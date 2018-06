Още снимки: test Роналдо - Испания 3:3 в невероятен трилър край морето в Сочи Кристиано Роналдо направи заявка за шеста “Златна топка”, след като с хеттрика си за 3:3 измъкна точка за Полтугалия срещу Испания в обявения предварително за най-качествен мач от предварителната фаза.



Двубоят оправда оправда очакванията както на 43 866-те зрители по трибуните на стадион “Фишт” в Сочи, такка и на милионите пред телевизорите.



Двата отбора са спечелили четири от петте титли в големи първенства от 2008 г. насам, като Роналдо и компания са актуалният европейски шампион от Франция преди две години.



Буквално на метри от черноморския плаж именно португалците, водени от вездесъщия си капитан, започнаха по-вихрено мача и някак на шега дръпнаха с гол аванс в резултата.



Кристиано Роналдо подлъга съотборника си в “Реал” (Мадрид) Начо да му подложи крак в наказателното поле, падна, а след това хладнокръвно реализира отсъдената от италианския съдия Джанлука Роки дузпа.



Испания, чийто президент на федерацията уволни треньора Лопетеги само ден преди началото на световното заради тайни преговори с “Реал” (Мадрид), изравни в 24-ата минута чрез Диего Коста.



Преди удара му да останаха съмнения, че е ударил с лакет Пепе във врата, но натурализираният бразилец е известен като един от най-закоравелите симуланти в световния футбол, затова италианският съдия Джанлука Роки дори не поиска първото в историята използване на системата VAR - видеопомощникът на реферите.



Използвана бе друг съдийски помощник - за проверка дали топката е преминала голлинията, след като се отби от напречната греда при страховит удар на Иско.



После май защитник на португалците игра с ръка, но Роки махна играта да продължи.



В последните секунди преди почивката бърза контра на португалците докара топката до Кристиано Роналдо, който стреля отдалеч.



Вратарят на Испания Де Хеа се наведе и плесна с ръкавици, за да се хване после за главата, като видя как резултатът стана 2:1 за съперника.



Очевидно назначеният на пожар за треньора на Испания Фернандо Йеро е дръпнал яко конско на играчите си през почивката, защото в началото на второто полувреме само в рамките на 3 минути вкараха два гола и обърнаха мача в своя полза.



Първо Диего Коста в 55-ата минута от упор разстреля Руи Патрисио след пряк свободен удар на Давид Силва и пас с глава на Серхио Бускетс.



След това пък Начо се реваншира за наивната дузпа и с мощна тупалка извън наказателното поле прати топката последователно в двете греди и мрежата.



И все пак последната дума остана за Роналдо. В 88-ата минута той отново провокира испанец за нарушение - този пък Жерар Пике и вън от наказателното поле.



Само че Кристиано отдавна е превърнал преките свободни удари в “дълги дузпи”, а това му изпълнение беше истински шедьовър.



ПОРТУГАЛИЯ - ИСПАНИЯ 3:3 (2:1). Голмайстори: Кристиано Роналдо (4-дузпа, 45, 88); Диего Коста (24, 55), Начо (58). Съдия: Джанлука Роки (Италия). Жълти картони: Бруно Фернандеш, Серхио Бускетс.



ПОРТУГАЛИЯ: Руи Патрисио, Седрик Соареш (68-Жоао Марио), Пепе, Жозе Фонте, Рафаел Герейро, Вилям Карвальо, Жоао Моутиньо, Бернардо Силва (69-Рикардо Куарешма), Гонсало Гедеш (80-Андре Силва), Бруно Фернандеш, Кристиано Роналдо.



ИСПАНИЯ: Давид де Хеа, Начо, Жерар Пике, Серхио Рамос, Серхио Бускетс, Коке, Давид Силва (86-Лукас Васкес), Иско, Андрес Иниеста (70-Тиаго Алкантара), Диего Коста (77-Яго Аспас).



