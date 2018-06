Още снимки: test Немската преса с безмилостна критика към Бундестима След шокиращото отпадане на Германия в груповата фаза на Мондиала в Русия немската преса очаквано не спести критиките си към селекцията на Йоаким Льов. Вчерашната загуба с 0:2 от Корея изхвърли световните шампиони от турнира, като те завършиха на последното място в своята група със само 3 спечелени точки.



Очаквано последва и отговорът от страна на местната преса. Най-големият ежедневник в страната „Билд“ определи представянето на тима в Русия като “Най-големият позор за Германия на Световни първенства!“, отчитайки факта, че за първи път от 1938 година Бундестимът не успява да преодолее груповата фаза на Мондиала.



Вестник „Ди Велт“ пък излезе със заглавие „Всичко приключи“ ("Over and Out" ), докато базираният в Дюселдордф "Рейнише пост" написа краткото и ясно „Аут сме“ "(Out"). Освен немската преса и останалите медии в Европа не подминаха срамното отпадане на световните шампиони. Френският „Екип“ описа загубата от Корея като най-голямата сензация на турнира. /БГНЕС След шокиращото отпадане на Германия в груповата фаза на Мондиала в Русия немската преса очаквано не спести критиките си към селекцията на Йоаким Льов. Вчерашната загуба с 0:2 от Корея изхвърли световните шампиони от турнира, като те завършиха на последното място в своята група със само 3 спечелени точки.Очаквано последва и отговорът от страна на местната преса. Най-големият ежедневник в страната „Билд“ определи представянето на тима в Русия като “Най-големият позор за Германия на Световни първенства!“, отчитайки факта, че за първи път от 1938 година Бундестимът не успява да преодолее груповата фаза на Мондиала.Вестник „Ди Велт“ пък излезе със заглавие „Всичко приключи“ ("Over and Out" ), докато базираният в Дюселдордф "Рейнише пост" написа краткото и ясно „Аут сме“ "(Out"). Освен немската преса и останалите медии в Европа не подминаха срамното отпадане на световните шампиони. Френският „Екип“ описа загубата от Корея като най-голямата сензация на турнира. /БГНЕС Днес+ Запази и Сподели