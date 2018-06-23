Спортът по телевизията днес
23.06.2018 08.03
06:00 Film Plus: Тенис: The Classic Birmingham, Бирмингам - четвъртфинали (WTA Premier - повторение)
07:15 BNT HD: Сърбия - Швейцария, среща от световното първенство по футбол
08:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, жени
08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Апоел - Реал М
08:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 2018
08:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - АФК Борнемут, мач от английската Висша лига, повторение
09:30 BNT HD: Обзор на световното първенство по футбол Русия 2018
09:45 Eurosport 2: "Футболни легенди"
10:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите
10:00 Nova Sport: Футбол: Троа - Лион, мач от френската Лига 1, повторение
10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Севиля - Ливърпул
10:00 BNT HD: Бразилия - Коста Рика, среща от световното първенство по футбол
10:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Черно море, мач от Първа професионална лига, повторение
12:00 BNT HD: Обзор на световното първенство по футбол Русия 2018
12:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 12-и епизод, повторение
12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Ювентус - Барселона
12:05 Nova Sport: Футбол: Ипсуич Таун - Норич Сити, мач от Чемпиъншип, повторение
12:30 Eurosport: "Футболни легенди"
13:00 Nova TV: "Въздушният Бъд: Шампионска лига" - с уч. на Кевин Зегърс, Мартин Фереро, Дейл Мидкиф, Кейтлин Уакс и др.
13:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение
13:10 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите
13:30 Film Plus: Пряко: Тенис: The Classic Birmingham, Бирмингам - полуфинали (WTA Premier)
14:00 Eurosport 2: "Футболни легенди"
14:00 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Бешикташ - Порто
15:00 BNT: Белгия - Тунис, среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Москва
15:00 BNT HD: Белгия - Тунис, среща от световното първенство по футбол пряко предаване от Москва
15:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Вакер, международен приятелски мач, повторение
15:30 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
16:00 Mtel Sport 1: Студио "Волейбол"
16:00 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Баскония, пети финален мач от плейофите на испанската баскетболна лига, повторение
16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Карабах - Челси
16:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Mallorka Open, Майорка - полуфинали (WTA International)
16:30 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите
17:00 Eurosport 2: "Футболни легенди"
17:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, жени
18:00 BNT: Република Корея - Мексико, среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Ростов на Дон
18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Спартак М - Марибор
18:00 BNT HD: Република Корея - Мексико, среща от световното първенство по футбол пряко предаване от Ростов на Дон
18:05 Nova Sport: Футбол: Бордо - Монако, мач от френската Лига 1, повторение
18:30 Mtel Sport 1: Студио "Волейбол"
18:30 Diema Sport: Студио "Футбол", директно
18:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, мъже
18:50 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите
19:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Карабах, международен приятелски мач, директно
19:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Кливланд Кавалиърс - Голдън Стейт Уориърс, четвърти финален мач от НБА, повторение
20:00 Nova Sport: Футбол: Милуол - Бирмингам Сити, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
20:30 Film Plus: Тенис: The Classic Birmingham, Бирмингам - II полуфинал (WTA Premier - повторение)
20:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно
21:00 BNT: Германия - Швеция, среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Сочи
21:00 BNT HD: Германия - Швеция, среща от световното първенство по футбол пряко предаване от Сочи
21:30 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите
21:30 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Челси, мач от английската Висша лига, повторение
21:45 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, мъже
22:30 Film Plus: Тенис: Mallorka Open, Майорка - полуфинали (WTA International - повторение)
23:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 13-и епизод, директно
23:00 Nova Sport: Футбол: Дижон - Нант, мач от френската Лига 1, повторение
23:30 Eurosport 2: "Футболни легенди"
23:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"
23:30 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, повторение
23:45 BNT HD: Република Корея - Мексико, среща от световното първенство по футбол /bukmeikar.com
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