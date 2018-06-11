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Спортът по телевизията днес

11.06.2018 08.40

08:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Рома - Сампдория
08:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Англия - Коста Рика, международен приятелски мач, повторение
08:00 Film Plus: Тенис: Роберто Карбайес Баена - Николас Джари (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - I четвъртфинал, повторение)
09:00 History Channel: Най-големите двубои в света на футбола: Ван Бастен срещу Клинсман
09:30 History Channel: Най-големите двубои в света на футбола: Пеле срещу Марадона
10:00 Nova Sport: Футбол: Метц - Монако, мач от френската Лига 1, повторение
10:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Беневенто - Наполи
10:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ
10:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Пирин, мач от Първа професионална лига, повторение
10:05 Film Plus: Тенис: Андрей Мартин - Корентен Муте (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - II четвъртфинал, повторение)
10:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство във Франция, финал, жени
10:35 BNT HD: Баскетбол: Балкан - Левски Лукойл - четвърта среща от финалите на Националната баскетболна лига
11:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство във Франция, финал, мъже
12:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Лацио - Дженоа
12:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите
12:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Гран Канария - Реал Мадрид, четвърти полуфинален мач от плейофите на испанската баскетболна лига, повторение
12:10 Film Plus: Тенис: Тиаго Монтейро - Гаел Монфис (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - III четвъртфинал, повторение)
13:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство във Франция, финал, жени
14:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство във Франция, финал, мъже
14:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2017-18), 47-и епизод, повторение
14:00 Nova Sport: Футбол: Ница - Гингам, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Фиорентина - Ювентус
14:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение
15:00 Diema Sport 2: Футбол: АФК Борнемут - Мидълзбро, мач от четвърти кръг за Карабао къп, повторение
15:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство във Франция, финал, жени
15:30 Film Plus: Пряко: Тенис: Libema Open, Хертогенбош (ATP WORLD TOUR 250)
16:00 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Баскония, четвърти полуфинален мач от плейофите на испанската баскетболна лига, повторение
16:00 Ring.BG: Италия, Серия А: СПАЛ - Милан
16:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение
16:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство във Франция, финал, мъже
17:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Евертън, мач от четвърти кръг за Карабао къп, повторение
17:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"
18:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство във Франция, финал, жени
18:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
18:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Наполи - Лацио
18:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение
18:05 Nova Sport: Футбол: Нотингам Форест - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение
18:10 History Channel: Най-големите двубои в света на футбола: Ван Бастен срещу Клинсман
18:40 History Channel: Най-големите двубои в света на футбола: Роналдо срещу Меси
18:45 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство във Франция, финал, мъже
19:45 Eurosport: Тенис: Открито първенство във Франция, финал, жени
20:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 1-ви епизод, директно
20:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите
20:00 Nova Sport: Футбол: Лион - Бордо, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата -
20:45 Eurosport: Тенис: Открито първенство във Франция, финал, мъже
21:00 BNT HD: Пътят към ФИФА Световно първенство 2018 магазинно предаване /14 епизод/
21:30 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно
22:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство във Франция, обзор
22:00 Diema Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Гран Канария, пети полуфинален мач от плейофите на испанската баскетболна лига, директно
23:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите
23:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Уест Хям Юнайтед, мач от четвърти кръг за Карабао къп, повторение
23:40 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно

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