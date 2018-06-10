Спортът по телевизията днес
10.06.2018 08.30
08:00 Eurosport 2: Тенис: Гейм, Шет и Матс, коментарно предаване
08:00 BNT HD: Пътят към ФИФА Световно първенство 2018 магазинно предаване /15 епизод/
08:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, жени, финал
08:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Каляри - Милан
08:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите
08:00 Film Plus: Футбол: Испания - Швейцария (приятелска среща - повторение)
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Лийдс Юнайтед, мач от четвърти кръг за Карабао къп, повторение
09:00 History Channel: Най-големите двубои в света на футбола: Бейл срещу Бекам
09:30 History Channel: Най-големите двубои в света на футбола: Роналдо срещу Меси
09:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, полуфинали, мъже
09:30 Vivacom Arena: Футболен татко - Комедия, Семеен, Спортен, 2005, Режисьор: Джес Дилън, В ролите: Уил Фарел, Робърт Дювал, Джош Хътчерсън
10:00 Mtel Sport 1: Футбол: Руска Премиер лига
10:00 Nova Sport: Футбол: Дижон - Монако, мач от френската Лига 1, повторение
10:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Интер - Рома
10:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Суонси Сити - Манчестър Юнайтед, мач от четвърти кръг за Карабао къп, повторение
10:25 History Channel: Най-големите двубои в света на футбола: Пеле срещу Марадона
10:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, жени, финал
10:50 History Channel: Най-великите моменти във футбола: Донесете ми главата на Диего Армандо Марадона
11:45 History Channel: Най-великите моменти във футбола: Седем гола, разтърсили Бразилия
12:00 Eurosport: Тенис: Гейм, Шет и Матс, коментарно предаване
12:00 Film Plus: Тенис: Гаел Монфис/Дориан Дюкоа - Марсело де Молинер/Пурав Раджа (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - повторение)
12:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Ювентус - Дженоа
12:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
12:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение
12:00 Diema Sport 2: Футбол: Англия - Коста Рика, международен приятелски мач, повторение
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Мач от плейофите на испанската баскетболна лига, повторение
12:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, двойки, жени, финал, директно
12:35 History Channel: Кръстници във футбола: Клаудио Раниери
13:50 Film Plus: Тенис: Алберт Рамос Виньолас - Роберто Кирос (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - повторение)
14:00 Nova Sport: Футбол: Гингам - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Киево - Ювентус
14:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение
14:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, полуфинали, мъже
15:45 Eurosport: Тенис: Гейм, Шет и Матс, коментарно предаване, директно
15:45 Film Plus: Тенис: Пабло Кареньо Буста - Андрей Мартин (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - повторение)
16:00 Nova Sport: Футбол: Бристъл Сити - Астън Вила, мач от Чемпиъншип, повторение
16:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Наполи - Болоня
16:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение
16:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, мъже, директно
16:00 BNT HD: Тенис: Открито първенство на Франция - финал /мъже/ пряко предаване от Париж
17:00 Film Plus: Тенис: Каспер Рууд - Гаел Монфис (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - повторение)
18:00 BNT: Пътят към ФИФА Световно първенство 2018 документална поредица
18:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Милан - Лацио
18:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение
18:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Четвърти финален мач от НБА, повторение
18:05 Nova Sport: Футбол: Бъртън Албиън - Шефилд Уенздей, мач от Чемпиъншип, повторение
19:00 Eurosport: Тенис: Гейм, Шет и Матс, коментарно предаване, директно
19:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите
19:00 Film Plus: Футбол: Испания - Аржентина (приятелска среща - повторение)
20:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение
20:50 BNT HD: Пътят към ФИФА Световно първенство 2018 магазинно предаване /16 епизод/
21:00 History Channel: Най-големите двубои в света на футбола: Платини срещу Зидан
21:30 History Channel: Най-големите двубои в света на футбола: Бейл срещу Бекам
21:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, мъже
22:00 History Channel: ПРЕМИЕРА Най-големите двубои в света на футбола: Ван Бастен срещу Клинсман
22:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите
22:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение
22:30 History Channel: Най-големите двубои в света на футбола: Платини срещу Зидан
23:00 Eurosport: Тенис: Гейм, Шет и Матс, коментарно предаване
23:00 History Channel: Най-големите двубои в света на футбола: Роналдо срещу Меси
23:00 Film Plus: Тенис: Зарина Диас - Анджелик Кербер (Internazionali BNL d'Italia, Рим; WTA Premier 5 - повторение)
23:30 History Channel: Най-големите двубои в света на футбола: Ван Бастен срещу Клинсман
23:30 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Норич Сити, мач от четвърти кръг за Карабао къп, повторение
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