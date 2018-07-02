Още снимки: test Спортът по телевизията днес 06:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите

06:00 Film Plus: Тенис: Юлия Гьоргес - Арина Сабаленка (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - повторение)

08:00 Eurosport: Футбол: MLS, Торонто - Ню Йорк Ред Булс

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига, повторение

08:10 Film Plus: Тенис: Катерина Бондаренко - Петра Квитова (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - повторение)

09:30 BNT HD: Обзор на световното първенство по футбол Русия 2018

09:40 Film Plus: Тенис: Александра Крунич - Джоана Конта (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - повторение)

10:00 Nova Sport: Футбол: Нант - Ница, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 BNT HD: Среща от осминафиналите на световното първенство по футбол

10:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Уотфорд, мач от английската Висша лига, повторение

10:30 Eurosport: Футбол: MLS, Сан Хосе - Лос Анджелис Галакси

11:00 Film Plus: Тенис: Магдалена Рибарикова - Кристина Младенович (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - повторение)

12:00 BNT HD: Обзор на световното първенство по футбол Русия 2018

12:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 21-и епизод, повторение

12:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, мъже

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Баскония, мач от испанската баскетболна лига, повторение

13:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Черно море, мач от Първа професионална лига, повторение

13:10 Film Plus: Тенис: Наоми Осака - Далила Якупович (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - повторение)

13:30 BNT HD: Среща от осминафиналите на световното първенство по футбол

13:30 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2018, първи ден, директно

14:00 Film Plus: Тенис: Ализе Корне - Елина Свитолина (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - повторение)

14:00 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Сент Етиен, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

15:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение

15:30 Film Plus: Тенис: Петра Мартич - Михаела Бузарнеску (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - повторение)

16:00 Nova Sport: Футбол: Рен - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение

16:30 Eurosport: Футбол: MLS, Сан Хосе - Лос Анджелис Галакси

17:00 BNT: Осминафинална среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Самара

17:00 BNT HD: Среща от осминафиналите на световното първенство по футбол пряко предаване от Самара

17:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Бърнли, мач от английската Висша лига, повторение

18:05 Nova Sport: Футбол: Сент Етиен - Монако, мач от френската Лига 1, повторение

19:00 BNT HD: Баскетбол: Чехия - България, квалификация за световно първенство пряко предаване от Пардубице

19:00 Diema Sport: Футбол: Пирин - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение

19:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфийлд Таун - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

20:00 Nova Sport: Футбол: Бирмингам Сити - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

21:00 BNT: Осминафинална среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Ростов на Дон

21:00 BNT HD: Среща от осминафиналите на световното първенство по футбол пряко предаване от Ростов на Дон

21:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Йънг Бойс, международен приятелски мач, повторение

21:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение

21:30 Film Plus: Тенис: Юлия Гьоргес - Арина Сабаленка (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - повторение)

23:00 Eurosport: Футбол: MLS, Сан Хосе - Лос Анджелис Галакси

23:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 22-и епизод, директно

23:00 Nova Sport: Футбол: Ница - Бордо, мач от френската Лига 1, повторение

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Суонси Сити - Лестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение

23:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 250 Ийстбърн 2018

23:30 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2018, първи ден

23:40 Film Plus: Тенис: Катерина Бондаренко - Петра Квитова (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - повторение)

23:45 BNT HD: Среща от осминафиналите на световното първенство по футбол /bukmeikar.com



06:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите06:00 Film Plus: Тенис: Юлия Гьоргес - Арина Сабаленка (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - повторение)08:00 Eurosport: Футбол: MLS, Торонто - Ню Йорк Ред Булс08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига, повторение08:10 Film Plus: Тенис: Катерина Бондаренко - Петра Квитова (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - повторение)09:30 BNT HD: Обзор на световното първенство по футбол Русия 201809:40 Film Plus: Тенис: Александра Крунич - Джоана Конта (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - повторение)10:00 Nova Sport: Футбол: Нант - Ница, мач от френската Лига 1, повторение10:00 BNT HD: Среща от осминафиналите на световното първенство по футбол10:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение10:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Уотфорд, мач от английската Висша лига, повторение10:30 Eurosport: Футбол: MLS, Сан Хосе - Лос Анджелис Галакси11:00 Film Plus: Тенис: Магдалена Рибарикова - Кристина Младенович (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - повторение)12:00 BNT HD: Обзор на световното първенство по футбол Русия 201812:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 21-и епизод, повторение12:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, мъже12:05 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Баскония, мач от испанската баскетболна лига, повторение13:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Черно море, мач от Първа професионална лига, повторение13:10 Film Plus: Тенис: Наоми Осака - Далила Якупович (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - повторение)13:30 BNT HD: Среща от осминафиналите на световното първенство по футбол13:30 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2018, първи ден, директно14:00 Film Plus: Тенис: Ализе Корне - Елина Свитолина (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - повторение)14:00 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Сент Етиен, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи15:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение15:30 Film Plus: Тенис: Петра Мартич - Михаела Бузарнеску (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - повторение)16:00 Nova Sport: Футбол: Рен - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение16:30 Eurosport: Футбол: MLS, Сан Хосе - Лос Анджелис Галакси17:00 BNT: Осминафинална среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Самара17:00 BNT HD: Среща от осминафиналите на световното първенство по футбол пряко предаване от Самара17:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение17:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Бърнли, мач от английската Висша лига, повторение18:05 Nova Sport: Футбол: Сент Етиен - Монако, мач от френската Лига 1, повторение19:00 BNT HD: Баскетбол: Чехия - България, квалификация за световно първенство пряко предаване от Пардубице19:00 Diema Sport: Футбол: Пирин - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение19:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфийлд Таун - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение20:00 Nova Sport: Футбол: Бирмингам Сити - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи21:00 BNT: Осминафинална среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Ростов на Дон21:00 BNT HD: Среща от осминафиналите на световното първенство по футбол пряко предаване от Ростов на Дон21:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Йънг Бойс, международен приятелски мач, повторение21:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение21:30 Film Plus: Тенис: Юлия Гьоргес - Арина Сабаленка (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - повторение)23:00 Eurosport: Футбол: MLS, Сан Хосе - Лос Анджелис Галакси23:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 22-и епизод, директно23:00 Nova Sport: Футбол: Ница - Бордо, мач от френската Лига 1, повторение23:00 Diema Sport 2: Футбол: Суонси Сити - Лестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение23:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 250 Ийстбърн 201823:30 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2018, първи ден23:40 Film Plus: Тенис: Катерина Бондаренко - Петра Квитова (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - повторение)23:45 BNT HD: Среща от осминафиналите на световното първенство по футбол /bukmeikar.com Днес+ Запази и Сподели



