20 съоръжения върху морски плаж в Слънчев бряг са без одобрена схема

Експерти от Министерството на туризма и Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) извършиха съвместна проверка на морски плаж „Слънчев бряг- юг".



Инспекцията беше направена по обща заповед на министрите на туризма Николина Ангелкова и на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков и се проведе в периода 25-26 юни.



Резултатите показват, че има разположени 20 съоръжения върху морски плаж „Слънчев бряг – юг“ без да са предвидени с одобрената от министъра на туризма схема. За тях не са издавани и разрешения за поставяне от главния архитект на община Несебър, по информация на присъстващите служители на общината, съобщиха от Министерството на туризма.



Сред обектите, които са разположени без необходимите одобрения са лампи, паркинги, навеси, бариери, волейболно игрище, трибуни, детски пясъчник, алея за транспортна връзка и др.



Всички съоръжения, които не са включени в одобрената схема от министъра на туризма и са поставени без разрешение на главния архитект трябва да бъдат премахнати.



За целта ще бъде сезиран кметът на община Несебър, който трябва да издаде нужните заповеди по чл. 57а от Закона за устройство на територията (ЗУТ).



Експертите на двете институции инспектираха и 5-те обекта: THE ONE, La Cubanita, Cacao beach, Del Mar и BEDROOM, за които е констатирано, че отговарят на предвидените в схемата конфигурация в план и местонахождение.



