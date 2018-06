Още снимки: test Димитър Дамянов от Смолян взе 12 награди от състезания за година Седмокласникът ходи на олимпиади по математика, химия, астрономия, биология



Едва 13-годишен, Димитър Дамянов от Смолян може да се похвали с десетки призови места от национални състезания по математика, химия, физика, асторономия и биология.



След състезание по английски Hippo той има вече и международен сертификат за владеене на езика. Всъщност седмокласникът се явява на състезания още от първи клас и отличията му са десетки.





“Най-лесно ми беше първото вяване на конкурс. Тогава дори не бях в тройката, но очакванията към мен не бяха големи. Записаха се много ученици и реших и аз да се явя. Отидох с нагласата, че съм на училище. След това всяко състезание ставаше по-трудно", обяснява Митко.



В четвърти клас го



поканили в отбора



на Института по



математика и



информатика



към БАН в майсторския клас и е отличен за високи постижения по математика. “Възприемам наградите като белег за усилията, които съм положил. Не ги броя и не ги сравнявам, защото всяка награда е в различна област, но общото е, че за всички има положен труд, и то не година и две, а от началото на образовнието ми”, казва отличиникът.



Интересът му към природните науки е още от малък. Баба му е учителка по химия, а дядо му - уважаван лекар и професор по медицина. Майка му е зъболекарка, а вуйчо му - известен кардиолог. Тъй като има условия вкъщи, едно от хобитата му е да експериментира в химията. Произвеждал си сам химични съединения като сол на сярната киселина и правил електролизни експерименти. Най-високото му постижение по химия е първо място на областния кръг на националната олимпиада.



Резултатът му бил



най-високият в



България



Точно на датата, когато е била надпреварата на национално ниво, Митко се разболял. В не много добро здравословно състояние, докато решавал задачите, се класирал на шесто място в страната.



“Пред всеки идва моментът, когато не може да намери решение на дадена задача. Аз не се отказвам обаче. Пробвам варианти и понякога с няколко опита успявам. Нужни са и дни дори. Има задачи, които изискват силен характер. Но с времето е по-лесно”, изтъква той.



За подготовка на състезанията разчита на себе си и на учителите, подготвя се в училището и извънкласно. Смята, че нивото на 6-о ОУ в Смолян е високо и при старателност и отговорност успехите могат да стигнат до всеки ученик.



Признава, че когато отиде на състезание, в началото има елемент на притеснение. Но когато види задачите, се успокоява. “Има състезания, при които се притеснявам повече. Най-много по математика, тя крие изненади, защото е необятна наука , докато при другите състезания можеш да се досетиш за решението от нещо странично при повече фантазия на ума. След състезанието не се ядосвам. Сигурен съм, че при следващото явяване няма да допусна същата грешкa. След всяко състезание си решавам или преглеждам задачите още веднъж”, разказва ученикът.



Следващите задачи пред младия смолянчанин са участия в международни състезания и олимпиади по природни науки, тъй като на гимназиално ниво те са много повече.



Покрай баща си, който пък е IT специалист,



се запалил по



правенето на



микроконтролери



Те са нещо като микрокомпютри, или най-общо казано, компютри на една платка. Митко програмира такива компютри и прави различни неща като контролери за нагреватели и всякакви електроуреди.



В свободното си време чете различни текстове по атомна физика. Обикновено чете лекции на учени, които намира на български или английски в интернет. Напоследък са му интересни изследванията на Европейската организация за ядрени изследвания. Седмокласникът изтъква, че с възхита слушал лекция на известния български физик Леандър Литов в смолянския планетариум за историята на Вселената, погледната през призмата на експериментите, провеждани в ЦЕРН.



На амбициозния младеж му предстои да направи драматичен избор, а именно посоката не бъдещата си реализация.



“Трябва да реша дали да продължа с наука или с информационните технологии. Засега предпочитам науката. Въпросите, които поставят природните науки, са ми много интересни. При информационните технологии или използваш нещо, което някой друг е направил, надграждаш го, подобряваш го, или сам съставяш проект, по който работиш и усъвършенстваш, а при науката откриваш сам. Но малко са тези, които правят открития с всеобщо значение”, разсъждава момчето.



