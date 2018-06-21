Още снимки:
test

Спортът по телевизията днес

21.06.2018 08.19

08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Манчестър Юн - Бенфика
08:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 2018
08:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение
09:30 BNT HD: Обзор на световното първенство по футбол Русия 2018
10:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
10:00 Nova Sport: Футбол: Лион - Монако, мач от френската Лига 1, повторение
10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Селтик - Байерн М
10:00 BNT HD: Португалия - Мексико, среща от световното първенство по футбол
10:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение
10:30 Eurosport: "Пътят на краля", предаване за световното първенство по футбол
10:45 Eurosport 2: "Футболни легенди"
10:45 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, мъже
12:00 BNT HD: Обзор на световното първенство по футбол Русия 2018
12:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, жени
12:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 10-и епизод, повторение
12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Порто - Лайпциг
12:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Бромич Албиън - Стоук Сити, мач от английската Висша лига, повторение
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Баскония - Реал Мадрид, четвърти финален мач от плейофите на испанската баскетболна лига, повторение
13:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение
13:30 Film Plus: Пряко: Тенис: The Classic Birmingham, Бирмингам (WTA Premier)
14:00 Nova Sport: Футбол: Сент Етиен - Метц, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Ливърпул - Марибор
14:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 2018
14:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение
15:00 BNT: Дания - Австралия, среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Самара
15:00 BNT HD: Дания - Австралия, среща от световното първенство по футбол пряко предаване от Самара
16:00 Nova Sport: Футбол: Бирмингам Сити - Кардиф Сити, мач от Чемпиъншип, повторение
16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Манчестър Сити - Наполи
16:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 2018
16:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, повторение
16:45 Eurosport: "Пътят на краля", предаване за световното първенство по футбол
17:00 Eurosport 2: "Футболни легенди"
17:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение
17:30 Eurosport 2: "Пътят на краля", предаване за световното първенство по футбол
18:00 BNT: Франция - Перу, среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Екатеринбург
18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Бенфика - Манчестър Юн
18:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 2018
18:00 BNT HD: Франция - Перу, среща от световното първенство по футбол пряко предаване от Екатеринбург
18:05 Nova Sport: Футбол: Дижон - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение
19:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Пирин, мач от Първа професионална лига, повторение
20:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2017-18), 52-и епизод
20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - обзор на сезона
20:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 2018
20:00 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Рединг, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
21:00 BNT: Аржентина - Хърватия, среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Нижни Новгород
21:00 BNT HD: Аржентина - Хърватия, среща от световното първенство по футбол пряко предаване от Нижни Новгород
21:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Вакер, международен приятелски мач, повторение
22:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
22:00 Film Plus: Тенис: Libema Open, Хертогенбош (ATP WORLD TOUR 250 - финал, повторение)
22:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - АФК Борнемут, мач от английската Висша лига, повторение
22:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, мъже
23:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 11-и епизод, директно
23:00 Nova Sport: Футбол: Монпелие - Ница, мач от френската Лига 1, повторение
23:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, жени
23:30 Eurosport 2: "Футболни легенди"
23:45 BNT HD: Франция - Перу, среща от световното първенство по футбол

Днес+

Запази и Сподели
Коментирай статията

Коментирай статията
Последни от Спорт
08:33
Салах: Няма разногласия и скандали в отбора на Египет
08:32
Бускетс: Бяхме под натиск заради победата на Португалия
08:30
Уругвай и Русия са първите осминафиналисти на Мондиал 2018
08:24
Испания се измъчи, но пречупи Иран
08:19
Спортът по телевизията днес
20 юни 2018 г.
17:38
Роналдо донесе трите точки на Португалия срещу Мароко
15:32
Дзюба: Нека не мислим за следващата фаза, а просто да се насладим на момента
15:25
Джак Уилшър обяви, че напуска Арсенал
14:14
Арсенал обяви трансфера на Бернд Лено
13:46
Ивет Лалова с рекордно бягане за сезона
12:00
Левски, ЦСКА и Славия научават съперниците си в Лига Европа днес
10:29
Арсенал обяви трансфера на Бернд Лено
08:48
Русия докосва осминафиналите след победа над Египет
08:40
Сенегал удари Полша за летящ старт на Мондиал 2018
08:17
Спортът по телевизията днес
19 юни 2018 г.
19:15
Джокович ще е следващият съперник на Димитров в Куинс Клъб
17:39
Димитров се справи с Джумхур на старта в Куинс
17:03
Япония се пребори за победата срещу десет от Колумбия
13:55
Рейтингът на Тръмп се вдигна на 45%
13:29
Министър Кралев: Спортът изгражда отборния дух и толерантността сред младите
10:13
Григор Димитров стартира на сингъл срещу Джумхур днес следобед
08:16
Димитров и Харисън загубиха на двойки в Куинс
08:13
Гризман преподписа с Атлетико за още 5 години
08:08
Гол на Хари Кейн в самия край донесе победа на Англия срещу Тунис
08:03
Спортът по телевизията днес

Още новини >>    

Най-четени от Спорт

Избор на редактора

Испания се измъчи, но пречупи Иран

Спортът по телевизията днес

Роналдо донесе трите точки на Португалия срещу Мароко

Ивет Лалова с рекордно бягане за сезона

Левски, ЦСКА и Славия научават съперниците си в Лига Европа днес

Арсенал обяви трансфера на Бернд Лено

Русия докосва осминафиналите след победа над Египет

Спортът по телевизията днес

Още новини >>    
Последни видео новини
Доц. Веселка Тончева: Да не забравяме корена си Кукери подгониха злото в Благоевград