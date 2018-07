Още снимки: test Спортът по телевизията днес 06:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите

07:00 BNT HD: Среща от осминафиналите на световното първенство по футбол

07:10 Film Plus: Тенис: Александра Крунич - Кирстен Флипкенс (Libema Open, Хертогенбош; WTA International - финал, повторение)

08:00 Eurosport: Футбол: MLS, Сиатъл - Портланд

08:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ

08:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Стоук Сити, мач от английската Висша лига, повторение

09:30 Vivacom Arena: Футболен татко - Комедия, Семеен, Спортен, 2005, Режисьор: Джес Дилън, В ролите: Уил Фарел, Робърт Дювал, Джош Хътчерсън

09:30 Film Plus: Тенис: Александър Зверев - Филип Колшрайбер (BMW Open by FWU, Мюнхен; ATP WORLD TOUR 250 - финал, повторение)

10:00 BNT HD: Обзор на световното първенство по футбол Русия 2018

10:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

10:00 Nova Sport: Футбол: Монпелие - Марсилия, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Diema Sport: Футбол: Пирин - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение

11:15 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

11:30 Eurosport: Футбол: MLS, Сиатъл - Портланд

12:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 20 -и епизод, повторение

12:00 Film Plus: Тенис: Mallorka Open, Майорка (WTA International - финал, повторение)

12:05 Nova Sport: Футбол: Бордо - Страсбург, мач от френската Лига 1, повторение

12:45 Eurosport: "Футболни легенди"

13:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Йънг Бойс, международен приятелски мач, повторение

13:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - АФК Борнемут, мач от английската Висша лига, повторение

14:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Лил, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Film Plus: Тенис: The International Eastbourne, Истборн (WTA Premier - полуфинали, повторение)

15:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение

16:00 Nova Sport: Футбол: Милуол - Шефилд Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение

17:00 BNT: Осминафинална среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Москва

17:00 BNT HD: Среща от осминафиналите на световното първенство по футбол пряко предаване от Москва

17:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение

18:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

18:00 Film Plus: Тенис: The International Eastbourne, Истборн (WTA Premier - финал, повторение)

18:05 Nova Sport: Футбол: Монако - Троа, мач от френската Лига 1, повторение

18:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2017-18), 53-и епизод, повторение

19:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение

19:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение

20:00 Eurosport: Футбол: MLS, Сиатъл - Портланд

20:00 Nova Sport: Футбол: Бристъл Сити - Мидълзбро, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата -

20:00 Diema: "Шаолински футбол" - екшън-комедия с уч. на Стивън Чоу, Карън Мок, Уей Зао и др.

21:00 BNT: Осминафинална среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Нижни Новгород

21:00 BNT HD: Среща от осминафиналите на световното първенство по футбол пряко предаване от Нижни Новгород

21:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

21:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Евертън, мач от английската Висша лига, повторение

21:00 Film Plus: Тенис: The Classic Birmingham, Бирмингам (WTA Premier - полуфинали, повторение)

22:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, Сиатъл - Портланд

23:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 21-и епизод, директно

23:00 Nova Sport: Футбол: Амиен - Лион, мач от френската Лига 1, повторение

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

23:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, Торонто - Ню Йорк Ред Булс, директно

23:45 BNT HD: Среща от осминафиналите на световното първенство по футбол /bukmeikar.com



