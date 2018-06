Още снимки: test Реал приготви 350 милиона евро за Неймар Реал Мадрид смята да предложи 350 милиона евро на Пари Сен Жермен за нападателя на френските шампиони Неймар, съобщава британският таблоид The Sun.



Според информациите в договора на бразилския национал с парижани е записана клауза за откупуване на стойност 300 милиона евро, която обаче влиза в сила в деня след затварянето на трансферния прозорец. Президентът на Реал Флорентино Перес обаче не е готов да чака до зимата, за да види Неймар в екип на Кралския клуб и затова ще предложи още това лято 350 милиона на ПСЖ.



Според The Sun трансферът на Неймар ще бъде в синхрон с друга сериозна промяна на „Сантяго Бернабеу“, тъй като Перес планира да замени основния спонсор Адидас с Найк – фирмата, която има договор с бразилския нападател. Почти сигурно, идването на Неймар в Мадрид ще означава, че Кристиано Роналдо ще си тръгне това лято, защото шампионите на Европа ще имат затруднения да плащат огромните заплати на двете суперзвезди. /БГНЕС



