконни и ще бъдат премахнати. Той подал и сигнал за извършването на проверката. По думите му това са шумните дискотеки, проверявани през изминалото лято заради силната музика. Заведенията също така имали незаконно изградени паркинги и бариери на общински път.



Тогава министърът на туризма Николина Ангелкова заяви, че същите преместваеми обекти са изрядни. Според нея заведенията изцяло попадат в одобрените от ресорното министерство схеми. След това Валери Симеонов се възмути, че на практика бардаци получават министерска индулгенция. /news.bg Промените в наредбите за курортите и деленето им на места за почивка и забавление са глупотевини. Тази позиция заяви вицепремиерът Валери Симеонов в ефира на БНТ.На въпрос как би коментирал предложението на министъра на туризма за разделение на курортите за почивка и шум, Симеонов бе категоричен: "Това са глупотевините на министъра на туризма мин. Ангелкова".Симеонов подал сигнал до прокуратурата за незаконни действия на министерство на туризма. Този, които е издал категоризациите на нощен бар на плажа, на ресторант на плажа, те са в нарушение, акцентира вицепремиерът. "Аз ще изчакам резултатите от проверката. Там има нарушения на закона за устройство на територията", обясни той.На въпрос дали след проверките по "акция шум" българските курорти са по-тихи, Симеонов гордо посочи, че това е неговата борба."Няма аз да давам оценка. Това е моя борба, която съм хванал от миналата година", изтъкна той и добави, че в "Слънчев бряг" вече може да се спи. Нещо, което по думите му било невъзможно до скоро.Симеонов не пропуска седмица да иде на проверка по курортите. Той смята, че заведенията продължават да нарушават закона. "Аз още твърдя, че те трябва да бъдат съборени", посочи Симеонов. По думите му ще има опити за спасяване на тези заведения, защото са собственост на знакови фигури в ъндъграунда.Вицепремиерът обясни, че действията му не са самоцелни за шума. "Фиксирал съм се в това българският туризъм да стане по-печеливш", изтъкна Валери Симеонов.По подов решението на ЮНЕСКО относно Национален парк Пирин, Симеонов каза, че най-важното е концесионерът да не се откаже. Той няма преки ползи, посочи вицепремиерът и добави, че с тази инвестиция концесионера ще си увеличи разходите.Симеонов няма нищо против Зелените, във времето водили битки рамо до рамо. Вицепремиерът посочи, че протестите не са аргументирани. Всеки щял да застане зад каузата "Да спасим Пирин", но Пирин по никакъв начин не е заплашен, категоричен е Валери Симеонов.По думите му е важно е да се изгради този лифт, за да не създава имидж за неорганизирана държава.Няма какво повече да се спекулира с наивността на младите хора. Тръгват зад едни каузи не аргументирани. Няма никакъв риск за Пирин. Международните институции са си казали думата.Още миналата година Николина Ангелкова не беше съгласна с начина, по който Валери Симеонов извърши внезапните си проверки за спазване на нивото на шума в курорта.По-рано тази година Симеонов обяви, че министърът на туризма Николина Ангелкова подготвя за продан 20 декара плаж в "Слънчев бряг", а тя от воя страна отвърна, че "панаирите" на Симеонов пречат на туризма. От министерството на туризма заявиха, че ведомството няма право да продава плажовете, а само да ги управлява, като ги отдава под наем или на концесия съгласно закона. Министерството актуализирало кадастралната карта в най-известния ни курорт с налични специализирани карти, които са по-актуални от кадастралните.Наложи се министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков да коментира въпроса, Той заяви, че продажбата на държавни имоти не стои на дневен ред.Проверка на ДНСК показа, че 32 обекта в "Слънчев бряг" са незаконни, но при 5-те преместваеми обекта - THE ONE, La Cubanita, Cacao beach, Del Mar и BEDROOM (които вицепремиерът нарича демонстративно с името в превод на български език) не са открити нарушения - констатирано е, че те отговарят на предвидените в схемата конфигурация в план и местонахождение.Припомняме, вицепремиерът Валери Симеонов заяви, че въпросните заведения на плажа "Слънчев бряг - юг" са незаконни и ще бъдат премахнати. Той подал и сигнал за извършването на проверката. По думите му това са шумните дискотеки, проверявани през изминалото лято заради силната музика. Заведенията също така имали незаконно изградени паркинги и бариери на общински път.Тогава министърът на туризма Николина Ангелкова заяви, че същите преместваеми обекти са изрядни. Според нея заведенията изцяло попадат в одобрените от ресорното министерство схеми. След това Валери Симеонов се възмути, че на практика бардаци получават министерска индулгенция. /news.bg Днес+ Запази и Сподели