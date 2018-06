Още снимки: test 32 обекта по плажовете на курорта "Слънчев бряг" са незаконни Общо 32 преместваеми обекта са поставени върху плажната ивица в к.к. "Слънчев бряг". Те не са предвидени или са в несъответствие с одобрената от министъра на туризма схема и са без разрешения за поставяне от главния архитект на община Несебър. Това съобщи пресцентърът на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.



От тях 20 обекта са на територията на плаж "Слънчев бряг - юг", пет са на "Слънчев бряг - централен" и седем - на "Слънчев бряг - север". Това показват резултатите от извършената от ДНСК проверка на преместваемите обекти, поставени върху плажната ивица на морския курорт. Проверката е по заповед на министър Николай Нанков в периода 11 - 13 юни тази година.



Данните за обектите са предоставени на община Несебър и Министерството на туризма за предприемане на последващи действия по компетентност - съставяне на констативни актове и издаване на заповед от кмета на община Несебър за премахване и/или за привеждането им в съответствие с одобрената схема.



На плаж "Слънчев бряг - юг" премахнатите през 2017 г. строежи - метална ограда и паркинг, до хотел "Империал" ("Амфора") са възстановени на същото място. До паркинга в западна посока върху плажната ивица, без разрешение за поставяне и без разрешение за строеж са изпълнени едно след друго волейболно игрище, спортна площадка, метална трибуна за зрители със сцена и бетонова настилка с приблизителна площ около 1000 кв.м и поставени върху нея около 65 маси за 250 места.



Обслужващата алея с обръщало към бившия ресторант "Фрегата", осигуряваща достъпа до плажа, е предвидена в действащия регулационен план на к.к. "Слънчев бряг - изток". От община Несебър са представени одобрен проект и разрешение за строеж от 2008 г. за реконструкция на настилката на алеята, но същата не е въведена в експлоатация по законоустановения ред. Източно от алеята, върху плажната ивица, без разрешение за строеж е изпълнен открит паркинг с настилка от чакъл и филц с приблизителна площ 8000 кв.м. Паркингът е ограничен с две бариери, а върху обслужващата алея са поставени още две бариери. В западната част на обръщалото е изграден навес за коли с метална конструкция, който видимо навлиза в площта заета от дюни. Южно от обръщалото, върху съществуваща дюна, са изградени бетонов път, паркинг с кабина за охрана и кабели с напрежение, в нарушение на изричната забрана по чл. 17 а, ал.1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.



Данните за обектите с установени нарушения трябва да се предоставят на кмета на община Несебър за предприемане на предвидените законосъобразни действия, съгласно предоставените му правомощия и компетентност по Закона за устройство на територията.



