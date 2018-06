Още снимки: test Китайска фирма дава 1 млрд. долара за завод за добив на стомана в Зимбабве В понеделник Китай и Зимбабве подписаха меморандум за разбирателство за изграждането на стаманодобивен завод в африканската страна на стойност 1 милиард долара. Когато бъде готов, той ще произвежда до 2 милиона това стомана годишно. Проектът ще се реализира от Afrochine, дъщерна компания холдинга „Циншан" (Tsingshan Holding Group Co., Ltd) – един от най-големите частни играчи в стоманодобивния сектор на Китай, предава bulgarian.cri.cn.



Очакванията са той да създаде около 3000 постоянни работни места за местното население.



В рамките на проекта се предвижда също изграждането на топлоелектрическа централа с мощност от 600 мегавата, която ще осигурява необходимата енергия за стоманодобивния завод.



Меморандумът за разбирателство бе подписан по време на провелия се в Хараре китайско-зимбабвийски бизнес форум. От китайска страна в него участваха представители на множество компании и институции от провинция Джъдзян, обемът на чиято търговия със Зимбабве през 2017 г. е 160 милиона долара (12% от общата на Китай с тази страна). В понеделник Китай и Зимбабве подписаха меморандум за разбирателство за изграждането на стаманодобивен завод в африканската страна на стойност 1 милиард долара. Когато бъде готов, той ще произвежда до 2 милиона това стомана годишно. Проектът ще се реализира от Afrochine, дъщерна компания холдинга „Циншан" (Tsingshan Holding Group Co., Ltd) – един от най-големите частни играчи в стоманодобивния сектор на Китай, предава bulgarian.cri.cn.Очакванията са той да създаде около 3000 постоянни работни места за местното население.В рамките на проекта се предвижда също изграждането на топлоелектрическа централа с мощност от 600 мегавата, която ще осигурява необходимата енергия за стоманодобивния завод.Меморандумът за разбирателство бе подписан по време на провелия се в Хараре китайско-зимбабвийски бизнес форум. От китайска страна в него участваха представители на множество компании и институции от провинция Джъдзян, обемът на чиято търговия със Зимбабве през 2017 г. е 160 милиона долара (12% от общата на Китай с тази страна). Днес+ Запази и Сподели