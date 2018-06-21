Спортът по телевизията днес
21.06.2018 08.19
08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Манчестър Юн - Бенфика
08:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 2018
08:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение
09:30 BNT HD: Обзор на световното първенство по футбол Русия 2018
10:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
10:00 Nova Sport: Футбол: Лион - Монако, мач от френската Лига 1, повторение
10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Селтик - Байерн М
10:00 BNT HD: Португалия - Мексико, среща от световното първенство по футбол
10:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение
10:30 Eurosport: "Пътят на краля", предаване за световното първенство по футбол
10:45 Eurosport 2: "Футболни легенди"
10:45 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, мъже
12:00 BNT HD: Обзор на световното първенство по футбол Русия 2018
12:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, жени
12:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 10-и епизод, повторение
12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Порто - Лайпциг
12:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Бромич Албиън - Стоук Сити, мач от английската Висша лига, повторение
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Баскония - Реал Мадрид, четвърти финален мач от плейофите на испанската баскетболна лига, повторение
13:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение
13:30 Film Plus: Пряко: Тенис: The Classic Birmingham, Бирмингам (WTA Premier)
14:00 Nova Sport: Футбол: Сент Етиен - Метц, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Ливърпул - Марибор
14:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 2018
14:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение
15:00 BNT: Дания - Австралия, среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Самара
15:00 BNT HD: Дания - Австралия, среща от световното първенство по футбол пряко предаване от Самара
16:00 Nova Sport: Футбол: Бирмингам Сити - Кардиф Сити, мач от Чемпиъншип, повторение
16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Манчестър Сити - Наполи
16:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 2018
16:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, повторение
16:45 Eurosport: "Пътят на краля", предаване за световното първенство по футбол
17:00 Eurosport 2: "Футболни легенди"
17:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение
17:30 Eurosport 2: "Пътят на краля", предаване за световното първенство по футбол
18:00 BNT: Франция - Перу, среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Екатеринбург
18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Бенфика - Манчестър Юн
18:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 2018
18:00 BNT HD: Франция - Перу, среща от световното първенство по футбол пряко предаване от Екатеринбург
18:05 Nova Sport: Футбол: Дижон - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение
19:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Пирин, мач от Първа професионална лига, повторение
20:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2017-18), 52-и епизод
20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - обзор на сезона
20:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 2018
20:00 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Рединг, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
21:00 BNT: Аржентина - Хърватия, среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Нижни Новгород
21:00 BNT HD: Аржентина - Хърватия, среща от световното първенство по футбол пряко предаване от Нижни Новгород
21:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Вакер, международен приятелски мач, повторение
22:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
22:00 Film Plus: Тенис: Libema Open, Хертогенбош (ATP WORLD TOUR 250 - финал, повторение)
22:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - АФК Борнемут, мач от английската Висша лига, повторение
22:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, мъже
23:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 11-и епизод, директно
23:00 Nova Sport: Футбол: Монпелие - Ница, мач от френската Лига 1, повторение
23:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, жени
23:30 Eurosport 2: "Футболни легенди"
23:45 BNT HD: Франция - Перу, среща от световното първенство по футбол
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