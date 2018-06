Още снимки: test One love tour 2018: България и Македония пеят заедно на езика на любовта Външните министри Екатерина Захариева и Никола Димитров дадоха старт на българо-македонския фестивал One love tour 2018 г., който се провежда за втори път, но за първи път започва от македонската столица Скопие, предаде репортер на БГНЕС.



На официалното откриване на фестивала, присъстваха още съпругата на премиера Зоран Заев - Зорица Заева, министърът на културата Асаф Адеми, собственикът и генерален спонсор на турнето „Минстрой холдинг” Николай Вълканов, българският евродепутат Андрей Ковачев.



„Заедно на едно място български и македонски артисти пеят на един език, на езика на любовта. Двете държави се разбираме прекрасно, какво по-хубаво от това да направим един фестивал заедно. Уникалното тази година е, че започваме от сутринта и приключваме вечерта”, каза Иван Христов.



Той заяви още, че концертите носят и символика в българо-македонските отношения.



„Миналата година, когато направихме този фестивал няколко месеца по-късно политиците на двете държави като че ли узряха и подписаха договор за добросъседство. Нашата работа е такава, по-интуитивно да усещаме нагласите на народите. Тази година започва One love tour 2018г. и се очаква да се подпише договорът между Гърция и Македония. За пореден път заедно с фестивала се случват и такива големи исторически и политически събития“, коментира Христов.



Министърът на външните работи на България Екатерина Захариева каза, че приветства провеждането на фестивала и българската държава винаги ще подкрепя провеждането му. Тя обясни, че хората на културата са отдавна заедно и дават пример на политиците какво да правят. Захариева беше категорична, че хората искат да са заедно, да се обичат, да пеят и творят заедно, както и да вървят заедно в европейското бъдеще.



„Това, което е водещо за България е в края на месеца Македония най-после да започне преговори за членство в ЕС. Вече няма време. След утрешното подписване на договора между Република Гърция и Република Македония се надявам на 26 юни, когато е Съветът по общите въпроси, който аз председателствам, Македония да получи зелена светлина за членство. Нищо не спечелихме с този 27-годишен спор. Нищо не спечелиха гражданите на двете държави преди подписването на договора за приятелство и добросъседство. Само ще спечелим и няма да има никаква загуба ако на 26 юни Република Македония започне преговори за членство. В противен случай другата възможност ще е най-рано в края на 2020 г., което не трябва да се допуска“, заяви Захариева.



Тя обясни, че новото име на Македония е приемливо за България и то няма да доведе до промени в сегашния договор за добросъседство. Захариева уточни, че той ще продължи да важи и след промяната на името. Външният министър обясни, че в него е гарантирана защитата на България и Македония няма да може да предяви каквито и да било претенции в бъдеще. Захариева уточни, че утре няма да присъства на подписването на споразумението между Гърция и Македония, защото не иска България да се намесва в спора на двете държави. Тя заяви още, че целта на България е на 26 юни Македония да започне преговори за членство в ЕС, а на 11 юли да стане член на НАТО.



Външният министър на Македония Никола Димитров каза, че колкото по-големи са пречките, толкова по-голяма ще е историческата победа. „Не може да променим миналото, но може да променим бъдещето”, каза министърът.



Той заяви, че крайната дума ще е на хората, но Македония трябва да извърви всички стъпки, за да започне да върви по своя евроатлантически и европейски път.



