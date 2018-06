Още снимки: test Спортът по телевизията днес 06:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

07:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство във Франция, обзор

08:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство във Франция, финал, мъже

08:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Ювентус - Аталанта

08:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ

08:00 Diema Sport: Футбол: Монтана - Марица, мач от Втора професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - АФК Борнемут, четвъртфинален мач за Карабао къп, повторение

09:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство във Франция, финал, мъже

10:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Сент Етиен, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Рома - Милан

10:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите за жени

10:00 Diema Sport: Футбол: Етър - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Бристъл Сити - Манчестър Юнайтед, четвъртфинален мач за Карабао къп, повторение

10:00 Film Plus: Тенис: Libema Open, Хертогенбош (ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

10:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство във Франция, обзор

11:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство във Франция, обзор

12:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 2-и епизод, повторение

12:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Каляри - Наполи

12:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Гран Канария, пети полуфинален мач от плейофите на испанската баскетболна лига, повторение

13:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство във Франция, финал, жени

14:00 Nova Sport: Футбол: Нант - Лион, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Милан - Интер

14:00 Mtel Sport 1: Футбол: Руска Премиер лига

14:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

14:45 Eurosport: Тенис: Открито първенство във Франция, обзор

15:30 Film Plus: Пряко: Тенис: Libema Open, Хертогенбош (ATP WORLD TOUR 250)

16:00 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Баскония - Барселона, пети полуфинален мач от плейофите на испанската баскетболна лига, повторение

16:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Лацио - Ювентус

16:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Пирин, мач от Първа професионална лига, повторение

17:15 History Channel: Най-великите моменти във футбола: Момчетата от Бразилия

17:30 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

18:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Наполи - Рома

18:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Черно море, мач от Първа професионална лига, повторение

18:05 Nova Sport: Футбол: Болтън Уондърърс - Мидълзбро, мач от Чемпиъншип, повторение

18:30 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите за жени

19:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство във Франция, финал, жени

20:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 3-и епизод, директно

20:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство във Франция, финал, мъже

20:00 Film Plus: Тенис: Роберто Карбайес Баена - Алберт Рамос-Виньолас (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - финал, повторение)

20:30 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

20:30 Diema Sport 2: Баскетбол: Голдън Стейт Уориърс - Кливланд Кавалиърс, пети финален мач от НБА, повторение

21:00 Nova Sport: Студио "Баскетбол", директно

21:00 BNT HD: Пътят към ФИФА Световно първенство 2018 магазинно предаване /16 епизод/

21:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение

21:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство във Франция, обзор

21:30 Nova Sport: Баскетбол: Мач от плейофите на испанската баскетболна лига, директно

21:35 ORT: Премиера. Гала концерт. Звезди от световната сцены в поддръжка на СП по футбол 2018. На живо от Червения площад

23:00 Film Plus: Тенис: Винъс Уилямс - Анет Контавейт (Internazionali BNL d'Italia, Рим; WTA Premier 5 - повторение)

23:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение

23:10 Nova Sport: Студио "Баскетбол", директно

23:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, обзор на кръга /bukmeikar.com



