Harley-Davidson мести част от производството си в Европа заради митата

Harley-Davidson Inc. планира да премести част от производството си в Европа. Причината затова са влезлите в сила в петък мита, които Брюксел наложи над америкнаски стоки за €2,8 милиарда, предава The Wall Street Journal. В съобщение до акционерите, компанията предполага, че преместването на производството ще отнеме между 9 и 18 месеца.



През 2017 г. в Европа са закупени близо 40 000 мотора на производителя, което прави Старият континент вторият най-голям източник на приходи за компанията след САЩ.



Нововъведените мита, които увеличават налога за мотори от 6 на 31 процента, ще оскъпват производството с $2 200 за европейските клиенти. Harley-Davidson обаче не желае да увеличи цената им, което ще донесе между $30 и $45 милиона повече разходи за компанията до края на годината или между $90 и $100 милиона годишно.



Въведените от Брюксел мита са в отговор на налозите, които САЩ постави върху вноса на стомана и алуминий от Европейския съюз. Миналата седмица Daimler AG предупреди, че митата срещу вноса от Китай ще ударят печалбата ?. /money.bg



