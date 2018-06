Още снимки: test Електромобилите ще харчат 9% от световния ток Тъй като батериите стават по-евтини и правителствата насърчават използването им, електрическите автомобили ще употребяват много повече от световната електроенергия през следващите години.



Около 9% от общото световно търсене на електроенергия до 2050 г. ще идва от превозни средства. Това е значително повече от настоящите 0.2%.



В някои държави като Германия търсенето ще е дори още по-голямо, достигайки до 24%, според доклад на Bloomberg New Energy Finance.



Впечатляващият ръст се дължи на батериите, чиито цени се очаква да паднат с 2/3 до 2030 г. Влияние върху него имат и на новите политики за начина на използване на комуналните услуги, насърчаващи потребителите да зареждат колите си, когато потреблението е ниско и енергията е евтина, твърдят експертите на Bloomberg.



"Цените падат по-бързо, отколкото очаквахме. По-ниските цени на батериите стимулират повече електрически превозни средства", заяви Салим Морси, анализатор на Bloomberg New Energy Finance. /money.bg



