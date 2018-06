Още снимки: test Комик се представи за сенатор и телефонира на Тръмп на Air Force One Може ли шегаджия да телефонира на лидера на най-силната държава в света на борда на Air Force One? Изглежда, че е възможно.



Представяйки се за сенатор Робърт Менендес от Ню Джърси, комикът Джон Мелендес съобщи, че се е обадил на президента на САЩ Доналд Тръмп в сряда вечерта, докато американският лидер се е връщал с президентския самолет от митинг в Северна Дакота, информират АФП и ДПА.



Мелендес пусна запис от разговора с Тръмп във воденото от него предаване The Stuttering John Podcast.



"Вие се изправихте пред тежка, тежка ситуация и не мисля, че беше много справедлива ситуация", обърнал се Тръмп към "сенатора". Робърт Менендес беше разследван за корупция преди прокуратурата в крайна сметка да свали обвиненията.



След това двамата продължиха разговора по други теми, включително имиграцията и пенсионирането на съдия Антъни Кенеди.



Комикът разказа, че се е обадил на Белия дом, представяйки се за съветник на сенатора. Впоследствие той се свързал с Тръмп на Air Force One.



Случаят повдига въпросителни относно протокола за достъпа до главнокомандващия на САЩ. /news.bg Може ли шегаджия да телефонира на лидера на най-силната държава в света на борда на Air Force One? Изглежда, че е възможно.Представяйки се за сенатор Робърт Менендес от Ню Джърси, комикът Джон Мелендес съобщи, че се е обадил на президента на САЩ Доналд Тръмп в сряда вечерта, докато американският лидер се е връщал с президентския самолет от митинг в Северна Дакота, информират АФП и ДПА.Мелендес пусна запис от разговора с Тръмп във воденото от него предаване The Stuttering John Podcast."Вие се изправихте пред тежка, тежка ситуация и не мисля, че беше много справедлива ситуация", обърнал се Тръмп към "сенатора". Робърт Менендес беше разследван за корупция преди прокуратурата в крайна сметка да свали обвиненията.След това двамата продължиха разговора по други теми, включително имиграцията и пенсионирането на съдия Антъни Кенеди.Комикът разказа, че се е обадил на Белия дом, представяйки се за съветник на сенатора. Впоследствие той се свързал с Тръмп на Air Force One.Случаят повдига въпросителни относно протокола за достъпа до главнокомандващия на САЩ. /news.bg Днес+ Запази и Сподели