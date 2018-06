Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Eurosport 2: Тенис: Гейм, Шет и Матс, коментарно предаване

08:00 BNT HD: Пътят към ФИФА Световно първенство 2018 магазинно предаване /15 епизод/

08:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, жени, финал

08:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Каляри - Милан

08:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите

08:00 Film Plus: Футбол: Испания - Швейцария (приятелска среща - повторение)

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Лийдс Юнайтед, мач от четвърти кръг за Карабао къп, повторение

09:00 History Channel: Най-големите двубои в света на футбола: Бейл срещу Бекам

09:30 History Channel: Най-големите двубои в света на футбола: Роналдо срещу Меси

09:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, полуфинали, мъже

09:30 Vivacom Arena: Футболен татко - Комедия, Семеен, Спортен, 2005, Режисьор: Джес Дилън, В ролите: Уил Фарел, Робърт Дювал, Джош Хътчерсън

10:00 Mtel Sport 1: Футбол: Руска Премиер лига

10:00 Nova Sport: Футбол: Дижон - Монако, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Интер - Рома

10:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Суонси Сити - Манчестър Юнайтед, мач от четвърти кръг за Карабао къп, повторение

10:25 History Channel: Най-големите двубои в света на футбола: Пеле срещу Марадона

10:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, жени, финал

10:50 History Channel: Най-великите моменти във футбола: Донесете ми главата на Диего Армандо Марадона

11:45 History Channel: Най-великите моменти във футбола: Седем гола, разтърсили Бразилия

12:00 Eurosport: Тенис: Гейм, Шет и Матс, коментарно предаване

12:00 Film Plus: Тенис: Гаел Монфис/Дориан Дюкоа - Марсело де Молинер/Пурав Раджа (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

12:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Ювентус - Дженоа

12:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

12:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Англия - Коста Рика, международен приятелски мач, повторение

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Мач от плейофите на испанската баскетболна лига, повторение

12:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, двойки, жени, финал, директно

12:35 History Channel: Кръстници във футбола: Клаудио Раниери

13:50 Film Plus: Тенис: Алберт Рамос Виньолас - Роберто Кирос (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

14:00 Nova Sport: Футбол: Гингам - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Киево - Ювентус

14:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение

14:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, полуфинали, мъже

15:45 Eurosport: Тенис: Гейм, Шет и Матс, коментарно предаване, директно

15:45 Film Plus: Тенис: Пабло Кареньо Буста - Андрей Мартин (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

16:00 Nova Sport: Футбол: Бристъл Сити - Астън Вила, мач от Чемпиъншип, повторение

16:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Наполи - Болоня

16:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение

16:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, мъже, директно

16:00 BNT HD: Тенис: Открито първенство на Франция - финал /мъже/ пряко предаване от Париж

17:00 Film Plus: Тенис: Каспер Рууд - Гаел Монфис (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

18:00 BNT: Пътят към ФИФА Световно първенство 2018 документална поредица

18:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Милан - Лацио

18:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение

18:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Четвърти финален мач от НБА, повторение

18:05 Nova Sport: Футбол: Бъртън Албиън - Шефилд Уенздей, мач от Чемпиъншип, повторение

19:00 Eurosport: Тенис: Гейм, Шет и Матс, коментарно предаване, директно

19:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите

19:00 Film Plus: Футбол: Испания - Аржентина (приятелска среща - повторение)

20:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение

20:50 BNT HD: Пътят към ФИФА Световно първенство 2018 магазинно предаване /16 епизод/

21:00 History Channel: Най-големите двубои в света на футбола: Платини срещу Зидан

21:30 History Channel: Най-големите двубои в света на футбола: Бейл срещу Бекам

21:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, мъже

22:00 History Channel: ПРЕМИЕРА Най-големите двубои в света на футбола: Ван Бастен срещу Клинсман

22:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите

22:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение

22:30 History Channel: Най-големите двубои в света на футбола: Платини срещу Зидан

23:00 Eurosport: Тенис: Гейм, Шет и Матс, коментарно предаване

23:00 History Channel: Най-големите двубои в света на футбола: Роналдо срещу Меси

23:00 Film Plus: Тенис: Зарина Диас - Анджелик Кербер (Internazionali BNL d'Italia, Рим; WTA Premier 5 - повторение)

23:30 History Channel: Най-големите двубои в света на футбола: Ван Бастен срещу Клинсман

