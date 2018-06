Още снимки: test „Мистерията на българските гласове” гостува във Варна с Лиса Джерард от Dead Can Dance Един от най-големите гласове в популярната музика Лиса Джерард от дуото Dead Can Dance ще гостува за първи път във Варна заедно с хор „Мистерията на българските гласове”. Концертът ще се състои на 12 юни от 19:00 ч. във Фестивалния и конгресен център.



Носителката на наградата „Златен глобус“ за музика (за филма „Гладиатор“, създадена съвместно с композитора Ханс Цимер) е специален гост на хора в техния нов албум „БууЧииМиш“, който официално излиза в цял свят на 25 май с продуцент Шуберт Мюзик Пъблишинг.



Първият сингъл от албума Pora Sotunda беше издаден през декември 2017 г. и официално представен в ефира на BBC. Британското списание The Arts Desk го определи за винил на месец декември заедно с албуми на Пинк Флойд, Майкъл Джексън и др.



Концертът ще представи албума, който съдържа оригинални композиции и преработки на фолклорни мелодии, създадени от композиторите Петър Дундаков, Лиса Джерард и Джулс Максуел.



„Мисля, че този проект се превърна в истинска Мистерия на гласовете, носи невероятна енергия и сила и сякаш надскача невидими граници“, споделя композиторът Петър Дундаков.



Цени на билетите за концерта са на цени от 20 до 50 лева.

