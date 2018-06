Още снимки: test Какво събра Лейди Гага и Брадли Купър Първият трейлър на новия римейк на A Star Is Born вече е в YouTube канала на Warner Bros.



Класическият филмов мюзикъл проследява историята на изгряваща звезда (Лейди Гага), която се влюбва в застаряващ рокер (Брадли Купър, който прави и своя дебют като режисьор). Ролята на амбициозната певица по-рано през годините е изиграна от Джанет Гейнър (1937 г.), Джуди Гарланд (1954 г.) и Барбара Стрейзънд (1976 г.).



В първия трейлър от новия A Star Is Born героят на Купър - Джаксън Мейн, е музикант, който има проблеми с алкохола. В предишните верисии на филма той е изигран от Крис Кристофърсън (1976 г.), Джеймс Мейсън (1954 г.) и Фредрик Марч (1937 г.)



Брадли Купър участва на Гластънбъри през 2017 г., за да заснеме изпълнението си по време на фестивала, което използва за няколко сцени във филма, разкрива NME.



Новият римейк на A Star Is Born излиза в кината в САЩ на 5 октомври 2018 г. /lifestyle.bg



