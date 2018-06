Още снимки: test Варна събира елита на аутсорсинг индустрията Община Варна ще е домакин и съорганизатор на Петата годишна конференция на Българската аутсорсинг асоциация (БАА) и на официалната церемония по връчване на годишните награди за иновации, технологии и аутсорсинг на БАА.



Събитието ще се проведе на 8-ми юни, в хотел "Интернационал" в курорта Златни пясъци. Конференцията ще събере елита на аутсорсинг индустрията - очакват се над 150 души- водещи топ мениджъри и собственици на компании от страната и чужбина, които ще обсъждат в дълбочина предизвикателствата пред индустрията, обменят опит и визии, чертаят стратегии за развитие. Сред работните теми ще бъдат: Какво е въздействието на дигитализацията върху аутсорсинг индустрията? Какви са възможните сценарии за развитие на BPO индустрията? Дали сме свидетели само на еволюционен етап или бизнесът скоро ще бъде радикално преформатиран, за да влезе в нова ера? Как да моделираме управлението на таланти, за да бъдем успешни? Какви биха били ефектите от дигиталната трансформация върху икономиката, образованието и чуждите инвестиции?



Основен лектор на конференцията е Тим Коул, немско-американски интернет изследовател и критик, наричан „скитащия проповедник на Интернет“. Автор на бестселъри, журналист, колумнист във водещи европейски списания и вестници, блогър, мотивационен лектор и модератор на технологични форуми по целия свят. В последната си книга "Digital Transformation" той описва ефекта от дигитализацията на икономиката и призовава компаниите да ускорят своята трансформация, за да бъдат истински успешни.



В панелите ще се включат международно признати експерти в областта на аутсорсинга, управлението на процеси и таланти, стратегическите анализи и роботиката. Сред панелистите са Дарина Пенева, изпълнителен директор на Stanton Chase Bulgaria с над 20години опит в привличането на висококвалифицирани кадри за индустрията, Добромира Манасиева, HR на Experian Bulgaria, с над 15години управленски опит в областта на телекомуникациите и аутсорсинга, Eлиас Ван Херваарден, лидер за регион EMEA в Deloitte’s Centre of Excellence, отговорен за чуждестранните инвестиции, Ива Тодорова, изпълнителен директор за регулаторните въпроси в IBM – България, член на борда на директорите на Американската търговска камара в България, Ивайло Генов, главен технологичен директор вConcord – САЩ, отговорен за Technology Capabilities group, Джоузеф Лазарус, изпълнителен директор за Българи на Louis Dreyfus Company, Мая Миланова, изпълнителен директор на Cargotec Bulgaria и член на борда на директорите на Българската аутсорсинг асоциация, Петър Иванов, предприемач, експерт по Виртуални екипи с над 20 години международен опит като мотивационен лектор и коуч, Пламен Цеков, главен изпълнителен директор на ScaleFocus и член на борда на директорите на Българската аутсорсинг асоциация, Рене Томова, съосновател на Creative Shower и на Design Thinking Lab в Eleven Ventures, Стю Нътинг, изпълнителен директор по приходите в Concord – САЩ, шеф на департамента по продажбите, Том Куигли, собственик и маркетинг директор на QuigleyMedia, главен изпълнителен директор на Emerging Europe Alliance for Business Services, Innovation and Technology и Tони МакМъри, изпълнителен директор на Ingram Micro Global Business Services, базирана в София.



След конференцията ще бъдат връчени награди за иновации, високи технологии и аутсорсинг. Международното жури, което ще определи победителите, се състои от Елинър Уин, собственик на Work futures, eксперт в областта на аутсорсинга, Ерик-Вилхелм Граф Бем, регионален инвестиционен мениджър в бизнес регион Гьотеборг ICT, Марек Гроджински, асоцииран партньор и съветник в EY BUSINESADVISORY IN CSE REGION, Октавио Брито, IT управление, регулаторен мениджмънт, Deutsche Bank, Петър Иванов, предприемач, експерт по Виртуални екипи с над 20 години международен опит като мотивационен лектор и коуч, Виктор Доктор, главен изпълнителен директор, PRO PROGRESSIO FOUNDATION, Тим Коул, автор на бестселъри, журналист, колумнист във водещи европейски списания и вестници, блогър, мотивационен лектор и модератор на технологични форуми, Себастиано Тофалети, генерален секретар, EUROPEAN DIGITAL SME ALLIANCE /live.varna.bg



