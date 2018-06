Още снимки: test Ето кои са най-добрите ресторанти в света Всички сме чували, че по света има много добри места за хапване, с много добри готвачи, и това си е самата истина. Точно затова се провежда и ежегодна класация за най-добрите ресторанти в света. Тази година тя се проведе в Билбао, Испания и определи 50-те най-добри, но ние ще се спрем на първите пет.



Как да познаем най-добрите автентични ресторанти по света

Как да познаем най-добрите автентични ресторанти по света



Тайните на Антъни Бурдейн



5. Gaggan



Ресторантът носи името на шеф Гаган Ананд и през последните четири години е избиран за Най-добър ресторант в Азия. Ресторантът се намира в Банкок, Тайланд.



Според списание Forbes, това е най-високото класиране на азиатски ресторант и Шеф до този момент.





4. Eleven Madison Park



Миналогодишният победител в престижната класация ще трябва да се задоволи с четвъртото място, което не е никак малко. Eleven Madison Park се намира в Ню Йорк и е собственост на Шеф Даниел Хум.



След спечелването на голямата награда за 2017 г., ресторантът претърпя освежаване, а както виждаме се придържа към минамалистичния вид на чинията.



3. Mirazur



Mirazur се намира в Ментон, Франция, на самата Френска Ривиера. Ресторантът се ръководи от Шеф Мауро Колагреко и се отличава със страхотна гледка към Средиземно море, което, разбира се, е допълнено със средиземноморска кухня.



И понеже държи на качеството на храната си Mirazur разполага със собствена градина, в която се отглеждат голяма част от продуктите.



2. El Celler de Can Roca



El Celler de Can Roca вече два пъти е печелил отличието, но тази година остава в подножието. Ресторантът се намира в Жирона, Испания и се управлява от тримата братя от фамилията Рока и Фонтане - Жорди, Хосе и Хуан.



Тримата залагат на иновативна кухня и ефектна презентация.



1. Osteria Francescana



Най-добрият ресторант за 2018 г. се намира в Модена, Италия и се управлява от Шеф Масимо Ботура.



Идеята на Osteria Francescana е да ни пренесе в атмосферата на типичен малък италиански ресторант. Но за да стигне до първата позиция е извървял дълъг път, като в първите си години дори е бил пред затваряне. Интериорът е повлиян от изкуството и джаз музиката.



През 2017 г. ресторантът зае втората позиция. /lifestyle.bg Всички сме чували, че по света има много добри места за хапване, с много добри готвачи, и това си е самата истина. Точно затова се провежда и ежегодна класация за най-добрите ресторанти в света. Тази година тя се проведе в Билбао, Испания и определи 50-те най-добри, но ние ще се спрем на първите пет.Как да познаем най-добрите автентични ресторанти по светаКак да познаем най-добрите автентични ресторанти по светаТайните на Антъни Бурдейн5. GagganРесторантът носи името на шеф Гаган Ананд и през последните четири години е избиран за Най-добър ресторант в Азия. Ресторантът се намира в Банкок, Тайланд.Според списание Forbes, това е най-високото класиране на азиатски ресторант и Шеф до този момент.4. Eleven Madison ParkМиналогодишният победител в престижната класация ще трябва да се задоволи с четвъртото място, което не е никак малко. Eleven Madison Park се намира в Ню Йорк и е собственост на Шеф Даниел Хум.След спечелването на голямата награда за 2017 г., ресторантът претърпя освежаване, а както виждаме се придържа към минамалистичния вид на чинията.3. MirazurMirazur се намира в Ментон, Франция, на самата Френска Ривиера. Ресторантът се ръководи от Шеф Мауро Колагреко и се отличава със страхотна гледка към Средиземно море, което, разбира се, е допълнено със средиземноморска кухня.И понеже държи на качеството на храната си Mirazur разполага със собствена градина, в която се отглеждат голяма част от продуктите.2. El Celler de Can RocaEl Celler de Can Roca вече два пъти е печелил отличието, но тази година остава в подножието. Ресторантът се намира в Жирона, Испания и се управлява от тримата братя от фамилията Рока и Фонтане - Жорди, Хосе и Хуан.Тримата залагат на иновативна кухня и ефектна презентация.1. Osteria FrancescanaНай-добрият ресторант за 2018 г. се намира в Модена, Италия и се управлява от Шеф Масимо Ботура.Идеята на Osteria Francescana е да ни пренесе в атмосферата на типичен малък италиански ресторант. Но за да стигне до първата позиция е извървял дълъг път, като в първите си години дори е бил пред затваряне. Интериорът е повлиян от изкуството и джаз музиката.През 2017 г. ресторантът зае втората позиция. /lifestyle.bg Днес+ Запази и Сподели