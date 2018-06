Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Байерн М - Севиля

08:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Сирия, международен приятелски мач, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Бърнли, мач от английската Висша лига, повторение

08:10 Film Plus: Тенис: Коко Вандеуей - Александра Крунич (Libema Open, Хертогенбош; WTA International - I полуфинал, повторение)

08:50 BNT HD: Световно първенство по футбол: повторение на най-интересните срещи от груповата фаза

10:00 Nova Sport: Футбол: Дижон - Бордо, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Ливърпул - Рома

10:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение

10:30 Film Plus: Тенис: The International Eastbourne, Истборн - полуфинали (WTA Premier - повторение)

10:30 Eurosport 2: "Футболни легенди"

10:40 BNT HD: Световно първенство по футбол: повторение на най-интересните срещи от груповата фаза

12:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 19-и епизод, повторение

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Реал М - Байерн М

12:05 Nova Sport: Футбол: Куинс Парк Рейнджърс - Брентфорд, мач от Чемпиъншип, повторение

13:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение

14:00 Nova Sport: Футбол: Страсбург - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Байерн М - Реал М

14:30 Film Plus: Пряко: Тенис: The International Eastbourne, Истборн - финал (WTA Premier)

15:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение

16:00 Nova Sport: Футбол: Лил - Тулуза, мач от френската Лига 1, повторение

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Рома - Ливърпул

17:00 Film Plus: Тенис: Жереми Шарди - Ришар Гаске (Libema Open, Хертогенбош; ATP WORLD TOUR 250 - финал и награждаване, повторение)

17:00 BNT: Осминафинална среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Казан

17:00 BNT HD: Среща от осминафиналите на световното първенство по футбол пряко предаване от Казан

17:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 250 Ийстбърн 2018

18:00 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Реал М - Ливърпул

18:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

18:05 Nova Sport: Футбол: Каен - Лион, мач от френската Лига 1, повторение

18:30 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Йънг Бойс, международен приятелски мач, директно

18:45 Film Plus: Тенис: Александра Крунич - Кирстен Флипкенс (Libema Open, Хертогенбош; WTA International - финал, повторение)

19:30 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - обзор на сезона

20:00 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Астън Вила, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата -

20:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

20:25 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

21:00 BNT: Осминафинална среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Сочи

21:00 BNT HD: Среща от осминафиналите на световното първенство по футбол пряко предаване от Сочи

21:30 Film Plus: Тенис: The International Eastbourne, Истборн (WTA Premier - финал, повторение)

22:00 Nova Sport: Футбол: Сент Етиен - Нант, мач от френската Лига 1, повторение

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Челси, мач от английската Висша лига, повторение

23:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 20-и епизод, директно

23:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ

23:30 Film Plus: Тенис: Mallorka Open, Майорка (WTA International - финал, повторение)

23:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, Сиатъл - Портланд, директно

23:45 BNT HD: Среща от осминафиналите на световното първенство по футбол 08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Байерн М - Севиля08:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Сирия, международен приятелски мач, повторение08:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Бърнли, мач от английската Висша лига, повторение08:10 Film Plus: Тенис: Коко Вандеуей - Александра Крунич (Libema Open, Хертогенбош; WTA International - I полуфинал, повторение)08:50 BNT HD: Световно първенство по футбол: повторение на най-интересните срещи от груповата фаза10:00 Nova Sport: Футбол: Дижон - Бордо, мач от френската Лига 1, повторение10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Ливърпул - Рома10:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение10:30 Film Plus: Тенис: The International Eastbourne, Истборн - полуфинали (WTA Premier - повторение)10:30 Eurosport 2: "Футболни легенди"10:40 BNT HD: Световно първенство по футбол: повторение на най-интересните срещи от груповата фаза12:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 19-и епизод, повторение12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Реал М - Байерн М12:05 Nova Sport: Футбол: Куинс Парк Рейнджърс - Брентфорд, мач от Чемпиъншип, повторение13:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение14:00 Nova Sport: Футбол: Страсбург - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Байерн М - Реал М14:30 Film Plus: Пряко: Тенис: The International Eastbourne, Истборн - финал (WTA Premier)15:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение16:00 Nova Sport: Футбол: Лил - Тулуза, мач от френската Лига 1, повторение16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Рома - Ливърпул17:00 Film Plus: Тенис: Жереми Шарди - Ришар Гаске (Libema Open, Хертогенбош; ATP WORLD TOUR 250 - финал и награждаване, повторение)17:00 BNT: Осминафинална среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Казан17:00 BNT HD: Среща от осминафиналите на световното първенство по футбол пряко предаване от Казан17:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 250 Ийстбърн 201818:00 Diema Sport: Студио "Футбол", директно18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Реал М - Ливърпул18:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение18:05 Nova Sport: Футбол: Каен - Лион, мач от френската Лига 1, повторение18:30 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Йънг Бойс, международен приятелски мач, директно18:45 Film Plus: Тенис: Александра Крунич - Кирстен Флипкенс (Libema Open, Хертогенбош; WTA International - финал, повторение)19:30 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - обзор на сезона20:00 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Астън Вила, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата -20:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение20:25 Diema Sport: Студио "Футбол", директно21:00 BNT: Осминафинална среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Сочи21:00 BNT HD: Среща от осминафиналите на световното първенство по футбол пряко предаване от Сочи21:30 Film Plus: Тенис: The International Eastbourne, Истборн (WTA Premier - финал, повторение)22:00 Nova Sport: Футбол: Сент Етиен - Нант, мач от френската Лига 1, повторение22:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Челси, мач от английската Висша лига, повторение23:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 20-и епизод, директно23:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ23:30 Film Plus: Тенис: Mallorka Open, Майорка (WTA International - финал, повторение)23:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, Сиатъл - Портланд, директно23:45 BNT HD: Среща от осминафиналите на световното първенство по футбол Днес+ Запази и Сподели