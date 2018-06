Още снимки: test Google: Технологията ни няма да се използва за оръжие Google обеща, че няма да позволи неговия изкуствен интелект да бъде използван в оръжия или в каквото и да е било, което може да наруши човешките права.



Заявката идва след протест на служители вътре в компанията относно това, че щатските военни използват технология на Google за визуално разпознаване, за да направляват дронове, пише Financial Times.



Технологичният гигант е казал на служителите си, че няма да подновява договора си с Министерството на отбраната на САЩ, след като настоящият контракт изтече през следващата година, въпреки че и преди е настоявал, че неговата технология не се използва за идентифициране на цели от военни дронове.



Изпълнителният директор на Google Сундар Пичай изложи редица принципи, от които се води компанията, сред които усилията технологията да бъде „социално полезна”, така че да не влияе негативно на процесите в обществото.



От Google посочват, че няма да работят по изкуствен интелект, който може да причини наранявания, като по думите на Пичай, компанията ще следи дали правителствата и бизнесът, които използват технологията, спазват тези принципи.



Обещанията на щатската компания повдигат въпроса доколко употребата на новите технологии действително може да се контролира от някакви етични рамки.



Според Кристиян Хамънд, професор по компютърни науки и електрическо инженерство в Northwestern University, е невъзможно да се създаде „единна етична позиция относно изкуствения интелект”, поне докато не се появи „етична позиция”, която може да покрие всички полета относно тази нова технология.



Професорът предупреждава, че изкуственият интелект е по-скоро „екосистема от технологии”, отколкото „единично нещо”, което прави трудно очертаването на граници, регулиращи употребата му.



Въпреки заявките, дадени от Пичай, компанията не посочи как ще успее да ограничи употребата на изкуствения интелект. По думите му, нещата няма да бъдат сведени единствено до „теоритични концепции”. „Има конкретни стандарти, които активно залягат в нашите проучвания и разработка на продукти, които ще повлияят на бизнес решенията ни”, казва той.



По думите на Стюарт Ръсел, професор по компютърни науки в University of California, Berkeley, коментира, че е много трудно да се определят границите, когато говорим за технологии.



Той изразява съмнения, че Google ще могат да контролират Пентагона как използва софтуера за разпознаване.



„Не можеш да кажеш, че технологията сама по себе си се използва единствено за отбранителни цели под контрола на човек. Това не е вярно”, посочва Ръсел. /profit.bg



