Ще има сериал и за предисторията на Game of Thrones

Когато разбрахме, че Джордж Р. Р. Мартин подготвя две книги, които ще ни разкрият каква е историята на Вестерос - 300 години преди познатото ни действие в "Песен за огън и лед" и сериала Game of Thrones, сърцата ни прескочиха и взеха три удара за един.



Не ни стигаше напрежението около последния сезон на сериала, а към него добавиха и тръпненето кога ще разлистим страниците на Fire and Blood - така ще се казват новите книги. Е, сега има още новини, които хем ни радват много, хем ни оставят без дъх.



Защото освен че ще прочетем какво се е случило 300 години преди "Песен за огън и лед", ще можем и да го видим. Точно така, и тези книги ще бъдат екранизирани от HBO.



Информацията на Deadline е, че Джордж Р. Р. Мартин и Джейн Голдман ще работят върху написването на сценария и ще продуцират новия сериал.



