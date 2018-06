Още снимки: test IT технологиите могат да променят Варна, смятат специалисти IT технологиите могат да дадат такъв тласък, че да променят Варна за няколко години. Аутсорсинг секторът се развива с изключително силни темпове и осигурява 3,6% от БВП на България. Само в софтуерния бизнес заетите са 23 хиляди, заяви Доброслав Димитров, председател на Българската асоциация на софтуерните компании. Целта е страната ни да бъде на картата с повече локации. В Полша например има 13 работещи центъра, а в Румъния са 9. Идеята е у нас да се развият поне между 4 и 7 центъра, добави той.



Аутсорсинг индустрията е тази, която връща младите хора в България, тъй като им дава възможности за развитие. Има и доста възрастни, които имат смелостта да се преквалифицират и да се заемат с такива професии, посочи Димитров. В IT индустрията работят и много дами. У нас те са 36% от всички заети в бранша при средно 15 на сто за Европа.



Интерес към Варна имат предимно технологични компании заради кадрите, които излизат от университетите, поясни Ивайло Славов, председател на Българската аутсорсинг асоциация. Редно е обаче образователните програми да бъдат адаптирани към нуждите на бизнеса, е мнението на представители на аутсорсинг компании.



Край Варна започна Петата годишна конференция на Българската аутсорсинг асоциация (БАА) и на официалната церемония по връчване на годишните награди за иновации, технологии и аутсорсинг на БАА. Конференцията събра елита на аутсорсинг индустрията - очакват се над 150 души- водещи топ мениджъри и собственици на компании от страната и чужбина, които ще обсъждат в дълбочина предизвикателствата пред индустрията, обменят опит и визии, чертаят стратегии за развитие. /dariknews.bg



