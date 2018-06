Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите за жени

08:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Сасуоло - Наполи

08:00 Diema Sport: Футбол: Литекс - Созопол, мач от Втора професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Бристъл Сити - Манчестър Сити, полуфинален мач реванш за Карабао къп, повторение

09:15 Film Plus: Тенис: Симона Халеп - Наоми Осака (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory 2018 - II полуфинал, повторение)

09:30 BNT HD: Обзор на световното първенство по футбол Русия 2018

10:00 Nova Sport: Футбол: Ница - Монако, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Ювентус - Милан

10:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Черно море, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Челси, полуфинален мач реванш за Карабао къп, повторение

10:15 Eurosport 2: Тенис: Турнир от WTA в Нотингам

10:30 Film Plus: Тенис: Наоми Осака - Дария Касаткина (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory 2018 - финал, повторение)

10:30 BNT HD: Русия - Саудитска Арабия - среща от световното първенство по футбол

12:00 Eurosport 2: Тенис: Турнир от WTA в Нотингам

12:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 4-и епизод, повторение

12:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Рома - Фиорентина

12:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Libema Open, Хертогенбош - четвъртфинали (WTA International)

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Мач от плейофите на испанската баскетболна лига, повторение

12:05 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

13:00 Eurosport 2: Тенис: Турнир от WTA в Нотингам, четвъртфинали, директно

14:00 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Рен, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Милан - Наполи

14:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Лестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение

15:00 BNT: Египет - Уругвай, среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Екатеринбург

15:00 BNT HD: Египет - Уругвай - среща от световното първенство по футбол пряко предаване от Екатерининбург

16:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2017-18), 51-и епизод, повторение

16:00 Nova Sport: Футбол: Барнзли - Астън Вила, мач от Чемпиъншип, повторение

16:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Ювентус - Сампдория

16:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение

16:10 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ

16:30 Diema Sport 2: Баскетбол: Кливланд Кавалиърс - Голдън Стейт Уориърс, шести финален мач от НБА, повторение

17:30 Eurosport: Тенис: Турнир от WTA в Нотингам, четвъртфинали, директно

18:00 Mtel Sport 1: Студио "Волейбол"

18:00 BNT: Мароко - Иран, среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Санкт Петербург

18:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Лацио - Рома

18:00 BNT HD: Мароко - Иран - среща от световното първенство по футбол пряко предаване от Санкт Петербург

18:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение

18:05 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Бирмингам Сити, мач от Чемпиъншип, повторение

18:30 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите

19:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Манчестър Сити, финал за Карабао къп, повторение

20:00 Ring.BG: Италия, Серия А - обзор на сезона

20:00 Diema Sport: Футбол: Левски - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение

20:00 Film Plus: Тенис: Libema Open, Хертогенбош - I и II четвъртфинали (ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

20:30 Mtel Sport 1: Студио "Волейбол"

21:00 Eurosport: Тенис: Турнир от WTA в Нотингам, четвъртфинали

21:00 BNT: Португалия - Испания, среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Сочи

21:00 BNT HD: Португалия - Испания - среща от световното първенство по футбол пряко предаване от Сочи

21:30 Diema Sport 2: Баскетбол: Мач от испанската баскетболна лига, директно

22:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2017-18), 46-и епизод, повторение

23:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 5-и епизод, директно

23:00 Eurosport: Тенис: Турнир от WTA в Нотингам, четвъртфинали

23:30 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите

23:45 BNT HD: Мароко - Иран - среща от световното първенство по футбол 08:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите за жени08:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Сасуоло - Наполи08:00 Diema Sport: Футбол: Литекс - Созопол, мач от Втора професионална лига, повторение08:00 Diema Sport 2: Футбол: Бристъл Сити - Манчестър Сити, полуфинален мач реванш за Карабао къп, повторение09:15 Film Plus: Тенис: Симона Халеп - Наоми Осака (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory 2018 - II полуфинал, повторение)09:30 BNT HD: Обзор на световното първенство по футбол Русия 201810:00 Nova Sport: Футбол: Ница - Монако, мач от френската Лига 1, повторение10:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Ювентус - Милан10:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Черно море, мач от Първа професионална лига, повторение10:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Челси, полуфинален мач реванш за Карабао къп, повторение10:15 Eurosport 2: Тенис: Турнир от WTA в Нотингам10:30 Film Plus: Тенис: Наоми Осака - Дария Касаткина (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory 2018 - финал, повторение)10:30 BNT HD: Русия - Саудитска Арабия - среща от световното първенство по футбол12:00 Eurosport 2: Тенис: Турнир от WTA в Нотингам12:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 4-и епизод, повторение12:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Рома - Фиорентина12:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Libema Open, Хертогенбош - четвъртфинали (WTA International)12:05 Nova Sport: Баскетбол: Мач от плейофите на испанската баскетболна лига, повторение12:05 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ13:00 Eurosport 2: Тенис: Турнир от WTA в Нотингам, четвъртфинали, директно14:00 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Рен, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Милан - Наполи14:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение14:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Лестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение15:00 BNT: Египет - Уругвай, среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Екатеринбург15:00 BNT HD: Египет - Уругвай - среща от световното първенство по футбол пряко предаване от Екатерининбург16:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2017-18), 51-и епизод, повторение16:00 Nova Sport: Футбол: Барнзли - Астън Вила, мач от Чемпиъншип, повторение16:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Ювентус - Сампдория16:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение16:10 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ16:30 Diema Sport 2: Баскетбол: Кливланд Кавалиърс - Голдън Стейт Уориърс, шести финален мач от НБА, повторение17:30 Eurosport: Тенис: Турнир от WTA в Нотингам, четвъртфинали, директно18:00 Mtel Sport 1: Студио "Волейбол"18:00 BNT: Мароко - Иран, среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Санкт Петербург18:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Лацио - Рома18:00 BNT HD: Мароко - Иран - среща от световното първенство по футбол пряко предаване от Санкт Петербург18:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение18:05 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Бирмингам Сити, мач от Чемпиъншип, повторение18:30 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите19:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Манчестър Сити, финал за Карабао къп, повторение20:00 Ring.BG: Италия, Серия А - обзор на сезона20:00 Diema Sport: Футбол: Левски - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение20:00 Film Plus: Тенис: Libema Open, Хертогенбош - I и II четвъртфинали (ATP WORLD TOUR 250 - повторение)20:30 Mtel Sport 1: Студио "Волейбол"21:00 Eurosport: Тенис: Турнир от WTA в Нотингам, четвъртфинали21:00 BNT: Португалия - Испания, среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Сочи21:00 BNT HD: Португалия - Испания - среща от световното първенство по футбол пряко предаване от Сочи21:30 Diema Sport 2: Баскетбол: Мач от испанската баскетболна лига, директно22:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2017-18), 46-и епизод, повторение23:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 5-и епизод, директно23:00 Eurosport: Тенис: Турнир от WTA в Нотингам, четвъртфинали23:30 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите23:45 BNT HD: Мароко - Иран - среща от световното първенство по футбол Днес+ Запази и Сподели