Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Манчестър Юн - Бенфика

08:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 2018

08:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

09:30 BNT HD: Обзор на световното първенство по футбол Русия 2018

10:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

10:00 Nova Sport: Футбол: Лион - Монако, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Селтик - Байерн М

10:00 BNT HD: Португалия - Мексико, среща от световното първенство по футбол

10:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение

10:30 Eurosport: "Пътят на краля", предаване за световното първенство по футбол

10:45 Eurosport 2: "Футболни легенди"

10:45 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, мъже

12:00 BNT HD: Обзор на световното първенство по футбол Русия 2018

12:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, жени

12:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 10-и епизод, повторение

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Порто - Лайпциг

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Бромич Албиън - Стоук Сити, мач от английската Висша лига, повторение

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Баскония - Реал Мадрид, четвърти финален мач от плейофите на испанската баскетболна лига, повторение

13:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение

13:30 Film Plus: Пряко: Тенис: The Classic Birmingham, Бирмингам (WTA Premier)

14:00 Nova Sport: Футбол: Сент Етиен - Метц, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Ливърпул - Марибор

14:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 2018

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение

15:00 BNT: Дания - Австралия, среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Самара

15:00 BNT HD: Дания - Австралия, среща от световното първенство по футбол пряко предаване от Самара

16:00 Nova Sport: Футбол: Бирмингам Сити - Кардиф Сити, мач от Чемпиъншип, повторение

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Манчестър Сити - Наполи

16:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 2018

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, повторение

16:45 Eurosport: "Пътят на краля", предаване за световното първенство по футбол

17:00 Eurosport 2: "Футболни легенди"

17:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение

17:30 Eurosport 2: "Пътят на краля", предаване за световното първенство по футбол

18:00 BNT: Франция - Перу, среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Екатеринбург

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Бенфика - Манчестър Юн

18:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 2018

18:00 BNT HD: Франция - Перу, среща от световното първенство по футбол пряко предаване от Екатеринбург

18:05 Nova Sport: Футбол: Дижон - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение

19:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Пирин, мач от Първа професионална лига, повторение

20:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2017-18), 52-и епизод

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - обзор на сезона

20:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 2018

20:00 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Рединг, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

21:00 BNT: Аржентина - Хърватия, среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Нижни Новгород

21:00 BNT HD: Аржентина - Хърватия, среща от световното първенство по футбол пряко предаване от Нижни Новгород

21:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Вакер, международен приятелски мач, повторение

22:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

22:00 Film Plus: Тенис: Libema Open, Хертогенбош (ATP WORLD TOUR 250 - финал, повторение)

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - АФК Борнемут, мач от английската Висша лига, повторение

22:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, мъже

23:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 11-и епизод, директно

23:00 Nova Sport: Футбол: Монпелие - Ница, мач от френската Лига 1, повторение

23:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, жени

23:30 Eurosport 2: "Футболни легенди"

23:45 BNT HD: Франция - Перу, среща от световното първенство по футбол 08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Манчестър Юн - Бенфика08:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 201808:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение09:30 BNT HD: Обзор на световното първенство по футбол Русия 201810:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ10:00 Nova Sport: Футбол: Лион - Монако, мач от френската Лига 1, повторение10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Селтик - Байерн М10:00 BNT HD: Португалия - Мексико, среща от световното първенство по футбол10:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение10:30 Eurosport: "Пътят на краля", предаване за световното първенство по футбол10:45 Eurosport 2: "Футболни легенди"10:45 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, мъже12:00 BNT HD: Обзор на световното първенство по футбол Русия 201812:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, жени12:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 10-и епизод, повторение12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Порто - Лайпциг12:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Бромич Албиън - Стоук Сити, мач от английската Висша лига, повторение12:05 Nova Sport: Баскетбол: Баскония - Реал Мадрид, четвърти финален мач от плейофите на испанската баскетболна лига, повторение13:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение13:30 Film Plus: Пряко: Тенис: The Classic Birmingham, Бирмингам (WTA Premier)14:00 Nova Sport: Футбол: Сент Етиен - Метц, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Ливърпул - Марибор14:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 201814:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение15:00 BNT: Дания - Австралия, среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Самара15:00 BNT HD: Дания - Австралия, среща от световното първенство по футбол пряко предаване от Самара16:00 Nova Sport: Футбол: Бирмингам Сити - Кардиф Сити, мач от Чемпиъншип, повторение16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Манчестър Сити - Наполи16:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 201816:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, повторение16:45 Eurosport: "Пътят на краля", предаване за световното първенство по футбол17:00 Eurosport 2: "Футболни легенди"17:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение17:30 Eurosport 2: "Пътят на краля", предаване за световното първенство по футбол18:00 BNT: Франция - Перу, среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Екатеринбург18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Бенфика - Манчестър Юн18:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 201818:00 BNT HD: Франция - Перу, среща от световното първенство по футбол пряко предаване от Екатеринбург18:05 Nova Sport: Футбол: Дижон - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение19:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Пирин, мач от Първа професионална лига, повторение20:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2017-18), 52-и епизод20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - обзор на сезона20:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 201820:00 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Рединг, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи21:00 BNT: Аржентина - Хърватия, среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Нижни Новгород21:00 BNT HD: Аржентина - Хърватия, среща от световното първенство по футбол пряко предаване от Нижни Новгород21:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Вакер, международен приятелски мач, повторение22:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ22:00 Film Plus: Тенис: Libema Open, Хертогенбош (ATP WORLD TOUR 250 - финал, повторение)22:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - АФК Борнемут, мач от английската Висша лига, повторение22:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, мъже23:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 11-и епизод, директно23:00 Nova Sport: Футбол: Монпелие - Ница, мач от френската Лига 1, повторение23:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, жени23:30 Eurosport 2: "Футболни легенди"23:45 BNT HD: Франция - Перу, среща от световното първенство по футбол Днес+ Запази и Сподели



