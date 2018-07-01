Спортът по телевизията днес
01.07.2018 07.59
06:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите
07:00 BNT HD: Среща от осминафиналите на световното първенство по футбол
07:10 Film Plus: Тенис: Александра Крунич - Кирстен Флипкенс (Libema Open, Хертогенбош; WTA International - финал, повторение)
08:00 Eurosport: Футбол: MLS, Сиатъл - Портланд
08:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ
08:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Стоук Сити, мач от английската Висша лига, повторение
09:30 Vivacom Arena: Футболен татко - Комедия, Семеен, Спортен, 2005, Режисьор: Джес Дилън, В ролите: Уил Фарел, Робърт Дювал, Джош Хътчерсън
09:30 Film Plus: Тенис: Александър Зверев - Филип Колшрайбер (BMW Open by FWU, Мюнхен; ATP WORLD TOUR 250 - финал, повторение)
10:00 BNT HD: Обзор на световното първенство по футбол Русия 2018
10:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
10:00 Nova Sport: Футбол: Монпелие - Марсилия, мач от френската Лига 1, повторение
10:00 Diema Sport: Футбол: Пирин - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение
11:15 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"
11:30 Eurosport: Футбол: MLS, Сиатъл - Портланд
12:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 20 -и епизод, повторение
12:00 Film Plus: Тенис: Mallorka Open, Майорка (WTA International - финал, повторение)
12:05 Nova Sport: Футбол: Бордо - Страсбург, мач от френската Лига 1, повторение
12:45 Eurosport: "Футболни легенди"
13:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Йънг Бойс, международен приятелски мач, повторение
13:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - АФК Борнемут, мач от английската Висша лига, повторение
14:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Лил, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Film Plus: Тенис: The International Eastbourne, Истборн (WTA Premier - полуфинали, повторение)
15:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение
16:00 Nova Sport: Футбол: Милуол - Шефилд Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение
17:00 BNT: Осминафинална среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Москва
17:00 BNT HD: Среща от осминафиналите на световното първенство по футбол пряко предаване от Москва
17:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение
18:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
18:00 Film Plus: Тенис: The International Eastbourne, Истборн (WTA Premier - финал, повторение)
18:05 Nova Sport: Футбол: Монако - Троа, мач от френската Лига 1, повторение
18:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2017-18), 53-и епизод, повторение
19:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение
19:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение
20:00 Eurosport: Футбол: MLS, Сиатъл - Портланд
20:00 Nova Sport: Футбол: Бристъл Сити - Мидълзбро, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата -
20:00 Diema: "Шаолински футбол" - екшън-комедия с уч. на Стивън Чоу, Карън Мок, Уей Зао и др.
21:00 BNT: Осминафинална среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Нижни Новгород
21:00 BNT HD: Среща от осминафиналите на световното първенство по футбол пряко предаване от Нижни Новгород
21:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение
21:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Евертън, мач от английската Висша лига, повторение
21:00 Film Plus: Тенис: The Classic Birmingham, Бирмингам (WTA Premier - полуфинали, повторение)
22:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, Сиатъл - Портланд
23:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 21-и епизод, директно
23:00 Nova Sport: Футбол: Амиен - Лион, мач от френската Лига 1, повторение
23:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение
23:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, Торонто - Ню Йорк Ред Булс, директно
23:45 BNT HD: Среща от осминафиналите на световното първенство по футбол /bukmeikar.com
Днес+