Спортът по телевизията днес
20.06.2018 08.17
08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Монако - Бешикташ
08:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 2018
08:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Несебър, мач от Втора професионална лига, повторение
09:00 Film Plus: Футбол: Реал Мадрид - Барселона (Суперкупа на Испания 2017 - повторение)
09:30 BNT HD: Обзор на световното първенство по футбол Русия 2018
10:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите
10:00 Nova Sport: Футбол: Монако - Монпелие, мач от френската Лига 1, повторение
10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Лайпциг - Порто
10:00 BNT HD: Русия - Египет, среща от световното първенство по футбол
10:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Черно море, мач от Първа професионална лига, повторение
10:45 Eurosport 2: "Футболни легенди"
11:00 Film Plus: Тенис: Libema Open, Хертогенбош (WTA International - финал, повторение)
12:00 BNT HD: Обзор на световното първенство по футбол Русия 2018
12:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 9-и епизод, повторение
12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Барселона - Олимпиакос
12:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфийлд Таун - Саутхямптън, мач от английската Висша лига, повторение
12:05 Nova Sport: Футбол: Рединг - Норич Сити, мач от Чемпиъншип, повторение
13:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
13:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение
13:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, мъже
13:30 Film Plus: Пряко: Тенис: The Classic Birmingham, Бирмингам (WTA Premier)
14:00 Nova Sport: Футбол: Анже - Лион, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Байерн М - Селтик
14:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 2018
14:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига, повторение
15:00 BNT: Португалия - Мароко, среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Москва
15:00 BNT HD: Португалия - Мексико, среща от световното първенство по футбол пряко предаване от Москва
15:00 Diema Sport: Футбол: Пирин - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение
15:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, жени
16:00 Nova Sport: Баскетбол: Баскония - Реал Мадрид, четвърти финален мач от плейофите на испанската баскетболна лига, повторение
16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Реал М - Тотнъм
16:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 2018
16:00 Diema Sport 2: Футбол: АФК Борнемут - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение
17:00 Eurosport 2: "Футболни легенди"
17:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, мъже
18:00 BNT: Уругвай - Саудитска Арабия, среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Ростов на Дон
18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Челси - Рома
18:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 2018
18:00 BNT HD: Уругвай - Саудитска Арабия, среща от световното първенство по футбол пряко предаване от Ростов на Дон
18:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Евертън, мач от английската Висша лига, повторение
18:05 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Бордо, мач от френската Лига 1, повторение
18:30 Diema Sport: Студио "Футбол", директно
19:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Вакер, международен приятелски мач, директно
20:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 2018
20:00 Nova Sport: Футбол: Шефилд Уенздей - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
20:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно
21:00 BNT: Иран - Испания, среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Казан
21:00 BNT HD: Иран - Испания, среща от световното първенство по футбол пряко предаване от Казан
22:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
22:00 Film Plus: Футбол: Испания - Швейцария (приятелска среща - повторение)
23:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 10-и епизод, директно
23:00 Nova Sport: Футбол: Ница - Марсилия, мач от френската Лига 1, повторение
23:45 BNT HD: Уругвай - Саудитска Арабия, среща от световното първенство по футбол
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