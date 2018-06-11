Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Рома - Сампдория

08:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Англия - Коста Рика, международен приятелски мач, повторение

08:00 Film Plus: Тенис: Роберто Карбайес Баена - Николас Джари (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - I четвъртфинал, повторение)

09:00 History Channel: Най-големите двубои в света на футбола: Ван Бастен срещу Клинсман

09:30 History Channel: Най-големите двубои в света на футбола: Пеле срещу Марадона

10:00 Nova Sport: Футбол: Метц - Монако, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Беневенто - Наполи

10:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ

10:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Пирин, мач от Първа професионална лига, повторение

10:05 Film Plus: Тенис: Андрей Мартин - Корентен Муте (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - II четвъртфинал, повторение)

10:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство във Франция, финал, жени

10:35 BNT HD: Баскетбол: Балкан - Левски Лукойл - четвърта среща от финалите на Националната баскетболна лига

11:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство във Франция, финал, мъже

12:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Лацио - Дженоа

12:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите

12:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Гран Канария - Реал Мадрид, четвърти полуфинален мач от плейофите на испанската баскетболна лига, повторение

12:10 Film Plus: Тенис: Тиаго Монтейро - Гаел Монфис (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - III четвъртфинал, повторение)

13:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство във Франция, финал, жени

14:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство във Франция, финал, мъже

14:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2017-18), 47-и епизод, повторение

14:00 Nova Sport: Футбол: Ница - Гингам, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Фиорентина - Ювентус

14:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

15:00 Diema Sport 2: Футбол: АФК Борнемут - Мидълзбро, мач от четвърти кръг за Карабао къп, повторение

15:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство във Франция, финал, жени

15:30 Film Plus: Пряко: Тенис: Libema Open, Хертогенбош (ATP WORLD TOUR 250)

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Баскония, четвърти полуфинален мач от плейофите на испанската баскетболна лига, повторение

16:00 Ring.BG: Италия, Серия А: СПАЛ - Милан

16:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение

16:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство във Франция, финал, мъже

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Евертън, мач от четвърти кръг за Карабао къп, повторение

17:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

18:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство във Франция, финал, жени

18:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

18:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Наполи - Лацио

18:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение

18:05 Nova Sport: Футбол: Нотингам Форест - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение

18:10 History Channel: Най-големите двубои в света на футбола: Ван Бастен срещу Клинсман

18:40 History Channel: Най-големите двубои в света на футбола: Роналдо срещу Меси

18:45 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство във Франция, финал, мъже

19:45 Eurosport: Тенис: Открито първенство във Франция, финал, жени

20:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 1-ви епизод, директно

20:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите

20:00 Nova Sport: Футбол: Лион - Бордо, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата -

20:45 Eurosport: Тенис: Открито първенство във Франция, финал, мъже

21:00 BNT HD: Пътят към ФИФА Световно първенство 2018 магазинно предаване /14 епизод/

21:30 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно

22:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство във Франция, обзор

22:00 Diema Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Гран Канария, пети полуфинален мач от плейофите на испанската баскетболна лига, директно

23:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Уест Хям Юнайтед, мач от четвърти кръг за Карабао къп, повторение

23:40 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно 08:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Рома - Сампдория08:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение08:00 Diema Sport 2: Футбол: Англия - Коста Рика, международен приятелски мач, повторение08:00 Film Plus: Тенис: Роберто Карбайес Баена - Николас Джари (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - I четвъртфинал, повторение)09:00 History Channel: Най-големите двубои в света на футбола: Ван Бастен срещу Клинсман09:30 History Channel: Най-големите двубои в света на футбола: Пеле срещу Марадона10:00 Nova Sport: Футбол: Метц - Монако, мач от френската Лига 1, повторение10:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Беневенто - Наполи10:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ10:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Пирин, мач от Първа професионална лига, повторение10:05 Film Plus: Тенис: Андрей Мартин - Корентен Муте (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - II четвъртфинал, повторение)10:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство във Франция, финал, жени10:35 BNT HD: Баскетбол: Балкан - Левски Лукойл - четвърта среща от финалите на Националната баскетболна лига11:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство във Франция, финал, мъже12:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Лацио - Дженоа12:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите12:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение12:05 Nova Sport: Баскетбол: Гран Канария - Реал Мадрид, четвърти полуфинален мач от плейофите на испанската баскетболна лига, повторение12:10 Film Plus: Тенис: Тиаго Монтейро - Гаел Монфис (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - III четвъртфинал, повторение)13:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство във Франция, финал, жени14:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство във Франция, финал, мъже14:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2017-18), 47-и епизод, повторение14:00 Nova Sport: Футбол: Ница - Гингам, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Фиорентина - Ювентус14:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение15:00 Diema Sport 2: Футбол: АФК Борнемут - Мидълзбро, мач от четвърти кръг за Карабао къп, повторение15:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство във Франция, финал, жени15:30 Film Plus: Пряко: Тенис: Libema Open, Хертогенбош (ATP WORLD TOUR 250)16:00 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Баскония, четвърти полуфинален мач от плейофите на испанската баскетболна лига, повторение16:00 Ring.BG: Италия, Серия А: СПАЛ - Милан16:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение16:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство във Франция, финал, мъже17:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Евертън, мач от четвърти кръг за Карабао къп, повторение17:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"18:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство във Франция, финал, жени18:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ18:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Наполи - Лацио18:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение18:05 Nova Sport: Футбол: Нотингам Форест - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение18:10 History Channel: Най-големите двубои в света на футбола: Ван Бастен срещу Клинсман18:40 History Channel: Най-големите двубои в света на футбола: Роналдо срещу Меси18:45 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство във Франция, финал, мъже19:45 Eurosport: Тенис: Открито първенство във Франция, финал, жени20:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 1-ви епизод, директно20:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите20:00 Nova Sport: Футбол: Лион - Бордо, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата -20:45 Eurosport: Тенис: Открито първенство във Франция, финал, мъже21:00 BNT HD: Пътят към ФИФА Световно първенство 2018 магазинно предаване /14 епизод/21:30 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно22:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство във Франция, обзор22:00 Diema Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Гран Канария, пети полуфинален мач от плейофите на испанската баскетболна лига, директно23:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите23:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Уест Хям Юнайтед, мач от четвърти кръг за Карабао къп, повторение23:40 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно Днес+ Запази и Сподели



