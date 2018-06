Още снимки: test Световноизвестна певица с концерт във Варна Световноизвестната певица Лиса Джерард ще бъде специален гост на концерта на "Мистерията на българските гласове" това лято, във Варна, научи Moreto.net. Концертът "БууЧиМиш" ще се състои на 12 юни, от 19 часа, в зала 1 на Фестивален и конгресен център. Това е едно от събитията, част от програма "Интермецо", в съвместна инициатива с Международния музикален фестивал „Варненско лято“. Концертът ще и със специалното участие на световния шампион по бийтбокс SKilleR и на Дейвид Кукерман (перкусии).



Това е първото гостуване във Варна на певицата с уникален и незабравим глас, голяма част от кариерата на която е минала в дуото Dead Can Dance. Тя винаги е твърдяла, че една от причините изобщо да се захване с музика е именно българският фолклорен хор. Носителката на наградата „Златен глобус“ за музика е специален гост на хора в техния нов албум „БууЧииМиш“, който официално излиза в цял свят на 25 май с продуцент Шуберт Мюзик Пъблишинг.



Първият сингъл от албума, Pora Sotunda, беше издаден през декември 2017 г. и официално представен в ефира на BBC. Британското списание The Arts Desk го определи за винил на месец декември, заедно с албуми на Пинк Флойд, Майкъл Джексън и др. Концертът ще представи албума, който съдържа оригинални композиции и преработки на фолклорни мелодии, създадени от композиторите Петър Дундаков, Лиса Джерард и Джулс Максуел.



Билетите вече са в проджаба. Световноизвестната певица Лиса Джерард ще бъде специален гост на концерта на "Мистерията на българските гласове" това лято, във Варна, научи Moreto.net. Концертът "БууЧиМиш" ще се състои на 12 юни, от 19 часа, в зала 1 на Фестивален и конгресен център. Това е едно от събитията, част от програма "Интермецо", в съвместна инициатива с Международния музикален фестивал „Варненско лято“. Концертът ще и със специалното участие на световния шампион по бийтбокс SKilleR и на Дейвид Кукерман (перкусии).Това е първото гостуване във Варна на певицата с уникален и незабравим глас, голяма част от кариерата на която е минала в дуото Dead Can Dance. Тя винаги е твърдяла, че една от причините изобщо да се захване с музика е именно българският фолклорен хор. Носителката на наградата „Златен глобус“ за музика е специален гост на хора в техния нов албум „БууЧииМиш“, който официално излиза в цял свят на 25 май с продуцент Шуберт Мюзик Пъблишинг.Първият сингъл от албума, Pora Sotunda, беше издаден през декември 2017 г. и официално представен в ефира на BBC. Британското списание The Arts Desk го определи за винил на месец декември, заедно с албуми на Пинк Флойд, Майкъл Джексън и др. Концертът ще представи албума, който съдържа оригинални композиции и преработки на фолклорни мелодии, създадени от композиторите Петър Дундаков, Лиса Джерард и Джулс Максуел.Билетите вече са в проджаба. Днес+ Запази и Сподели