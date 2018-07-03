Спортът по телевизията днес
03.07.2018 08.20
08:00 Eurosport: Футбол: MLS, Сан Хосе - Лос Анджелис Галакси
08:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Уест Бромич Албиън, мач от английската Висша лига, повторение
08:35 Film Plus: Тенис: Йелена Остапенко - Михаела Бузарнеску (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - повторение)
09:30 BNT HD: Обзор на световното първенство по футбол Русия 2018
09:50 Film Plus: Тенис: Каролин Вознацки - Джоана Конта (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - повторение)
10:00 Nova Sport: Футбол: Лион - Марсилия, мач от френската Лига 1, повторение
10:00 BNT HD: Среща от осминафиналите на световното първенство по футбол
10:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, повторение
12:00 BNT HD: Обзор на световното първенство по футбол Русия 2018
12:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 22-и епизод, повторение
12:00 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2018, първи ден
12:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Морабанк Андора, мач от испанската баскетболна лига, повторение
12:10 Film Plus: Тенис: Дария Гаврилова - Петра Квитова (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - повторение)
13:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение
13:30 BNT HD: Среща от осминафиналите на световното първенство по футбол
13:30 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2018, втори ден, директно
13:35 Film Plus: Тенис: Гарбине Мугуруса - Барбора Стрицова (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - повторение)
14:00 Nova Sport: Футбол: Монако - Рен, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
15:00 Eurosport: Футбол: MLS, Сан Хосе - Лос Анджелис Галакси
15:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Йънг Бойс, международен приятелски мач, повторение
15:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 250 Ийстбърн 2018
15:15 Film Plus: Тенис: Леся Цуренко - Дария Касаткина (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - повторение)
16:00 Nova Sport: Футбол: Бордо - Монпелие, мач от френската Лига 1, повторение
17:00 BNT: Осминафинална среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Санкт Петербург
17:00 BNT HD: Среща от осминафиналите на световното първенство по футбол пряко предаване от Санкт Петербург
17:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Пирин, мач от Първа професионална лига, повторение
17:30 Film Plus: Футбол: Испания - Колумбия (приятелска среща - повторение)
18:05 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Троа, мач от френската Лига 1, повторение
18:30 Eurosport: Футбол: MLS, обзор на кръга
18:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"
19:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение
19:10 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Суонси Сити, мач от английската Висша лига, повторение
20:00 Film Plus: Тенис: Анджелик Кербер - Даниел Колинс (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - повторение)
20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ
20:00 Nova Sport: Футбол: Шефилд Юнайтед - Бристъл Сити, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
21:00 BNT: Осминафинална среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Москва
21:00 BNT HD: Среща от осминафиналите на световното първенство по футбол пряко предаване от Москва
21:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение
21:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, повторение
21:05 Film Plus: Тенис: Йелена Остапенко - Михаела Бузарнеску (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - повторение)
22:20 Film Plus: Тенис: Каролин Вознацки - Джоана Конта (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - повторение)
23:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 23-и епизод, директно
23:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Каен, мач от френската Лига 1, повторение
23:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение
23:30 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2018, втори ден
23:45 BNT HD: Среща от осминафиналите на световното първенство по футбол
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