Soccer Football - World Cup - Group B - Portugal vs Spain - Fisht Stadium, Sochi, Russia - June 15, 2018 Portugal's Cristiano Ronaldo celebrates scoring their third goal to complete his hat-trick REUTERS/Carlos Barria /24chasa.bg



Кристиано Роналдо направи заявка за шеста “Златна топка”, след като с хеттрика си за 3:3 измъкна точка за Полтугалия срещу Испания в обявения предварително за най-качествен мач от предварителната фаза.Двубоят оправда оправда очакванията както на 43 866-те зрители по трибуните на стадион “Фишт” в Сочи, такка и на милионите пред телевизорите.Двата отбора са спечелили четири от петте титли в големи първенства от 2008 г. насам, като Роналдо и компания са актуалният европейски шампион от Франция преди две години.Буквално на метри от черноморския плаж именно португалците, водени от вездесъщия си капитан, започнаха по-вихрено мача и някак на шега дръпнаха с гол аванс в резултата.Кристиано Роналдо подлъга съотборника си в “Реал” (Мадрид) Начо да му подложи крак в наказателното поле, падна, а след това хладнокръвно реализира отсъдената от италианския съдия Джанлука Роки дузпа.Испания, чийто президент на федерацията уволни треньора Лопетеги само ден преди началото на световното заради тайни преговори с “Реал” (Мадрид), изравни в 24-ата минута чрез Диего Коста.Преди удара му да останаха съмнения, че е ударил с лакет Пепе във врата, но натурализираният бразилец е известен като един от най-закоравелите симуланти в световния футбол, затова италианският съдия Джанлука Роки дори не поиска първото в историята използване на системата VAR - видеопомощникът на реферите.Използвана бе друг съдийски помощник - за проверка дали топката е преминала голлинията, след като се отби от напречната греда при страховит удар на Иско.После май защитник на португалците игра с ръка, но Роки махна играта да продължи.В последните секунди преди почивката бърза контра на португалците докара топката до Кристиано Роналдо, който стреля отдалеч.Вратарят на Испания Де Хеа се наведе и плесна с ръкавици, за да се хване после за главата, като видя как резултатът стана 2:1 за съперника.Очевидно назначеният на пожар за треньора на Испания Фернандо Йеро е дръпнал яко конско на играчите си през почивката, защото в началото на второто полувреме само в рамките на 3 минути вкараха два гола и обърнаха мача в своя полза.Първо Диего Коста в 55-ата минута от упор разстреля Руи Патрисио след пряк свободен удар на Давид Силва и пас с глава на Серхио Бускетс.След това пък Начо се реваншира за наивната дузпа и с мощна тупалка извън наказателното поле прати топката последователно в двете греди и мрежата.И все пак последната дума остана за Роналдо. В 88-ата минута той отново провокира испанец за нарушение - този пък Жерар Пике и вън от наказателното поле.Само че Кристиано отдавна е превърнал преките свободни удари в “дълги дузпи”, а това му изпълнение беше истински шедьовър.ПОРТУГАЛИЯ - ИСПАНИЯ 3:3 (2:1). Голмайстори: Кристиано Роналдо (4-дузпа, 45, 88); Диего Коста (24, 55), Начо (58). Съдия: Джанлука Роки (Италия). Жълти картони: Бруно Фернандеш, Серхио Бускетс.ПОРТУГАЛИЯ: Руи Патрисио, Седрик Соареш (68-Жоао Марио), Пепе, Жозе Фонте, Рафаел Герейро, Вилям Карвальо, Жоао Моутиньо, Бернардо Силва (69-Рикардо Куарешма), Гонсало Гедеш (80-Андре Силва), Бруно Фернандеш, Кристиано Роналдо.ИСПАНИЯ: Давид де Хеа, Начо, Жерар Пике, Серхио Рамос, Серхио Бускетс, Коке, Давид Силва (86-Лукас Васкес), Иско, Андрес Иниеста (70-Тиаго Алкантара), Диего Коста (77-Яго Аспас).Soccer Football - World Cup - Group B - Portugal vs Spain - Fisht Stadium, Sochi, Russia - June 15, 2018 Portugal's Cristiano Ronaldo celebrates scoring their third goal to complete his hat-trick REUTERS/Carlos Barria /24chasa.bg Днес+ Запази и Сподели