Уикеда слага край на Уикеда Както самите музиканти, така и стилът им, трудно може да се определи. Но може би точно тази шареност в музикално отношение правеше Уикеда толкова интересни и харесвани.



Любимата на много българи група, която изгря с парчето "А ние с Боби двамата пием кафе", обяви с официално съобщение в своята Facebook страница, че прекратяват дейността си.



Настоящият състав на бандата се състои от Ерол Ибрахимов (вокал, бас, автор на текстове), Росен Григоров (китара), Владислав Зидаров (барабани), Михаил Йосифов (тромпет), Велислав Стоянов (тромбон, вокал) и Тодор Бакърджиев.



От създаването си през 1997 г. до днес групата има издадени пет албума.



Уикеда имат обявен общ концерт с Милена, Светльо & The Legends в на 15 юни в "Маймунарника", за който стана ясно, че ще се състои. Уикеда са част и от групите, които ще участват на Hills of Rock тази година, но за момента няма официална информация дали този ангажимент ще бъде изпълнен.



