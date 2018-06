Още снимки: test Спортът по телевизията днес 07:30 BNT HD: Исландия - Хърватия, среща от световното първенство по футбол

08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Севиля - Манчестър Юн

08:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите

08:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Литекс, мач от Втора професионална лига, повторение

08:45 Eurosport: "Футболни легенди"

09:00 Film Plus: Тенис: The International Eastbourne, Истборн (WTA Premier - повторение)

09:30 BNT HD: Обзор на световното първенство по футбол Русия 2018

09:30 Eurosport 2: "Футболни легенди"

10:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ

10:00 Nova Sport: Футбол: Каен - Ница, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Байерн М - Бешикташ

10:00 BNT HD: Дания - Франция, среща от световното първенство по футбол

10:00 Diema Sport: Футбол: Пирин - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение

12:00 BNT HD: Обзор на световното първенство по футбол Русия 2018

12:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 16-и епизод, повторение

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Шахтьор - Рома

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

12:05 Nova Sport: Футбол: Мидълзбро - Съндърланд, мач от Чемпиъншип, повторение

12:30 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън, квалификации

13:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Ахмат, международен приятелски мач, повторение

13:00 Film Plus: Пряко: Тенис: The International Eastbourne, Истборн (WTA Premier)

13:00 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън, квалификации, директно

13:30 BNT HD: Нигерия - Аржентина, среща от световното първенство по футбол

14:00 Nova Sport: Футбол: Лион - Монпелие, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСЖ - Реал М

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Стоук Сити - Челси, мач от английската Висша лига, повторение

15:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение

16:00 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

16:00 Nova Sport: Футбол: Бордо - Марсилия, мач от френската Лига 1, повторение

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Тотнъм - Ювентус

16:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Хале 2018

17:00 BNT: Република Корея - Германия, среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Казан

17:00 BNT HD: Мексико - Швеция, среща от световното първенство по футбол пряко предаване от Екатеринбург

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Ливърпул - Порто

18:05 Nova Sport: Футбол: Сент Етиен - Страсбург, мач от френската Лига 1, повторение

18:30 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

19:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Сирия, международен приятелски мач, директно

19:15 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

20:00 Nova Sport: Футбол: Престън Норт Енд - Болтън Уондърърс, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:30 Diema Sport 2: Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2017-18), 52-и епизод, повторение

20:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

21:00 BNT: Сърбия - Бразилия, среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Москва

21:00 BNT HD: Швейцария - Коста Рика, среща от световното първенство по футбол пряко предаване отНижни Новгород

21:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение

21:30 Film Plus: Тенис: Mallorka Open, Майорка (WTA International - финал, повторение)

22:00 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън, квалификации

22:00 Bloomberg TV: Пеле: Кралят на футбола - док. филм

22:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, Орландо - Монреал

23:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 17-и епизод, директно

23:00 Nova Sport: Футбол: Рен - Нант, мач от френската Лига 1, повторение

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

23:45 BNT HD: Република Корея - Германия, среща от световното първенство по футбол /bukmeikar.com



07:30 BNT HD: Исландия - Хърватия, среща от световното първенство по футбол08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Севиля - Манчестър Юн08:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите08:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Литекс, мач от Втора професионална лига, повторение08:45 Eurosport: "Футболни легенди"09:00 Film Plus: Тенис: The International Eastbourne, Истборн (WTA Premier - повторение)09:30 BNT HD: Обзор на световното първенство по футбол Русия 201809:30 Eurosport 2: "Футболни легенди"10:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ10:00 Nova Sport: Футбол: Каен - Ница, мач от френската Лига 1, повторение10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Байерн М - Бешикташ10:00 BNT HD: Дания - Франция, среща от световното първенство по футбол10:00 Diema Sport: Футбол: Пирин - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение12:00 BNT HD: Обзор на световното първенство по футбол Русия 201812:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 16-и епизод, повторение12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Шахтьор - Рома12:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение12:05 Nova Sport: Футбол: Мидълзбро - Съндърланд, мач от Чемпиъншип, повторение12:30 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън, квалификации13:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Ахмат, международен приятелски мач, повторение13:00 Film Plus: Пряко: Тенис: The International Eastbourne, Истборн (WTA Premier)13:00 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън, квалификации, директно13:30 BNT HD: Нигерия - Аржентина, среща от световното първенство по футбол14:00 Nova Sport: Футбол: Лион - Монпелие, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСЖ - Реал М14:00 Diema Sport 2: Футбол: Стоук Сити - Челси, мач от английската Висша лига, повторение15:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение16:00 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"16:00 Nova Sport: Футбол: Бордо - Марсилия, мач от френската Лига 1, повторение16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Тотнъм - Ювентус16:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Хале 201817:00 BNT: Република Корея - Германия, среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Казан17:00 BNT HD: Мексико - Швеция, среща от световното първенство по футбол пряко предаване от Екатеринбург18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Ливърпул - Порто18:05 Nova Sport: Футбол: Сент Етиен - Страсбург, мач от френската Лига 1, повторение18:30 Diema Sport: Студио "Футбол", директно19:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Сирия, международен приятелски мач, директно19:15 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ20:00 Nova Sport: Футбол: Престън Норт Енд - Болтън Уондърърс, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи20:30 Diema Sport 2: Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2017-18), 52-и епизод, повторение20:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно21:00 BNT: Сърбия - Бразилия, среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Москва21:00 BNT HD: Швейцария - Коста Рика, среща от световното първенство по футбол пряко предаване отНижни Новгород21:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение21:30 Film Plus: Тенис: Mallorka Open, Майорка (WTA International - финал, повторение)22:00 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън, квалификации22:00 Bloomberg TV: Пеле: Кралят на футбола - док. филм22:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, Орландо - Монреал23:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 17-и епизод, директно23:00 Nova Sport: Футбол: Рен - Нант, мач от френската Лига 1, повторение23:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение23:45 BNT HD: Република Корея - Германия, среща от световното първенство по футбол /bukmeikar.com Днес+ Запази и Сподели