Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Eurosport: Футбол: MLS, Сан Хосе - Лос Анджелис Галакси

08:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Уест Бромич Албиън, мач от английската Висша лига, повторение

08:35 Film Plus: Тенис: Йелена Остапенко - Михаела Бузарнеску (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - повторение)

09:30 BNT HD: Обзор на световното първенство по футбол Русия 2018

09:50 Film Plus: Тенис: Каролин Вознацки - Джоана Конта (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - повторение)

10:00 Nova Sport: Футбол: Лион - Марсилия, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 BNT HD: Среща от осминафиналите на световното първенство по футбол

10:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, повторение

12:00 BNT HD: Обзор на световното първенство по футбол Русия 2018

12:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 22-и епизод, повторение

12:00 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2018, първи ден

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Морабанк Андора, мач от испанската баскетболна лига, повторение

12:10 Film Plus: Тенис: Дария Гаврилова - Петра Квитова (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - повторение)

13:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение

13:30 BNT HD: Среща от осминафиналите на световното първенство по футбол

13:30 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2018, втори ден, директно

13:35 Film Plus: Тенис: Гарбине Мугуруса - Барбора Стрицова (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - повторение)

14:00 Nova Sport: Футбол: Монако - Рен, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

15:00 Eurosport: Футбол: MLS, Сан Хосе - Лос Анджелис Галакси

15:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Йънг Бойс, международен приятелски мач, повторение

15:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 250 Ийстбърн 2018

15:15 Film Plus: Тенис: Леся Цуренко - Дария Касаткина (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - повторение)

16:00 Nova Sport: Футбол: Бордо - Монпелие, мач от френската Лига 1, повторение

17:00 BNT: Осминафинална среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Санкт Петербург

17:00 BNT HD: Среща от осминафиналите на световното първенство по футбол пряко предаване от Санкт Петербург

17:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Пирин, мач от Първа професионална лига, повторение

17:30 Film Plus: Футбол: Испания - Колумбия (приятелска среща - повторение)

18:05 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Троа, мач от френската Лига 1, повторение

18:30 Eurosport: Футбол: MLS, обзор на кръга

18:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

19:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение

19:10 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Суонси Сити, мач от английската Висша лига, повторение

20:00 Film Plus: Тенис: Анджелик Кербер - Даниел Колинс (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - повторение)

20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ

20:00 Nova Sport: Футбол: Шефилд Юнайтед - Бристъл Сити, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

21:00 BNT: Осминафинална среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Москва

21:00 BNT HD: Среща от осминафиналите на световното първенство по футбол пряко предаване от Москва

21:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение

21:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, повторение

21:05 Film Plus: Тенис: Йелена Остапенко - Михаела Бузарнеску (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - повторение)

22:20 Film Plus: Тенис: Каролин Вознацки - Джоана Конта (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - повторение)

23:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 23-и епизод, директно

23:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Каен, мач от френската Лига 1, повторение

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

23:30 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2018, втори ден

23:45 BNT HD: Среща от осминафиналите на световното първенство по футбол 08:00 Eurosport: Футбол: MLS, Сан Хосе - Лос Анджелис Галакси08:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение08:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Уест Бромич Албиън, мач от английската Висша лига, повторение08:35 Film Plus: Тенис: Йелена Остапенко - Михаела Бузарнеску (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - повторение)09:30 BNT HD: Обзор на световното първенство по футбол Русия 201809:50 Film Plus: Тенис: Каролин Вознацки - Джоана Конта (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - повторение)10:00 Nova Sport: Футбол: Лион - Марсилия, мач от френската Лига 1, повторение10:00 BNT HD: Среща от осминафиналите на световното първенство по футбол10:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение10:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, повторение12:00 BNT HD: Обзор на световното първенство по футбол Русия 201812:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 22-и епизод, повторение12:00 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2018, първи ден12:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение12:05 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Морабанк Андора, мач от испанската баскетболна лига, повторение12:10 Film Plus: Тенис: Дария Гаврилова - Петра Квитова (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - повторение)13:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение13:30 BNT HD: Среща от осминафиналите на световното първенство по футбол13:30 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2018, втори ден, директно13:35 Film Plus: Тенис: Гарбине Мугуруса - Барбора Стрицова (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - повторение)14:00 Nova Sport: Футбол: Монако - Рен, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи15:00 Eurosport: Футбол: MLS, Сан Хосе - Лос Анджелис Галакси15:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Йънг Бойс, международен приятелски мач, повторение15:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 250 Ийстбърн 201815:15 Film Plus: Тенис: Леся Цуренко - Дария Касаткина (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - повторение)16:00 Nova Sport: Футбол: Бордо - Монпелие, мач от френската Лига 1, повторение17:00 BNT: Осминафинална среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Санкт Петербург17:00 BNT HD: Среща от осминафиналите на световното първенство по футбол пряко предаване от Санкт Петербург17:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Пирин, мач от Първа професионална лига, повторение17:30 Film Plus: Футбол: Испания - Колумбия (приятелска среща - повторение)18:05 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Троа, мач от френската Лига 1, повторение18:30 Eurosport: Футбол: MLS, обзор на кръга18:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"19:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение19:10 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Суонси Сити, мач от английската Висша лига, повторение20:00 Film Plus: Тенис: Анджелик Кербер - Даниел Колинс (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - повторение)20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ20:00 Nova Sport: Футбол: Шефилд Юнайтед - Бристъл Сити, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи21:00 BNT: Осминафинална среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Москва21:00 BNT HD: Среща от осминафиналите на световното първенство по футбол пряко предаване от Москва21:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение21:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, повторение21:05 Film Plus: Тенис: Йелена Остапенко - Михаела Бузарнеску (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - повторение)22:20 Film Plus: Тенис: Каролин Вознацки - Джоана Конта (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - повторение)23:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 23-и епизод, директно23:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Каен, мач от френската Лига 1, повторение23:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение23:30 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2018, втори ден23:45 BNT HD: Среща от осминафиналите на световното първенство по футбол Днес+ Запази и Сподели