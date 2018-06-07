Спортът по телевизията днес
07.06.2018 08.27
08:00 Eurosport 2: Тенис: Гейм, Шет и Матс, коментарно предаване
08:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали
08:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Сампдория - Ювентус
08:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
08:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Черно море, мач от Първа професионална лига, повторение
09:00 History Channel: Най-големите двубои в света на футбола: Роналдо срещу Меси
09:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали
10:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите
10:00 Nova Sport: Футбол: Анже - Бордо, мач от френската Лига 1, повторение
10:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Ювентус - Кротоне
10:00 Diema Sport: Футбол: Пирин - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение
10:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали, дуел на деня
11:30 Eurosport: Тенис: Гейм, Шет и Матс, коментарно предаване
12:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали
12:00 Film Plus: Тенис: Наоми Осака - Каролина Плишкова (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory 2018 - II четвъртфинал, повторение)
12:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Лацио - Фиорентина
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Мач от плейофите на испанската баскетболна лига, повторение
13:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, смесени двойки, финал, директно
13:30 Film Plus: Тенис: Анджелик Кербер - Дария Касаткина (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory 2018 - III четвъртфинал, повторение)
14:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали
14:00 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Нант, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Интер - Киево
14:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение
14:40 Film Plus: Тенис: Винъс Уилямс - Карла Суарес Наваро (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory 2018 - IV четвъртфинал, повторение)
15:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали
15:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"
15:45 Eurosport: Тенис: Гейм, Шет и Матс, коментарно предаване, директно
16:00 Nova Sport: Баскетбол: Мач от плейофите на испанската баскетболна лига, повторение
16:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Наполи - Ювентус
16:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ
16:00 BNT HD: Футбол: Олимпик /Марсилия/ - Атлетико /Мадрид/ - финал на турнира "Лига Европа"
16:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение
16:00 Film Plus: Тенис: Винъс Уилямс - Дария Касаткина (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory 2018 - I полуфинал, повторение)
16:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, полуфинали, жени, директно
16:30 Diema Sport 2: Баскетбол: Трети финален мач от НБА, повторение
17:15 History Channel: Най-големите двубои в света на футбола: Роналдо срещу Меси
17:45 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, двойки, мъже, полуфинали, директно
18:00 BNT HD: Лига Европа обзор на сезона
18:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Ювентус - Интер
18:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение
18:05 Nova Sport: Футбол: Бъртън Албиън - Бирмингам Сити, мач от Чемпиъншип, повторение
18:30 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
19:05 Film Plus: Тенис: Симона Халеп - Наоми Осака (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory 2018 - II полуфинал, повторение)
20:00 Eurosport: Тенис: Гейм, Шет и Матс, коментарно предаване, директно
20:00 Ring.BG: Италия, Серия А - обзор
20:00 Diema Sport: Класика от "А" Професионална футболна група - Славия - Левски (14-15), повторение
20:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2017-18), 50-и епизод
20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
20:25 Film Plus: Тенис: Наоми Осака - Дария Касаткина (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory 2018 - финал и награждаване, повторение)
20:30 Nova Sport: Студио "Баскетбол", директно
20:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, полуфинали, жени, дуел на деня
21:00 Nova Sport: Баскетбол: Мач от плейофите на испанската баскетболна лига, директно
21:30 Ring.BG: Италия, Серия А - обзор
21:30 Diema Sport: Студио "Футбол", директно
21:30 Eurosport: Футбол: Пътят на Краля, предаване за световното първенство по футбол
22:00 History Channel: ПРЕМИЕРА Най-големите двубои в света на футбола: Пеле срещу Марадона
22:00 Diema Sport: Футбол: Англия - Коста Рика, международен приятелски мач, директно
22:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи
22:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, полуфинали, жени
22:40 Nova Sport: Студио "Баскетбол", директно
23:00 Nova Sport: Футбол: Шефилд Юнайтед - Барнзли, мач от Чемпиъншип, повторение
23:30 Eurosport 2: Тенис: Гейм, Шет и Матс, коментарно предаване
23:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, полуфинали, жени
23:50 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Киан Уан (Internationaux de Strasbourg, Страсбург; WTA International - I четвъртфинал, повторение)
23:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно
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