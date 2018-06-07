Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Eurosport 2: Тенис: Гейм, Шет и Матс, коментарно предаване

08:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали

08:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Сампдория - Ювентус

08:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

08:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Черно море, мач от Първа професионална лига, повторение

09:00 History Channel: Най-големите двубои в света на футбола: Роналдо срещу Меси

09:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали

10:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите

10:00 Nova Sport: Футбол: Анже - Бордо, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Ювентус - Кротоне

10:00 Diema Sport: Футбол: Пирин - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение

10:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали, дуел на деня

11:30 Eurosport: Тенис: Гейм, Шет и Матс, коментарно предаване

12:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали

12:00 Film Plus: Тенис: Наоми Осака - Каролина Плишкова (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory 2018 - II четвъртфинал, повторение)

12:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Лацио - Фиорентина

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Мач от плейофите на испанската баскетболна лига, повторение

13:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, смесени двойки, финал, директно

13:30 Film Plus: Тенис: Анджелик Кербер - Дария Касаткина (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory 2018 - III четвъртфинал, повторение)

14:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали

14:00 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Нант, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Интер - Киево

14:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

14:40 Film Plus: Тенис: Винъс Уилямс - Карла Суарес Наваро (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory 2018 - IV четвъртфинал, повторение)

15:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали

15:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

15:45 Eurosport: Тенис: Гейм, Шет и Матс, коментарно предаване, директно

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Мач от плейофите на испанската баскетболна лига, повторение

16:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Наполи - Ювентус

16:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ

16:00 BNT HD: Футбол: Олимпик /Марсилия/ - Атлетико /Мадрид/ - финал на турнира "Лига Европа"

16:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение

16:00 Film Plus: Тенис: Винъс Уилямс - Дария Касаткина (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory 2018 - I полуфинал, повторение)

16:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, полуфинали, жени, директно

16:30 Diema Sport 2: Баскетбол: Трети финален мач от НБА, повторение

17:15 History Channel: Най-големите двубои в света на футбола: Роналдо срещу Меси

17:45 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, двойки, мъже, полуфинали, директно

18:00 BNT HD: Лига Европа обзор на сезона

18:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Ювентус - Интер

18:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение

18:05 Nova Sport: Футбол: Бъртън Албиън - Бирмингам Сити, мач от Чемпиъншип, повторение

18:30 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

19:05 Film Plus: Тенис: Симона Халеп - Наоми Осака (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory 2018 - II полуфинал, повторение)

20:00 Eurosport: Тенис: Гейм, Шет и Матс, коментарно предаване, директно

20:00 Ring.BG: Италия, Серия А - обзор

20:00 Diema Sport: Класика от "А" Професионална футболна група - Славия - Левски (14-15), повторение

20:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2017-18), 50-и епизод

20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

20:25 Film Plus: Тенис: Наоми Осака - Дария Касаткина (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory 2018 - финал и награждаване, повторение)

20:30 Nova Sport: Студио "Баскетбол", директно

20:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, полуфинали, жени, дуел на деня

21:00 Nova Sport: Баскетбол: Мач от плейофите на испанската баскетболна лига, директно

21:30 Ring.BG: Италия, Серия А - обзор

21:30 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

21:30 Eurosport: Футбол: Пътят на Краля, предаване за световното първенство по футбол

22:00 History Channel: ПРЕМИЕРА Най-големите двубои в света на футбола: Пеле срещу Марадона

22:00 Diema Sport: Футбол: Англия - Коста Рика, международен приятелски мач, директно

22:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи

22:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, полуфинали, жени

22:40 Nova Sport: Студио "Баскетбол", директно

23:00 Nova Sport: Футбол: Шефилд Юнайтед - Барнзли, мач от Чемпиъншип, повторение

23:30 Eurosport 2: Тенис: Гейм, Шет и Матс, коментарно предаване

23:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, полуфинали, жени

23:50 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Киан Уан (Internationaux de Strasbourg, Страсбург; WTA International - I четвъртфинал, повторение)

23:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно 08:00 Eurosport 2: Тенис: Гейм, Шет и Матс, коментарно предаване08:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали08:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Сампдория - Ювентус08:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ08:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Черно море, мач от Първа професионална лига, повторение09:00 History Channel: Най-големите двубои в света на футбола: Роналдо срещу Меси09:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали10:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите10:00 Nova Sport: Футбол: Анже - Бордо, мач от френската Лига 1, повторение10:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Ювентус - Кротоне10:00 Diema Sport: Футбол: Пирин - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение10:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали, дуел на деня11:30 Eurosport: Тенис: Гейм, Шет и Матс, коментарно предаване12:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали12:00 Film Plus: Тенис: Наоми Осака - Каролина Плишкова (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory 2018 - II четвъртфинал, повторение)12:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Лацио - Фиорентина12:05 Nova Sport: Баскетбол: Мач от плейофите на испанската баскетболна лига, повторение13:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, смесени двойки, финал, директно13:30 Film Plus: Тенис: Анджелик Кербер - Дария Касаткина (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory 2018 - III четвъртфинал, повторение)14:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали14:00 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Нант, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Интер - Киево14:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение14:40 Film Plus: Тенис: Винъс Уилямс - Карла Суарес Наваро (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory 2018 - IV четвъртфинал, повторение)15:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали15:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"15:45 Eurosport: Тенис: Гейм, Шет и Матс, коментарно предаване, директно16:00 Nova Sport: Баскетбол: Мач от плейофите на испанската баскетболна лига, повторение16:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Наполи - Ювентус16:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ16:00 BNT HD: Футбол: Олимпик /Марсилия/ - Атлетико /Мадрид/ - финал на турнира "Лига Европа"16:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение16:00 Film Plus: Тенис: Винъс Уилямс - Дария Касаткина (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory 2018 - I полуфинал, повторение)16:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, полуфинали, жени, директно16:30 Diema Sport 2: Баскетбол: Трети финален мач от НБА, повторение17:15 History Channel: Най-големите двубои в света на футбола: Роналдо срещу Меси17:45 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, двойки, мъже, полуфинали, директно18:00 BNT HD: Лига Европа обзор на сезона18:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Ювентус - Интер18:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение18:05 Nova Sport: Футбол: Бъртън Албиън - Бирмингам Сити, мач от Чемпиъншип, повторение18:30 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ19:05 Film Plus: Тенис: Симона Халеп - Наоми Осака (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory 2018 - II полуфинал, повторение)20:00 Eurosport: Тенис: Гейм, Шет и Матс, коментарно предаване, директно20:00 Ring.BG: Италия, Серия А - обзор20:00 Diema Sport: Класика от "А" Професионална футболна група - Славия - Левски (14-15), повторение20:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2017-18), 50-и епизод20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ20:25 Film Plus: Тенис: Наоми Осака - Дария Касаткина (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory 2018 - финал и награждаване, повторение)20:30 Nova Sport: Студио "Баскетбол", директно20:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, полуфинали, жени, дуел на деня21:00 Nova Sport: Баскетбол: Мач от плейофите на испанската баскетболна лига, директно21:30 Ring.BG: Италия, Серия А - обзор21:30 Diema Sport: Студио "Футбол", директно21:30 Eurosport: Футбол: Пътят на Краля, предаване за световното първенство по футбол22:00 History Channel: ПРЕМИЕРА Най-големите двубои в света на футбола: Пеле срещу Марадона22:00 Diema Sport: Футбол: Англия - Коста Рика, международен приятелски мач, директно22:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи22:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, полуфинали, жени22:40 Nova Sport: Студио "Баскетбол", директно23:00 Nova Sport: Футбол: Шефилд Юнайтед - Барнзли, мач от Чемпиъншип, повторение23:30 Eurosport 2: Тенис: Гейм, Шет и Матс, коментарно предаване23:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, полуфинали, жени23:50 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Киан Уан (Internationaux de Strasbourg, Страсбург; WTA International - I четвъртфинал, повторение)23:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно Днес+ Запази и Сподели



