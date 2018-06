Още снимки: test Симеонов: Бардаци получиха поредна министерска подкрепа Валери Симеонов публикува в профила си във фейсбук документи, с които добавя пореден епизод около скандала с курорта "Слънчев бряг".



Вицепремиерът е разочарован, че министър Николай Нанков се е наредил до министър Ангелкова в отричането на законите и наредбите на България, обявявайки за законни заведенията от южния план на "Слънчев бряг".



Валери Симеонов пише: "Спалнята", "Единият", "Какаовият плаж", "Кубинката" и ресторант "Морето" са НЕЗАКОННИ. Известните с пласмента на наркотици, проституция и наднормен шум бардаци получиха поредната министерска подкрепа!"



Валери Симеонов е установил, че днес вече се говори, че заведенията отговаряли на схемата за поставяне, подписана от мин. Ангелкова (заради което е сигнализирал прокуратурата, т.к. е в нарушение на ЗУТ и наредбата на община Несебър) и че имали разрешения за поставяне от гл. архитект на община Несебър (издадени също в разрез с нормативната база - надвишавайки 100 пъти допустимата площ от 15 кв.м. и многократно височината от 3 м.).



"Значи ли това, че с подписите на министър и главен архитект се отменят закони и наредби", пита Симеонов, който е възмутен, тъй като точно за тези нарушения е сезирал и министър Нанков и прокуратурата?



Защо няма нито дума за това, че заведенията са категоризирани като "нощни барове" и "ресторанти" с подписа на мин. Ангелкова, а такива заведения ЗУЧК забранява да има на пясъка, пита още Симеонов.



Разбирам кой и кое диктува отказа от задължителното премахване на обектите и спирането на достъпа и ползването им чрез спиране на тока и водата. И ако първото (премахването) е спорно дали е задължение на министерството или общината, то спирането на достъпа и ползването на огромни незаконни заведения, изградени без проект, разрешения за строеж и разрешения за ползване, си е работа на МРРБ и ДНСК.



В изявленията си мин. Нанков пренебрегва констатациите на подопечната му Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК), която с писмо от 13 юни (сряда) 2018 определя заведенията за НЕЗАКОННИ и разпорежда на кмета на Несебър в срок до 15 работни дни ДА ГИ ПРЕМАХНЕ, заявява възмутен Симеонов.



Припомняме, днес разпространена от МРРБ проверка на ДНСК показа, че 32 обекта в "Слънчев бряг" са незаконни, но при 5-те преместваеми обекта - THE ONE, La Cubanita, Cacao beach, Del Mar и BEDROOM (които вицепремиерът нарича демонстративно с имено в превод на български език) не са открити нарушения - констатирано е, че те отговарят на предвидените в схемата конфигурация в план и местонахождение.



От началото на този месец започна отново спора между вицепремиера Валери Симеонов и министъра на туризма Николина Ангелкова по повод режима в курортен компелкс "Слънчев бряг". Според Симеонов, който предостави документи и в прокуратурата, заведенията са незаконни и трябва да бъдат премахнати. Според министър Ангелкова документацията им е изрядна.



Още миналата година Николина Ангелкова не беше съгласна с начина, по който Валери Симеонов извърши внезапните си проверки за спазване на нивото на шума в курорта.



По-рано тази година Симеонов обяви, че министърът на туризма Николина Ангелкова подготвя за продан 20 декара плаж в "Слънчев бряг", а тя от воя страна отвърна, че "панаирите" на Симеонов пречат на туризма. От министерството на туризма заявиха, че ведомството няма право да продава плажовете, а само да ги управлява, като ги отдава под наем или на концесия съгласно закона. Министерството актуализирало кадастралната карта в най-известния ни курорт с налични специализирани карти, които са по-актуални от кадастралните.