“Едно е да си учен,



друго е да си



инженер например



Инженерът всеки ден се сблъсква с различни практически проблеми, на които търси решения, но работата на учения е по-фундаментална и точно заради това ми е малко по-интересна. Предполагам, че може и да се реализирам в IT сектора. Там има много повече перспективи, вече някои ядрени изследвания се провеждат електронно с помощта на сложен софтуер, а това е наистина много интересно. Но също така работата и на инженерите ми е много интересна. Инженерите решават практически проблеми, което в някои случаи е по-интересно дори и от теоретичната работа на учените”, обяснява дилемата си Димитър. /24chasa.bg Седмокласникът ходи на олимпиади по математика, химия, астрономия, биологияЕдва 13-годишен, Димитър Дамянов от Смолян може да се похвали с десетки призови места от национални състезания по математика, химия, физика, асторономия и биология.След състезание по английски Hippo той има вече и международен сертификат за владеене на езика. Всъщност седмокласникът се явява на състезания още от първи клас и отличията му са десетки.“Най-лесно ми беше първото вяване на конкурс. Тогава дори не бях в тройката, но очакванията към мен не бяха големи. Записаха се много ученици и реших и аз да се явя. Отидох с нагласата, че съм на училище. След това всяко състезание ставаше по-трудно", обяснява Митко.В четвърти клас гопоканили в отборана Института поматематика иинформатикакъм БАН в майсторския клас и е отличен за високи постижения по математика. “Възприемам наградите като белег за усилията, които съм положил. Не ги броя и не ги сравнявам, защото всяка награда е в различна област, но общото е, че за всички има положен труд, и то не година и две, а от началото на образовнието ми”, казва отличиникът.Интересът му към природните науки е още от малък. Баба му е учителка по химия, а дядо му - уважаван лекар и професор по медицина. Майка му е зъболекарка, а вуйчо му - известен кардиолог. Тъй като има условия вкъщи, едно от хобитата му е да експериментира в химията. Произвеждал си сам химични съединения като сол на сярната киселина и правил електролизни експерименти. Най-високото му постижение по химия е първо място на областния кръг на националната олимпиада.Резултатът му билнай-високият вБългарияТочно на датата, когато е била надпреварата на национално ниво, Митко се разболял. В не много добро здравословно състояние, докато решавал задачите, се класирал на шесто място в страната.“Пред всеки идва моментът, когато не може да намери решение на дадена задача. Аз не се отказвам обаче. Пробвам варианти и понякога с няколко опита успявам. Нужни са и дни дори. Има задачи, които изискват силен характер. Но с времето е по-лесно”, изтъква той.За подготовка на състезанията разчита на себе си и на учителите, подготвя се в училището и извънкласно. Смята, че нивото на 6-о ОУ в Смолян е високо и при старателност и отговорност успехите могат да стигнат до всеки ученик.Признава, че когато отиде на състезание, в началото има елемент на притеснение. Но когато види задачите, се успокоява. “Има състезания, при които се притеснявам повече. Най-много по математика, тя крие изненади, защото е необятна наука , докато при другите състезания можеш да се досетиш за решението от нещо странично при повече фантазия на ума. След състезанието не се ядосвам. Сигурен съм, че при следващото явяване няма да допусна същата грешкa. След всяко състезание си решавам или преглеждам задачите още веднъж”, разказва ученикът.Следващите задачи пред младия смолянчанин са участия в международни състезания и олимпиади по природни науки, тъй като на гимназиално ниво те са много повече.Покрай баща си, който пък е IT специалист,се запалил поправенето намикроконтролериТе са нещо като микрокомпютри, или най-общо казано, компютри на една платка. Митко програмира такива компютри и прави различни неща като контролери за нагреватели и всякакви електроуреди.В свободното си време чете различни текстове по атомна физика. Обикновено чете лекции на учени, които намира на български или английски в интернет. Напоследък са му интересни изследванията на Европейската организация за ядрени изследвания. Седмокласникът изтъква, че с възхита слушал лекция на известния български физик Леандър Литов в смолянския планетариум за историята на Вселената, погледната през призмата на експериментите, провеждани в ЦЕРН.На амбициозния младеж му предстои да направи драматичен избор, а именно посоката не бъдещата си реализация.“Трябва да реша дали да продължа с наука или с информационните технологии. Засега предпочитам науката. Въпросите, които поставят природните науки, са ми много интересни. При информационните технологии или използваш нещо, което някой друг е направил, надграждаш го, подобряваш го, или сам съставяш проект, по който работиш и усъвършенстваш, а при науката откриваш сам. Но малко са тези, които правят открития с всеобщо значение”, разсъждава момчето.“Едно е да си учен,друго е да сиинженер напримерИнженерът всеки ден се сблъсква с различни практически проблеми, на които търси решения, но работата на учения е по-фундаментална и точно заради това ми е малко по-интересна. Предполагам, че може и да се реализирам в IT сектора. Там има много повече перспективи, вече някои ядрени изследвания се провеждат електронно с помощта на сложен софтуер, а това е наистина много интересно. Но също така работата и на инженерите ми е много интересна. Инженерите решават практически проблеми, което в някои случаи е по-интересно дори и от теоретичната работа на учените”, обяснява дилемата си Димитър. /24chasa.bg Днес+ Запази и Сподели