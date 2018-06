Още снимки: test Гърция излиза от спасителната програма, но кризите в Европа не са свършили Гърция се готви да излезе от един от най-тежките икономически периоди в региона, а кредиторите ? чертаят планове, за да се уверят, че Атина никога повече няма да е проблем на цяла Европа, разказва The New York Times.



Очаква се в четвъртък политиците да представят план в Брюксел, който да помогне на страната да се изправи. Те приветстват съживяването на Гърция и посочват приключването на спасителната програма като символичен край на финансовата криза.



Въпреки че европейските лидери отбелязват очевидния успех на страната, навсякъде в региона дебнат нови проблеми, поставяйки под напрежение крехката икономика на Гърция.



Великобритания продължава с процедурата по излизане от Европейския съюз, а търговската война между САЩ и Китай е общо взето факт. Изборът на правителство в Италия съживи страховете за еврото.



"Еврозоната не е вън от опасност", казва Саймън Тилфорд, главен икономист в Tony Blair Institute for Global Change в Лондон. Европейските правителства все още не са се съгласили по нужните реформи на еврозоната в случай на нова криза - без значение дали тя ще дойде в Гърция, Италия или заради други проблеми като търговията. "Ако възстановяването изчезне или има друг шок", казва той", "перспективата ще бъде много по-мрачна".



Малко места познават метежите по-добре от Гърция. Атина трябваше да въведе стриктен контрол върху капиталите през 2015 г., а милиони хора излязоха по улиците. Два пъти страната почти излезе от еврото. Икономиката се сви значително, безработицата скочи до небесата и много гърци обедняха. Страната трябваше да разчита на три спасителни пакета от 2010 г. на обща стойност €320 милиарда.



Сега европейските политици искат да обрисуват Гърция като история за завръщане. Икономиката отново расте, макар и бавно. Безработицата намаля от рекордно високите стойности, а инвеститорите вече обмислят дали е време да се върнат.



Премиерът Алексис Ципрас обяви план за растеж и отказва предложението за кредитна линия за всеки случай.



Кредиторите ще се възползват от тази инерция. Очаква се да обявят, че ще улеснят Гърция в изплащането на планините дълг.Когато Атина вече няма да зависи от парите на другите страни, ще трябва да се изправи пред тежка битка да върне доверието на финансовите пазари и да възстанови растежа.



Дългът на Гърция се повиши до 180% от брутния вътрешен продукт. Въпреки че икономиката се разширява, тя все още е на три четвърти от размера си преди кризата.



Мерките за намаляване на тежкото дългово бреме обаче скараха Международния валутен фонд и Германия, които имат различен подход. МВФ иска да се увери, че дългът е устойчив и ще може да бъде изплащан, но Берлин има друг подход.



Проблемът стана още по-сериозен при избирането на антисистемното правителство в Италия, след което лихвите по държавните облигации на Гърция подскочиха.Гърция е последната страна, която излиза от спасителната програма. Въпреки че намалението на разходите и увеличаването на данъците възстановиха частично доверието на пазарите, те вложиха икономическата рецесия и безработицата. За да не рискува излишно, Гърция няма да започне да продава облигации скоро след излизането си от програмата.



Страната бе посъветвана от Rothchild & Company да избере момент в следващите две години, а междувременно буфер от €18 милиарда от кредиторите ще помогне на Гърция да си осигури ликвидност.



Много зависи и как ще се развие възстановяването на Гърция. Икономиката се разширява умерено от миналото лято, а в Атина и по слънчевите острови туристите пълнят хотели, барове и таверни. Китайски и руски инвеститори влагат пари в недвижимо имущество, износът се увеличава.



Но гърците все още не усещат възстановяването. Безработицата все още е над 20%. А много хора са в риск от бедност.Ципрас обеща да премахне някои от най-тежките мерки след август. Той иска да повиши минималната заплата и да върне част от силата на синдикатите.



И все пак - въпреки че кредиторите ще гледат внимателно действията на Атина, Клаус Реглинг - германският шеф на Европейския механизъм за стабилност, каза на Ципрас, че Гърция има потенциала да бъде следващата история за успех на Европа. "Стига да спазва икономическите реформи и след края на третия пакет", допълни той. /money.bg



