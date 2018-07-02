Спортът по телевизията днес
02.07.2018 07.57
06:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите
06:00 Film Plus: Тенис: Юлия Гьоргес - Арина Сабаленка (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - повторение)
08:00 Eurosport: Футбол: MLS, Торонто - Ню Йорк Ред Булс
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига, повторение
08:10 Film Plus: Тенис: Катерина Бондаренко - Петра Квитова (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - повторение)
09:30 BNT HD: Обзор на световното първенство по футбол Русия 2018
09:40 Film Plus: Тенис: Александра Крунич - Джоана Конта (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - повторение)
10:00 Nova Sport: Футбол: Нант - Ница, мач от френската Лига 1, повторение
10:00 BNT HD: Среща от осминафиналите на световното първенство по футбол
10:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Уотфорд, мач от английската Висша лига, повторение
10:30 Eurosport: Футбол: MLS, Сан Хосе - Лос Анджелис Галакси
11:00 Film Plus: Тенис: Магдалена Рибарикова - Кристина Младенович (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - повторение)
12:00 BNT HD: Обзор на световното първенство по футбол Русия 2018
12:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 21-и епизод, повторение
12:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, мъже
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Баскония, мач от испанската баскетболна лига, повторение
13:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Черно море, мач от Първа професионална лига, повторение
13:10 Film Plus: Тенис: Наоми Осака - Далила Якупович (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - повторение)
13:30 BNT HD: Среща от осминафиналите на световното първенство по футбол
13:30 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2018, първи ден, директно
14:00 Film Plus: Тенис: Ализе Корне - Елина Свитолина (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - повторение)
14:00 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Сент Етиен, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
15:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение
15:30 Film Plus: Тенис: Петра Мартич - Михаела Бузарнеску (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - повторение)
16:00 Nova Sport: Футбол: Рен - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение
16:30 Eurosport: Футбол: MLS, Сан Хосе - Лос Анджелис Галакси
17:00 BNT: Осминафинална среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Самара
17:00 BNT HD: Среща от осминафиналите на световното първенство по футбол пряко предаване от Самара
17:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение
17:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Бърнли, мач от английската Висша лига, повторение
18:05 Nova Sport: Футбол: Сент Етиен - Монако, мач от френската Лига 1, повторение
19:00 BNT HD: Баскетбол: Чехия - България, квалификация за световно първенство пряко предаване от Пардубице
19:00 Diema Sport: Футбол: Пирин - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение
19:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфийлд Таун - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение
20:00 Nova Sport: Футбол: Бирмингам Сити - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
21:00 BNT: Осминафинална среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Ростов на Дон
21:00 BNT HD: Среща от осминафиналите на световното първенство по футбол пряко предаване от Ростов на Дон
21:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Йънг Бойс, международен приятелски мач, повторение
21:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение
21:30 Film Plus: Тенис: Юлия Гьоргес - Арина Сабаленка (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - повторение)
23:00 Eurosport: Футбол: MLS, Сан Хосе - Лос Анджелис Галакси
23:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 22-и епизод, директно
23:00 Nova Sport: Футбол: Ница - Бордо, мач от френската Лига 1, повторение
23:00 Diema Sport 2: Футбол: Суонси Сити - Лестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение
23:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 250 Ийстбърн 2018
23:30 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2018, първи ден
23:40 Film Plus: Тенис: Катерина Бондаренко - Петра Квитова (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - повторение)
23:45 BNT HD: Среща от осминафиналите на световното първенство по футбол /bukmeikar.com
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