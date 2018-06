Още снимки: test Тъжен ден за метъла: почина барабанистът на "Пантера" Вини Пол Американският музикант Вини Пол, барабанист на легендарната метъл група "Пантера", е починал на 54-годишна възраст. Новината съобщи изданието "Билборд", позовавайки се на съобщение във фейсбук страницата на бандата.



Засега не се съобщават никакви подробности какво е довело до тъжната новина.



Роденият в Абълийн, щата Тексас Вини Пол, е смятан за един от най-добрите барабанисти на нашето време.



Заедно със своя брат Даймбег Даръл Вини Пол основава "Пантера" през 1981 г. Бандата става много популярна с втория си вокалист - Фил Анселмо. "Пантера" печели четири "Грами" номинации, има 9 албума в класациите на Billboard - в това число и с албума Far Beyond Driven от 1994 г., който оглавява чарта на музикалното издание.



През 2003 г. Вини Пол и брат му основават и бандата Damageplan in 2003. През декември 2004 г. по време на концерт в щата Охайо Даймбег Даръл беше застрелян и убит на сцената.



От 2006 г. Вини Пол свиреше с Hellyeah, хеви метър супер група, в която вокалите са на Чад Грей, а на китара е Том Максуел. /clubz.bg



