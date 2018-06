Още снимки: test В Саудитска Арабия "лошите момичета" спечелиха Музиката често върви пред обществените процеси, а понякога дори ги предизвиква. Видеото към песента Bad Girls на M.I.A. излезе в началото на 2012 г., снимано е в Саудитска Арабия и показва жени, които не просто шофират, ами са и облечени досущ като мъжете, занимаващи се с автомобилни каскади, популярни сред младежите в арабското кралство.



Още с първото излъчване видеото предизвика остра полемика в САЩ и Европа. Някои издания обвиниха M.I.A., че пропагандира арабските културни ценности, докато други я похвалиха, че подкрепя борбата на саудитските жени за отмяна на забраната за шофиране.



Всъщност появата на видеото не е случайна – точно тогава, през 2012 г., за пръв път саудитски активистки започнаха дела срещу правителството поради отказа да се дават шофьорски книжки на жени. Това даде мощен тласък на женското движение в Саудитска Арабия и жените започнаха да водят своята борба не само в съда, ами и онлайн. Появиха се множество туитър акаунти, чиято единствена тема беше именно тази забрана за шофиране на жените и нейното отменяне.



M.I.A. се превърна в пророк, но битката за отмяната на тази забрана беше спечелена окончателно онзи ден, когато миналогодишното решение на саудитското правителство влезе в сила. Хиляди жени се качиха на автомобилите и шофираха ентусиазирано. Дори според водещи арабски медии се появи парадоксът, че жените се оказаха много по-стриктни водачи на МПС и със строгото спазване на закона затрудниха известните с безхаберното спрямо правилата шофиране саудитци.



Новата икономическа визия на Саудитска Арабия

Този ход, предизвикан от превръщането на Мухамад бин Салман в престолонаследник преди година, обаче не е случаен и далеч не е плод само на самоотвержената борба на жените в кралството.

Разрешаването да седнат зад волана не е просто някакво отслабване на режима на ограничения спрямо към жените, а по-скоро политическо-икономически акт от страна на правителството. Дълги години забраната беше оправдавана с религиозни норми, които обаче на практика не съществуват.



Въпреки това буквално десетилетия кралската фамилия не смееше да се противопостави по никакъв начин на Съвета на религиозните старейшини, който легитимира до днес управляващата фамилия и политически режим, и поради това правителството беше склонно да търпи и обвиненията на Съвета към желаещите да шофират жени, че са неморални и дори развратни.



Преките икономически ползи от отпадането на забраната за шофиране на жените са няколко. На първо време ще стимулира харченето на домакинствата, като се отваря пазар за потенциални нови поне 10 млн. потребители, които освен автомобили биха ползвали и петрол, и услуги. В духа на т.нар. Визия 2030 (която замести несъстоялата се 2020), чиято цел е саудитската икономика да бъде диверсифицирана и да се отърве от петролната зависимост, отпадането на забраната насърчава превръщането на жените в активни потребители.



Това означава, че така нужните шофьори, наброяващи около 3 млн. души, и то най-вече чужденци, също ще станат излишни, а средствата, които досега отиваха за тях, ще се влеят директно в саудитската икономика, а няма да изтекат навън, какот беше досега. (Чужденците, които работят в Саудитска Арабия, изпращат почти цялата си заплата на роднините си.)



Отмяната на забраната би превърнала жените и в потенциални, ако не ръководители, то поне участници в малки и средни предприятия. Това дава основания да се предполага, че в близко време икономическите аргументи ще бъдат причина за допълнителна либерализация на статута на жените в Саудитска Арабия, след като на местните избори през декември 2015 г. за пръв път в историята на кралството им бяха дадени както активни (да избират), така и пасивни (да бъдат избирани) избирателни права.



Обратно към видеото на M.I.A.

И все пак гледайте видеото. Защото то разби множество стереотипи и направи проблема световноизвестен. А и защото... предвиди немислимата до скоро промяна.



Accelerating fast I can do this in a second

Lookin' in the rear view, swaggin' goin' swell

Leavin' boys behind 'cause it’s legal just to kill

Shift gear, automatic, damned if I do

Who's gonna stop me when I'm coming through?







