Спортът по телевизията днес
15.06.2018 08.18
08:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите за жени
08:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Сасуоло - Наполи
08:00 Diema Sport: Футбол: Литекс - Созопол, мач от Втора професионална лига, повторение
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Бристъл Сити - Манчестър Сити, полуфинален мач реванш за Карабао къп, повторение
09:15 Film Plus: Тенис: Симона Халеп - Наоми Осака (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory 2018 - II полуфинал, повторение)
09:30 BNT HD: Обзор на световното първенство по футбол Русия 2018
10:00 Nova Sport: Футбол: Ница - Монако, мач от френската Лига 1, повторение
10:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Ювентус - Милан
10:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Черно море, мач от Първа професионална лига, повторение
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Челси, полуфинален мач реванш за Карабао къп, повторение
10:15 Eurosport 2: Тенис: Турнир от WTA в Нотингам
10:30 Film Plus: Тенис: Наоми Осака - Дария Касаткина (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory 2018 - финал, повторение)
10:30 BNT HD: Русия - Саудитска Арабия - среща от световното първенство по футбол
12:00 Eurosport 2: Тенис: Турнир от WTA в Нотингам
12:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 4-и епизод, повторение
12:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Рома - Фиорентина
12:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Libema Open, Хертогенбош - четвъртфинали (WTA International)
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Мач от плейофите на испанската баскетболна лига, повторение
12:05 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
13:00 Eurosport 2: Тенис: Турнир от WTA в Нотингам, четвъртфинали, директно
14:00 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Рен, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Милан - Наполи
14:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение
14:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Лестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение
15:00 BNT: Египет - Уругвай, среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Екатеринбург
15:00 BNT HD: Египет - Уругвай - среща от световното първенство по футбол пряко предаване от Екатерининбург
16:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2017-18), 51-и епизод, повторение
16:00 Nova Sport: Футбол: Барнзли - Астън Вила, мач от Чемпиъншип, повторение
16:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Ювентус - Сампдория
16:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение
16:10 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ
16:30 Diema Sport 2: Баскетбол: Кливланд Кавалиърс - Голдън Стейт Уориърс, шести финален мач от НБА, повторение
17:30 Eurosport: Тенис: Турнир от WTA в Нотингам, четвъртфинали, директно
18:00 Mtel Sport 1: Студио "Волейбол"
18:00 BNT: Мароко - Иран, среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Санкт Петербург
18:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Лацио - Рома
18:00 BNT HD: Мароко - Иран - среща от световното първенство по футбол пряко предаване от Санкт Петербург
18:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение
18:05 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Бирмингам Сити, мач от Чемпиъншип, повторение
18:30 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите
19:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Манчестър Сити, финал за Карабао къп, повторение
20:00 Ring.BG: Италия, Серия А - обзор на сезона
20:00 Diema Sport: Футбол: Левски - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение
20:00 Film Plus: Тенис: Libema Open, Хертогенбош - I и II четвъртфинали (ATP WORLD TOUR 250 - повторение)
20:30 Mtel Sport 1: Студио "Волейбол"
21:00 Eurosport: Тенис: Турнир от WTA в Нотингам, четвъртфинали
21:00 BNT: Португалия - Испания, среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Сочи
21:00 BNT HD: Португалия - Испания - среща от световното първенство по футбол пряко предаване от Сочи
21:30 Diema Sport 2: Баскетбол: Мач от испанската баскетболна лига, директно
22:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2017-18), 46-и епизод, повторение
23:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 5-и епизод, директно
23:00 Eurosport: Тенис: Турнир от WTA в Нотингам, четвъртфинали
23:30 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите
23:45 BNT HD: Мароко - Иран - среща от световното първенство по футбол
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