Спортът по телевизията днес
27.06.2018 08.04
07:30 BNT HD: Исландия - Хърватия, среща от световното първенство по футбол
08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Севиля - Манчестър Юн
08:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите
08:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Литекс, мач от Втора професионална лига, повторение
08:45 Eurosport: "Футболни легенди"
09:00 Film Plus: Тенис: The International Eastbourne, Истборн (WTA Premier - повторение)
09:30 BNT HD: Обзор на световното първенство по футбол Русия 2018
09:30 Eurosport 2: "Футболни легенди"
10:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ
10:00 Nova Sport: Футбол: Каен - Ница, мач от френската Лига 1, повторение
10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Байерн М - Бешикташ
10:00 BNT HD: Дания - Франция, среща от световното първенство по футбол
10:00 Diema Sport: Футбол: Пирин - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение
12:00 BNT HD: Обзор на световното първенство по футбол Русия 2018
12:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 16-и епизод, повторение
12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Шахтьор - Рома
12:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение
12:05 Nova Sport: Футбол: Мидълзбро - Съндърланд, мач от Чемпиъншип, повторение
12:30 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън, квалификации
13:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Ахмат, международен приятелски мач, повторение
13:00 Film Plus: Пряко: Тенис: The International Eastbourne, Истборн (WTA Premier)
13:00 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън, квалификации, директно
13:30 BNT HD: Нигерия - Аржентина, среща от световното първенство по футбол
14:00 Nova Sport: Футбол: Лион - Монпелие, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСЖ - Реал М
14:00 Diema Sport 2: Футбол: Стоук Сити - Челси, мач от английската Висша лига, повторение
15:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение
16:00 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"
16:00 Nova Sport: Футбол: Бордо - Марсилия, мач от френската Лига 1, повторение
16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Тотнъм - Ювентус
16:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Хале 2018
17:00 BNT: Република Корея - Германия, среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Казан
17:00 BNT HD: Мексико - Швеция, среща от световното първенство по футбол пряко предаване от Екатеринбург
18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Ливърпул - Порто
18:05 Nova Sport: Футбол: Сент Етиен - Страсбург, мач от френската Лига 1, повторение
18:30 Diema Sport: Студио "Футбол", директно
19:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Сирия, международен приятелски мач, директно
19:15 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
20:00 Nova Sport: Футбол: Престън Норт Енд - Болтън Уондърърс, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
20:30 Diema Sport 2: Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2017-18), 52-и епизод, повторение
20:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно
21:00 BNT: Сърбия - Бразилия, среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Москва
21:00 BNT HD: Швейцария - Коста Рика, среща от световното първенство по футбол пряко предаване отНижни Новгород
21:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение
21:30 Film Plus: Тенис: Mallorka Open, Майорка (WTA International - финал, повторение)
22:00 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън, квалификации
22:00 Bloomberg TV: Пеле: Кралят на футбола - док. филм
22:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, Орландо - Монреал
23:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 17-и епизод, директно
23:00 Nova Sport: Футбол: Рен - Нант, мач от френската Лига 1, повторение
23:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение
23:45 BNT HD: Република Корея - Германия, среща от световното първенство по футбол /bukmeikar.com
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