Още снимки: test Спортът по телевизията днес 06:00 Film Plus: Тенис: The Classic Birmingham, Бирмингам - четвъртфинали (WTA Premier - повторение)

07:15 BNT HD: Сърбия - Швейцария, среща от световното първенство по футбол

08:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, жени

08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Апоел - Реал М

08:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 2018

08:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - АФК Борнемут, мач от английската Висша лига, повторение

09:30 BNT HD: Обзор на световното първенство по футбол Русия 2018

09:45 Eurosport 2: "Футболни легенди"

10:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите

10:00 Nova Sport: Футбол: Троа - Лион, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Севиля - Ливърпул

10:00 BNT HD: Бразилия - Коста Рика, среща от световното първенство по футбол

10:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Черно море, мач от Първа професионална лига, повторение

12:00 BNT HD: Обзор на световното първенство по футбол Русия 2018

12:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 12-и епизод, повторение

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Ювентус - Барселона

12:05 Nova Sport: Футбол: Ипсуич Таун - Норич Сити, мач от Чемпиъншип, повторение

12:30 Eurosport: "Футболни легенди"

13:00 Nova TV: "Въздушният Бъд: Шампионска лига" - с уч. на Кевин Зегърс, Мартин Фереро, Дейл Мидкиф, Кейтлин Уакс и др.

13:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение

13:10 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите

13:30 Film Plus: Пряко: Тенис: The Classic Birmingham, Бирмингам - полуфинали (WTA Premier)

14:00 Eurosport 2: "Футболни легенди"

14:00 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Бешикташ - Порто

15:00 BNT: Белгия - Тунис, среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Москва

15:00 BNT HD: Белгия - Тунис, среща от световното първенство по футбол пряко предаване от Москва

15:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Вакер, международен приятелски мач, повторение

15:30 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

16:00 Mtel Sport 1: Студио "Волейбол"

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Баскония, пети финален мач от плейофите на испанската баскетболна лига, повторение

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Карабах - Челси

16:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Mallorka Open, Майорка - полуфинали (WTA International)

16:30 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите

17:00 Eurosport 2: "Футболни легенди"

17:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, жени

18:00 BNT: Република Корея - Мексико, среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Ростов на Дон

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Спартак М - Марибор

18:00 BNT HD: Република Корея - Мексико, среща от световното първенство по футбол пряко предаване от Ростов на Дон

18:05 Nova Sport: Футбол: Бордо - Монако, мач от френската Лига 1, повторение

18:30 Mtel Sport 1: Студио "Волейбол"

18:30 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

18:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, мъже

18:50 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите

19:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Карабах, международен приятелски мач, директно

19:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Кливланд Кавалиърс - Голдън Стейт Уориърс, четвърти финален мач от НБА, повторение

20:00 Nova Sport: Футбол: Милуол - Бирмингам Сити, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:30 Film Plus: Тенис: The Classic Birmingham, Бирмингам - II полуфинал (WTA Premier - повторение)

20:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

21:00 BNT: Германия - Швеция, среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Сочи

21:00 BNT HD: Германия - Швеция, среща от световното първенство по футбол пряко предаване от Сочи

21:30 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите

21:30 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Челси, мач от английската Висша лига, повторение

21:45 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, мъже

22:30 Film Plus: Тенис: Mallorka Open, Майорка - полуфинали (WTA International - повторение)

23:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 13-и епизод, директно

23:00 Nova Sport: Футбол: Дижон - Нант, мач от френската Лига 1, повторение

23:30 Eurosport 2: "Футболни легенди"

23:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

23:30 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, повторение

23:45 BNT HD: Република Корея - Мексико, среща от световното първенство по футбол



