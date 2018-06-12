Още снимки: test Спортът по телевизията днес 06:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

07:00 Film Plus: Тенис: Симона Халеп - Наоми Осака (Internazionali BNL d'Italia, Рим; WTA Premier 5 - повторение)

07:30 BNT HD: Пътят към ФИФА Световно първенство 2018 магазинно предаване /14 епизод/

08:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Рома - Беневенто

08:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Уест Хям Юнайтед, четвъртфинален мач за Карабао къп, повторение

08:15 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство във Франция, финал, жени

09:00 Film Plus: Тенис: Libema Open, Хертогенбош (ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

10:00 Nova Sport: Футбол: Лил - Каен, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Удинезе - Рома

10:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Манчестър Сити, четвъртфинален мач за Карабао къп, повторение

10:15 Eurosport: Тенис: Открито първенство във Франция, финал, мъже

11:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство във Франция, финал, жени

12:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 1-ви епизод, повторение

12:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Дженоа - Интер

12:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Баскония, четвърти полуфинален мач от плейофите на испанската баскетболна лига, повторение

12:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство във Франция, финал, мъже

12:30 Film Plus: Пряко: Тенис: Libema Open, Хертогенбош (ATP WORLD TOUR 250)

13:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство във Франция, финал, мъже

14:00 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Анже, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Торино - Ювентус

14:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение

15:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство във Франция, финал, мъже

16:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2017-18), 50-и епизод, повторение

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Гран Канария, пети полуфинален мач от плейофите на испанската баскетболна лига, повторение

16:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Наполи - СПАЛ

16:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи

16:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение

16:30 Film Plus: Тенис: Андрей Мартин - Роберто Карбайес Баена (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - I полуфинал, повторение)

16:30 Diema Sport 2: Баскетбол: Голдън Стейт Уориърс - Кливланд Кавалиърс, пети финален мач от НБА, повторение

16:45 Eurosport: Тенис: Открито първенство във Франция, обзор

17:45 Eurosport: Футбол: ФИФА футбол магазин

18:00 Mtel Sport 1: Баскетбол: Евролига

18:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство във Франция, обзор

18:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Милан - Сампдория

18:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение

18:05 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Хъл Сити, мач от Чемпиъншип, повторение

18:15 Eurosport: Футбол: MLS, обзор на кръга

18:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

19:00 Film Plus: Тенис: Тиаго Монтейро - Албер Рамос-Виньолас (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - II полуфинал, повторение)

19:15 Eurosport: Тенис: Открито първенство във Франция, обзор

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска Лига - обзор на сезона

20:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 2-и епизод, директно

20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ

20:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Тулуза, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата -

20:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство във Франция, обзор

21:00 BNT HD: Пътят към ФИФА Световно първенство 2018 магазинно предаване /15 епизод/

21:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, обзор на кръга

21:30 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно

22:00 Diema Sport: Баскетбол: Баскония - Барселона, пети полуфинален мач от плейофите на испанската баскетболна лига, директно

23:00 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

23:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство във Франция, обзор

23:00 Film Plus: Тенис: Дария Гаврилова - Мария Шарапова (Internazionali BNL d'Italia, Рим; WTA Premier 5 - повторение)

23:10 ORT: Премиера. "Руското лято на големия футбол"

23:40 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно

23:40 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите за жени





06:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ07:00 Film Plus: Тенис: Симона Халеп - Наоми Осака (Internazionali BNL d'Italia, Рим; WTA Premier 5 - повторение)07:30 BNT HD: Пътят към ФИФА Световно първенство 2018 магазинно предаване /14 епизод/08:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Рома - Беневенто08:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение08:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Уест Хям Юнайтед, четвъртфинален мач за Карабао къп, повторение08:15 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство във Франция, финал, жени09:00 Film Plus: Тенис: Libema Open, Хертогенбош (ATP WORLD TOUR 250 - повторение)10:00 Nova Sport: Футбол: Лил - Каен, мач от френската Лига 1, повторение10:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Удинезе - Рома10:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение10:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Манчестър Сити, четвъртфинален мач за Карабао къп, повторение10:15 Eurosport: Тенис: Открито първенство във Франция, финал, мъже11:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство във Франция, финал, жени12:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 1-ви епизод, повторение12:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Дженоа - Интер12:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите12:05 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Баскония, четвърти полуфинален мач от плейофите на испанската баскетболна лига, повторение12:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство във Франция, финал, мъже12:30 Film Plus: Пряко: Тенис: Libema Open, Хертогенбош (ATP WORLD TOUR 250)13:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство във Франция, финал, мъже14:00 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Анже, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Торино - Ювентус14:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение15:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство във Франция, финал, мъже16:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2017-18), 50-и епизод, повторение16:00 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Гран Канария, пети полуфинален мач от плейофите на испанската баскетболна лига, повторение16:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Наполи - СПАЛ16:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи16:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение16:30 Film Plus: Тенис: Андрей Мартин - Роберто Карбайес Баена (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - I полуфинал, повторение)16:30 Diema Sport 2: Баскетбол: Голдън Стейт Уориърс - Кливланд Кавалиърс, пети финален мач от НБА, повторение16:45 Eurosport: Тенис: Открито първенство във Франция, обзор17:45 Eurosport: Футбол: ФИФА футбол магазин18:00 Mtel Sport 1: Баскетбол: Евролига18:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство във Франция, обзор18:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Милан - Сампдория18:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение18:05 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Хъл Сити, мач от Чемпиъншип, повторение18:15 Eurosport: Футбол: MLS, обзор на кръга18:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"19:00 Film Plus: Тенис: Тиаго Монтейро - Албер Рамос-Виньолас (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - II полуфинал, повторение)19:15 Eurosport: Тенис: Открито първенство във Франция, обзор20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска Лига - обзор на сезона20:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 2-и епизод, директно20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ20:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Тулуза, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата -20:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство във Франция, обзор21:00 BNT HD: Пътят към ФИФА Световно първенство 2018 магазинно предаване /15 епизод/21:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, обзор на кръга21:30 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно22:00 Diema Sport: Баскетбол: Баскония - Барселона, пети полуфинален мач от плейофите на испанската баскетболна лига, директно23:00 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"23:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство във Франция, обзор23:00 Film Plus: Тенис: Дария Гаврилова - Мария Шарапова (Internazionali BNL d'Italia, Рим; WTA Premier 5 - повторение)23:10 ORT: Премиера. "Руското лято на големия футбол"23:40 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно23:40 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите за жени Днес+ Запази и Сподели



