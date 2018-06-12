Спортът по телевизията днес
12.06.2018 07.58
06:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
07:00 Film Plus: Тенис: Симона Халеп - Наоми Осака (Internazionali BNL d'Italia, Рим; WTA Premier 5 - повторение)
07:30 BNT HD: Пътят към ФИФА Световно първенство 2018 магазинно предаване /14 епизод/
08:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Рома - Беневенто
08:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Уест Хям Юнайтед, четвъртфинален мач за Карабао къп, повторение
08:15 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство във Франция, финал, жени
09:00 Film Plus: Тенис: Libema Open, Хертогенбош (ATP WORLD TOUR 250 - повторение)
10:00 Nova Sport: Футбол: Лил - Каен, мач от френската Лига 1, повторение
10:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Удинезе - Рома
10:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Манчестър Сити, четвъртфинален мач за Карабао къп, повторение
10:15 Eurosport: Тенис: Открито първенство във Франция, финал, мъже
11:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство във Франция, финал, жени
12:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 1-ви епизод, повторение
12:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Дженоа - Интер
12:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Баскония, четвърти полуфинален мач от плейофите на испанската баскетболна лига, повторение
12:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство във Франция, финал, мъже
12:30 Film Plus: Пряко: Тенис: Libema Open, Хертогенбош (ATP WORLD TOUR 250)
13:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство във Франция, финал, мъже
14:00 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Анже, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Торино - Ювентус
14:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение
15:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство във Франция, финал, мъже
16:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2017-18), 50-и епизод, повторение
16:00 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Гран Канария, пети полуфинален мач от плейофите на испанската баскетболна лига, повторение
16:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Наполи - СПАЛ
16:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи
16:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение
16:30 Film Plus: Тенис: Андрей Мартин - Роберто Карбайес Баена (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - I полуфинал, повторение)
16:30 Diema Sport 2: Баскетбол: Голдън Стейт Уориърс - Кливланд Кавалиърс, пети финален мач от НБА, повторение
16:45 Eurosport: Тенис: Открито първенство във Франция, обзор
17:45 Eurosport: Футбол: ФИФА футбол магазин
18:00 Mtel Sport 1: Баскетбол: Евролига
18:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство във Франция, обзор
18:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Милан - Сампдория
18:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение
18:05 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Хъл Сити, мач от Чемпиъншип, повторение
18:15 Eurosport: Футбол: MLS, обзор на кръга
18:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"
19:00 Film Plus: Тенис: Тиаго Монтейро - Албер Рамос-Виньолас (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - II полуфинал, повторение)
19:15 Eurosport: Тенис: Открито първенство във Франция, обзор
20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска Лига - обзор на сезона
20:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 2-и епизод, директно
20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ
20:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Тулуза, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата -
20:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство във Франция, обзор
21:00 BNT HD: Пътят към ФИФА Световно първенство 2018 магазинно предаване /15 епизод/
21:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, обзор на кръга
21:30 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно
22:00 Diema Sport: Баскетбол: Баскония - Барселона, пети полуфинален мач от плейофите на испанската баскетболна лига, директно
23:00 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"
23:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство във Франция, обзор
23:00 Film Plus: Тенис: Дария Гаврилова - Мария Шарапова (Internazionali BNL d'Italia, Рим; WTA Premier 5 - повторение)
23:10 ORT: Премиера. "Руското лято на големия футбол"
23:40 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно
23:40 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите за жени
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