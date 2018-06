Още снимки: test В НДК се събират за най-голямата дискусия след влизането в сила на GDPR Най-голямата дискусия след влизането в сила на новия регламент за защита на личните данни - HOW CAN WE TURN GDPR “LEMONS” INTO LEMONADE?, ще се проведе днес в НДК.



Събитието ще хване на фокус телекомуникационния и комуналния сектор – едни от най-големите администратори на лични данни - и ще спомогне за споделяне както на добрите практики, така и на предизвикателствата пред бизнеса.



По време на дискусията ще има възможност да се адресират въпроси лично към националния регулатор, публичните власти и водещи експерти по темата броени дни след влизането в сила на GDPR.



Форумът се организира от "Дигитална Национална Коалиция" съвместно с Комисията за защита на личните данни. Събитието е част от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018.



Участието изисква регистрация, местата са ограничени, съобщават организаторите. Ще се прави регистрация до изчерпване на капацитета на залата. /БГНЕС



