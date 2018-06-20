Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Монако - Бешикташ

08:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 2018

08:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Несебър, мач от Втора професионална лига, повторение

09:00 Film Plus: Футбол: Реал Мадрид - Барселона (Суперкупа на Испания 2017 - повторение)

09:30 BNT HD: Обзор на световното първенство по футбол Русия 2018

10:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите

10:00 Nova Sport: Футбол: Монако - Монпелие, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Лайпциг - Порто

10:00 BNT HD: Русия - Египет, среща от световното първенство по футбол

10:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Черно море, мач от Първа професионална лига, повторение

10:45 Eurosport 2: "Футболни легенди"

11:00 Film Plus: Тенис: Libema Open, Хертогенбош (WTA International - финал, повторение)

12:00 BNT HD: Обзор на световното първенство по футбол Русия 2018

12:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 9-и епизод, повторение

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Барселона - Олимпиакос

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфийлд Таун - Саутхямптън, мач от английската Висша лига, повторение

12:05 Nova Sport: Футбол: Рединг - Норич Сити, мач от Чемпиъншип, повторение

13:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

13:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение

13:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, мъже

13:30 Film Plus: Пряко: Тенис: The Classic Birmingham, Бирмингам (WTA Premier)

14:00 Nova Sport: Футбол: Анже - Лион, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Байерн М - Селтик

14:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 2018

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига, повторение

15:00 BNT: Португалия - Мароко, среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Москва

15:00 BNT HD: Португалия - Мексико, среща от световното първенство по футбол пряко предаване от Москва

15:00 Diema Sport: Футбол: Пирин - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение

15:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, жени

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Баскония - Реал Мадрид, четвърти финален мач от плейофите на испанската баскетболна лига, повторение

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Реал М - Тотнъм

16:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 2018

16:00 Diema Sport 2: Футбол: АФК Борнемут - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение

17:00 Eurosport 2: "Футболни легенди"

17:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, мъже

18:00 BNT: Уругвай - Саудитска Арабия, среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Ростов на Дон

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Челси - Рома

18:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 2018

18:00 BNT HD: Уругвай - Саудитска Арабия, среща от световното първенство по футбол пряко предаване от Ростов на Дон

18:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Евертън, мач от английската Висша лига, повторение

18:05 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Бордо, мач от френската Лига 1, повторение

18:30 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

19:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Вакер, международен приятелски мач, директно

20:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 2018

20:00 Nova Sport: Футбол: Шефилд Уенздей - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

21:00 BNT: Иран - Испания, среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Казан

21:00 BNT HD: Иран - Испания, среща от световното първенство по футбол пряко предаване от Казан

22:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

22:00 Film Plus: Футбол: Испания - Швейцария (приятелска среща - повторение)

23:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 10-и епизод, директно

23:00 Nova Sport: Футбол: Ница - Марсилия, мач от френската Лига 1, повторение

23:45 BNT HD: Уругвай - Саудитска Арабия, среща от световното първенство по футбол 08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Монако - Бешикташ08:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 201808:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Несебър, мач от Втора професионална лига, повторение09:00 Film Plus: Футбол: Реал Мадрид - Барселона (Суперкупа на Испания 2017 - повторение)09:30 BNT HD: Обзор на световното първенство по футбол Русия 201810:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите10:00 Nova Sport: Футбол: Монако - Монпелие, мач от френската Лига 1, повторение10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Лайпциг - Порто10:00 BNT HD: Русия - Египет, среща от световното първенство по футбол10:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Черно море, мач от Първа професионална лига, повторение10:45 Eurosport 2: "Футболни легенди"11:00 Film Plus: Тенис: Libema Open, Хертогенбош (WTA International - финал, повторение)12:00 BNT HD: Обзор на световното първенство по футбол Русия 201812:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 9-и епизод, повторение12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Барселона - Олимпиакос12:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфийлд Таун - Саутхямптън, мач от английската Висша лига, повторение12:05 Nova Sport: Футбол: Рединг - Норич Сити, мач от Чемпиъншип, повторение13:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ13:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение13:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, мъже13:30 Film Plus: Пряко: Тенис: The Classic Birmingham, Бирмингам (WTA Premier)14:00 Nova Sport: Футбол: Анже - Лион, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Байерн М - Селтик14:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 201814:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига, повторение15:00 BNT: Португалия - Мароко, среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Москва15:00 BNT HD: Португалия - Мексико, среща от световното първенство по футбол пряко предаване от Москва15:00 Diema Sport: Футбол: Пирин - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение15:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, жени16:00 Nova Sport: Баскетбол: Баскония - Реал Мадрид, четвърти финален мач от плейофите на испанската баскетболна лига, повторение16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Реал М - Тотнъм16:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 201816:00 Diema Sport 2: Футбол: АФК Борнемут - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение17:00 Eurosport 2: "Футболни легенди"17:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, мъже18:00 BNT: Уругвай - Саудитска Арабия, среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Ростов на Дон18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Челси - Рома18:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 201818:00 BNT HD: Уругвай - Саудитска Арабия, среща от световното първенство по футбол пряко предаване от Ростов на Дон18:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Евертън, мач от английската Висша лига, повторение18:05 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Бордо, мач от френската Лига 1, повторение18:30 Diema Sport: Студио "Футбол", директно19:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Вакер, международен приятелски мач, директно20:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 201820:00 Nova Sport: Футбол: Шефилд Уенздей - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи20:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно21:00 BNT: Иран - Испания, среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Казан21:00 BNT HD: Иран - Испания, среща от световното първенство по футбол пряко предаване от Казан22:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ22:00 Film Plus: Футбол: Испания - Швейцария (приятелска среща - повторение)23:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 10-и епизод, директно23:00 Nova Sport: Футбол: Ница - Марсилия, мач от френската Лига 1, повторение23:45 BNT HD: Уругвай - Саудитска Арабия, среща от световното първенство по футбол Днес+ Запази и Сподели



